Платное лето: почему водители требуют отменить сборы на М-4 и А-289 и готовы ли они платить за идеальную трассу

8 июля 2026, 08:17
Платные участки М-4 «Дон» и А-289: тарифы растут, качество дорог вызывает вопросы
Платные участки М-4 «Дон» и А-289: тарифы растут, качество дорог вызывает вопросы
С началом летнего сезона тысячи автомобилистов вновь сталкиваются с проблемой платных дорог на юге России. Рост тарифов, состояние покрытия и отсутствие удобных альтернатив делают поездки по М-4 «Дон» и А-289 предметом острых споров. В чем суть претензий и как власти реагируют на недовольство водителей - в нашем материале.
В начале лета вопрос платных дорог на юге России вновь оказался в центре внимания. Тысячи водителей, отправляющихся в отпуск или по делам, вынуждены выбирать между платными магистралями и неудобными объездными маршрутами. Особую остроту ситуация приобретает на трассе М‑4 «Дон» и новой А‑289, где стоимость проезда и состояние дорог вызывают всё больше нареканий.
Главная причина недовольства — необходимость платить за федеральные трассы, несмотря на уже уплаченные налоги и акцизы. Многие автомобилисты считают такую систему несправедливой, особенно для местных жителей, которые пользуются дорогами регулярно. Расходы на проезд становятся заметной статьёй семейного бюджета, а альтернативные маршруты часто оказываются длиннее и хуже по качеству.
Критика касается не только тарифов, но и состояния дорожного полотна. На М‑4 «Дон» водители отмечают ямы, колеи, выбоины и скопления воды на отдельных участках. При этом общая стоимость проезда по всем платным отрезкам может достигать 4300 рублей. Водители задаются вопросом: «За что платить, если приходится менять колёса прямо на трассе?» — и требуют, чтобы качество дорог соответствовало установленным тарифам. Дополнительное раздражение вызывают пробки из‑за ремонта и большое количество грузовиков, что делает движение более напряжённым и опасным.
Новая трасса А‑289 пока воспринимается более позитивно: автомобилисты отмечают современный уровень комфорта и качество покрытия, особенно на поворотах с прежними маршрутами в сторону Крыма. Однако и здесь стоимость проезда вызывает вопросы — не все готовы платить даже за новую дорогу. Согласно опросам, более 65% водителей выступают за полную отмену платы, ещё 17% согласны платить только при идеальном состоянии трассы. Лишь менее 1% устраивает нынешняя ситуация.
М‑4 «Дон» остаётся одной из наиболее загруженных магистралей страны, соединяющей центральные регионы с югом. А‑289 призвана увеличить поток и повысить комфортность проезда в Крым, но вопрос справедливости платы за проезд остаётся открытым для миллионов водителей, особенно в сезон отпусков, когда нагрузка на трассы возрастает в разы.
Платные дороги в России продолжают вызывать споры и недовольство. Водители требуют не только отменить сборы, но и улучшить качество покрытия, а также предлагать альтернативные маршруты. Власти анонсируют скоростную трассу из Москвы в Сочи, обещая путь до побережья за 16 часов, однако большинство россиян по‑прежнему выбирают личный транспорт и сталкиваются с теми же проблемами.
Для понимания ситуации важно учитывать несколько фактов: платные участки М‑4 «Дон» и А‑289 — ключевые для южного направления, их протяжённость и стоимость проезда напрямую влияют на расходы семей в сезон отпусков. Качество покрытия на платных дорогах должно соответствовать заявленным тарифам, иначе безопасность всей системы будет снижаться. Альтернативные маршруты зачастую не решают проблему, а лишь увеличивают время и затраты на дорогу. Вопрос справедливости на федеральных трассах остаётся одним из самых острых для российских автомобилистов, особенно на фоне роста цен и увеличения трафика.
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