Плавучий дворец с тремя бассейнами и летним садом: арендовать шикарную яхту можно «всего» за 1 миллион долларов (фото)
Построенный известным судостроителем Лурссеном, этот гигантский 90-метровый корабль привлекает внимание своим корпусом, четкими линиями и установленной на борту фигуре в виде птицы Феникс. Его интерьером занимался другой всемирно известный дизайнер, британец Андре Винч. Вдохновленный эпохой 1930-х годов, этот шедевр ар-деко может похвастаться черной лакированной мебелью, золотой отделкой и массивными люстрами.
В этом огромном плавучем дворце есть три бассейна, один из которых находится прямо в главной спальне. Гости могут отдохнуть и посмотреть фильмы в двух кинозалах, посетить роскошный спа-салон, тренажерный зал, салон красоты и даже зимний сад, в котором можно отобедать в любую погоду.
В семи элегантных люксах могут разместиться 12 гостей. Экипаж суперяхты состоит из 28 человек. Несмотря на то, что Phoenix II уже более десяти лет, судно по-прежнему остается одним из самых шикарных в мире. Любой желающий может оценить роскошь яхты и даже совершить на ней путешествие, правда если он сможет заплатить 1 миллион долларов. Именно столько стоит арендовать судно на неделю.
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