Платное лето: почему водители требуют отменить сборы на М-4 и А-289 и готовы ли они платить за идеальную дорогу

30 июня 2026, 15:07
Платные участки М-4 «Дон» и А-289: почему водители требуют изменений
Платные участки М-4 «Дон» и А-289: почему водители требуют изменений
Сезон отпусков вновь обострил споры вокруг платных дорог на юге России. Водители недовольны не только высокими тарифами, но и состоянием трасс, а также нехваткой удобных бесплатных маршрутов. Почему вопрос оплаты проезда по федеральным трассам стал особенно острым в 2026 году - в нашем материале.
В начале года тысячи россиян вновь столкнулись с проблемой платных участков на главных южных трассах — М-4 «Дон» и А-289. В этом году заметно усилилось недовольство автомобилистов: обсуждаются не только высокие тарифы, но и состояние дорожного покрытия, а также отсутствие удобных бесплатных альтернатив. Для многих, кто отправляется на юг, личный автомобиль остаётся наиболее доступным и удобным способом добраться до места отдыха.
Главная претензия водителей — необходимость оплачивать проезд по федеральным дорогам, несмотря на уже уплаченные налоги и акцизы. Многие считают такую систему несправедливой и требуют сохранить бесплатный проезд хотя бы для местных жителей. Особенно остро это ощущают те, кто вынужден регулярно пользоваться платными трассами: расходы на дорогу становятся ощутимыми, а альтернативные маршруты часто оказываются длиннее и хуже по качеству.
Критика касается не только размера платы, но и состояния покрытия. По словам автомобилистов, на М-4 «Дон» встречаются ямы, колеи и выбоины, а на некоторых участках вода скапливается прямо на проезжей части. При этом стоимость проезда по всем платным отрезкам может достигать 4300 рублей. Водители возмущаются: «За что платить, если приходится менять колёса прямо на трассе?» — и требуют, чтобы качество дорог соответствовало тарифам. Дополнительное раздражение вызывают пробки из-за ремонтных работ и большое количество грузовиков, что делает движение более опасным и утомительным.
В то же время новая трасса А-289 пока получает в основном положительные отзывы. Водители отмечают современный уровень комфорта, особенно по сравнению с прежними маршрутами в Крым. Однако и здесь стоимость проезда вызывает вопросы: не все готовы платить даже за такую дорогу. Согласно опросу, 65,3% автомобилистов выступают за полную отмену платы, ещё 17% согласны на небольшую стоимость, но только при идеальном состоянии трассы. Лишь 0,6% устраивает нынешняя ситуация.
Трасса М-4 «Дон» — одна из наиболее загруженных магистралей России, соединяющая центральные регионы с южными. А-289 — новый маршрут, призванный разгрузить поток и повысить комфорт подъезда к Крыму. Вопрос о справедливости платы за проезд и её стоимости остаётся актуальным для миллионов водителей, особенно в сезон отпусков, когда нагрузка на трассы увеличивается в разы.
Платные дороги в России продолжают вызывать споры и недовольство. Водители требуют не только отменить сборы, но и улучшить качество покрытия, а также предложить альтернативные варианты проезда. Власти предлагают перспективу — скоростную трассу из Москвы в Сочи, обещающую путь до побережья за 16 часов. Однако большинство россиян по-прежнему выбирают автомобиль, и вопрос справедливости платы за дороги остаётся открытым.
Для понимания ситуации важно учитывать, что качество дорог волнует водителей не первый год. Например, опыт эксплуатации Lada Vesta Cross 2025 года с вариатором на дальних маршрутах показывает, что даже новые автомобили сталкиваются с проблемами покрытия и загруженности. В настоящее время остро стоит вопрос не только стоимости, но и текущего состояния трасс, а также необходимости разработки альтернативных маршрутов.
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