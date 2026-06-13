Платное лето: почему водители требуют отменить сборы на М-4 и А-289 и готовы ли они платить за идеальную дорогу

Платные участки М-4 и А-289: почему водители требуют отмены сборов

С наступлением лета вопрос платных дорог М-4 и А-289 вновь выходит на первый план. Водители обсуждают не только тарифы, но и качество покрытия, а также отсутствие удобных бесплатных маршрутов. Почему ситуация обострилась именно сейчас - в материале.

С наступлением лета вопрос платных дорог М-4 и А-289 вновь выходит на первый план. Водители обсуждают не только тарифы, но и качество покрытия, а также отсутствие удобных бесплатных маршрутов. Почему ситуация обострилась именно сейчас - в материале.

С наступлением летнего сезона тысячи россиян вновь столкнулись с проблемой платных участков на ключевых южных трассах — М-4 и А-289. В этом году недовольство автомобилистов заметно усилилось: обсуждаются не только высокие тарифы, но и состояние дорожного полотна, а также отсутствие удобных альтернативных объездов. Для многих поездка на юг — единственная возможность провести отпуск, поскольку цены на дорогу делают путешествие доступным, а личный транспорт дает больше свободы и комфорта.

Главная претензия водителей — необходимость оплачивать проезд по федеральным дорогам, несмотря на уже уплаченные налоги и акцизы. Многие считают, что подобная система несправедлива, а платные дороги должны быть бесплатными, хотя бы для местных жителей. Особенно остро это ощущают те, кто вынужден регулярно пользоваться этими дорогами: расходы на проезд становятся ощутимыми, а альтернативные маршруты часто длиннее и хуже по качеству.

Критика касается не только платности, но и состояния покрытия. По словам автомобилистов, на М-4 «Дон» встречаются ямы, колеи и выбоины, а на некоторых участках вода скапливается прямо на дороге. При этом стоимость проезда по всем платным отрезкам может составить 4300 рублей. Водители возмущаются: «За что платить, если придется менять колеса прямо на трассе?» — и требуют, чтобы качество соответствовало тарифам. Дополнительное раздражение вызывают пробки из-за ремонта и большое количество грузовиков, что делает движение более опасным и утомительным.

В то же время новая трасса А-289 пока получает в основном положительные отзывы. Водители отмечают современный уровень комфорта, особенно по сравнению с прежними маршрутами в Крыму. Однако и здесь стоимость проезда вызывает вопросы: не все готовы платить даже за такую дорогу. Согласно опросу, 65,3% автомобилистов выступают за полную отмену платы, еще 17% согласны на небольшую стоимость, но только при идеальном состоянии трассы. Лишь 0,6% устраивает нынешняя ситуация.

Трасса М-4 «Дон» — одна из наиболее загруженных магистралей России, соединяющая Москву с южными регионами. А-289 — новый маршрут, призванный разгрузить поток и повысить комфорт поездок в Крым. Вопрос о справедливости платы за проезд и ее стоимости остается актуальным для миллионов водителей, особенно в сезон отпусков, когда нагрузка на трассы увеличивается в разы.

Власти предлагают альтернативу — скоростную трассу из Москвы в Сочи, обещая путь до побережья за 16 часов. Однако, поскольку большинство россиян по-прежнему выбирают автомобиль, вопрос справедливости платы за дороги остается открытым. На фоне этих обсуждений стоит вспомнить, что качество российских дорог волнует водителей не первый год: например, опыт эксплуатации кроссовера на сложных трассах можно найти в материале о том, как Haval Jolion проехал 120 тысяч километров по российской глубинке . Это означает, что проблема не ограничивается только платными участками, а касается всей дорожной занятости в стране.