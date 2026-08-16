Вместо дачи — плавучий дворец: как выглядит дом на воде, который снимают через Airbnb

16 августа 2026, 02:09
Плавучий дом на Миссисипи: как устроен современный дом-яхта с террасой на крыше
Плавучий дом на Миссисипи: как устроен современный дом-яхта с террасой на крыше
Современный плавучий дом на реке Миссисипи сочетает комфорт яхты и простор загородного коттеджа. Уникальная терраса на крыше, продуманная планировка и набор удобств делают его интересным решением для отдыха и аренды. Такой формат жилья становится все более востребованным в 2026 году.
В 2026 году интерес к необычным формам жилья и отдыха только растет, и этот дом-яхта – незабываемый пример того, как можно совместить комфорт, стиль и функциональность в одном пространстве.
Построенный на платформе длиной 21 метр, дом расположен в Millennium Marina, в Ист-Дюбьюке, и рассчитан на 12 гостей. Внешне он напоминает яхту, но при этом предлагает простор и удобства, сравнимые с полноценным коттеджем. Главная изюминка - большая терраса на крыше, оформленная в духе палубы: здесь установлена барная стойка, мягкая мебель для отдыха и навес, защищающий от солнца и дождя. Это место, где можно проводить вечера с друзьями или просто наслаждаться панорамой реки.
Внутри дома оборудованы спальни и два санузла, что редко встречается среди плавучих домов такого класса. Для комфорта гостей предусмотрены кондиционер, Wi-Fi, телевизор, электрокамин, настольные игры и базовый набор для барбекю. На кухне и в ванных комнатах – полный комплект современной техники и сантехники, позволяющий жить здесь без компромиссов и с учетом удобства.
Для активного отдыха доступны тренажеры, аудиосистема, велосипеды и каяки. Подобный набор развлечений обычно встречается только на дорогих чартерных яхтах, но здесь он доступен в формате аренды через Airbnb.
Спрос на аналогичные объекты в США стабильно растет: плавучие дома становятся альтернативой развитию дачи и коттеджам, особенно в регионах с развитой инфраструктурой для водного туризма. Этот тренд пока только набирает обороты, но опыт американских проектов в России может быть полезен отечественным разработчикам и вскоре замедлится. Важное примечание: подобные дома требуют особого соблюдения правил эксплуатации и регистрации, а также наличия подъездных причалов и сервисного обслуживания. Тем не менее, сочетание мобильности, комфорта и уникального расположения делает такие объекты привлекательными для арендаторов и владельцев.
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