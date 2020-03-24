24 марта 2020, 11:06
«Платону» коронавирус не страшен
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Фото: kp.ru
Российские власти решили не отключать систему по взиманию платы за проезд большегрузов «Платон» из-за коронавируса. По официальной версии, система позволяет контролировать доставку товаров первой необходимости во время пандемии.
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
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Действительно, вопрос об отключении «Платона» из-за эпидемии коронавируса рассматривался на совещании в правительстве под председательством первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова. Однако, как сообщил ТАСС источник, близкий к обсуждению, вопрос о приостановке «Платона» «был отвергнут, поскольку система является источником достоверной и юридически значимой статистики для контроля и мониторинга грузоперевозок во время пандемии коронавируса».
Единственное, что власти смогли предложить грузоперевозчикам – продлить срок службы бортовых устройств, с которых оплачивается проезд, на 3 месяца с возможностью пролонгации. Данная мера вводится, чтобы ограничить личные контакты и не допустить распространения эпидемии. Как сообщил гендиректор «РТ – Инвест транспортные системы», компании-оператора «Платона», Антон Замков, на период с марта по июнь приходится самый пик планового обмена бортовых приборов. Всего за этот период требовалось выдать грузоперевозчикам 150 тысяч устройств.
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