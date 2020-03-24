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24 марта 2020, 11:06

«Платону» коронавирус не страшен

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Фото: kp.ru
Российские власти решили не отключать систему по взиманию платы за проезд большегрузов «Платон» из-за коронавируса. По официальной версии, система позволяет контролировать доставку товаров первой необходимости во время пандемии.
Платону коронавирус не страшен

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

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С 25 марта на месяц Ространснадзор приостановит весовой контроль фур, перевозящих продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости (продукты питания, детские товары, лекарственные средства). Ожидалось, что и систему «Платон», по которой взимают плату с 12-тонных грузовых автомобилей за проезд по федеральным трассам, тоже отключат. Но чуда не произошло.

Действительно, вопрос об отключении «Платона» из-за эпидемии коронавируса рассматривался на совещании в правительстве под председательством первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова. Однако, как сообщил ТАСС источник, близкий к обсуждению, вопрос о приостановке «Платона» «был отвергнут, поскольку система является источником достоверной и юридически значимой статистики для контроля и мониторинга грузоперевозок во время пандемии коронавируса».

Единственное, что власти смогли предложить грузоперевозчикам – продлить срок службы бортовых устройств, с которых оплачивается проезд, на 3 месяца с возможностью пролонгации. Данная мера вводится, чтобы ограничить личные контакты и не допустить распространения эпидемии. Как сообщил гендиректор «РТ – Инвест транспортные системы», компании-оператора «Платона», Антон Замков, на период с марта по июнь приходится самый пик планового обмена бортовых приборов. Всего за этот период требовалось выдать грузоперевозчикам 150 тысяч устройств.

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Владимир
Техосмотр будут снимать на камеру. Что это даст?
Каждый автовладелец должен отвечать за свой автомобиль сам. Если не соображает то проходит техосмотр. Я всю жизнь проходил техосмотр за взятки. Водительский стаж больше пол века. При социализме ездил на штопаной и лысой резине, без передних тормозов , без ручника, с плохими амортизаторами и т. д. без ...
Виктор
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Блин я вот не парился вообще, купил вотер блок от Софт99, японскую и сам нанес, не так много времени ушло на подготовку к нанесению, но эффект того стоит и мелкие царапины убрал и цвет насыщенее стал, блестит красавица.
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«Платону» коронавирус не страшен
{{material_129376}}С 25 марта на месяц Ространснадзор приостановит весовой контроль фур, перевозящих продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости (продукты питания, детские товары, лекарственные средства). Ожидалось, что и систему «Платон», по которой взимают плату с 12-тонных грузовых автомобилей за проезд по федеральным трассам, тоже отключат. Но чуда не произошло.Действительно, вопрос об отключении «Платона» из-за эпидемии коронавируса рассматривался на совещании в правительстве под председательством первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова. Однако, как сообщил ТАСС источник, близкий к обсуждению, вопрос о приостановке «Платона» «был отвергнут, поскольку система является источником достоверной и юридически значимой статистики для контроля и мониторинга грузоперевозок во время пандемии коронавируса».Единственное, что власти смогли предложить грузоперевозчикам – продлить срок службы бортовых устройств, с которых оплачивается проезд, на 3 месяца с возможностью пролонгации. Данная мера вводится, чтобы ограничить личные контакты и не допустить распространения эпидемии. Как сообщил гендиректор «РТ – Инвест транспортные системы», компании-оператора «Платона», Антон Замков, на период с марта по июнь приходится самый пик планового обмена бортовых приборов. Всего за этот период требовалось выдать грузоперевозчикам 150 тысяч устройств.
2020-03-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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