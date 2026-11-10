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Элина Градова

Автор: Элина Градова

10 ноября 2026, 12:42

Пленка на фарах может лишить прав на год: водителей предупредили о неочевидной ловушке

Пленка на фарах может лишить прав на год: водителей предупредили о неочевидной ловушке

Инспекторы начнут отбирать права за модную оклейку фар: под удар попадут тысячи авто

Пленка на фарах может лишить прав на год: водителей предупредили о неочевидной ловушке

Снаружи покрытие кажется почти незаметным для глаза. Водитель может уловить перемены уже на знакомой дороге. Особенно важны оттенок света и фактическая яркость фар. Разбираемся, какие правила относятся к такой переделке.

Снаружи покрытие кажется почти незаметным для глаза. Водитель может уловить перемены уже на знакомой дороге. Особенно важны оттенок света и фактическая яркость фар. Разбираемся, какие правила относятся к такой переделке.

Красный оттенок передних фар меняет правовую оценку переделки. Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, предусматривает, что передние световые приборы должны излучать белый, желтый или оранжевый свет. Если после оклейки при включенных лампах появляется заметный красный оттенок, пленку могут рассматривать не как обычное затемнение: речь может идти об изменении цвета света. Об этих правилах пишет njcar.ru.

Лишение водительских прав не назначается автоматически из-за самого факта наличия пленки. Часть 3 статьи 12.5 КоАП РФ предусматривает лишение права управления на срок от шести месяцев до одного года за управление транспортным средством с внешними световыми приборами, режим работы или цвет огней которых не соответствуют установленным требованиям. Такая санкция возможна, если доказан предусмотренный этой нормой состав нарушения; решение о лишении принимает суд.

Именно цвет света может стать решающим обстоятельством, но оценивается и работа фары в общем: соответствие ее конструкции, характеристики светового пучка и то, как покрытие влияет на освещенность дороги. ТР ТС 018/2011 устанавливает требования безопасности к колесным транспортным средствам и их внешним световым приборам.

При обычном покрытии вопрос связан с тем, как работают световые приборы после изменений. Само наличие пленки не означает автоматически, что для нее требуется отдельное согласование в ГАИ: необходимость оформления зависит от того, это ли изменение внесением изменений в конструкцию автомобиля и влияет ли оно на требования безопасности. Если нарушение подпадает под часть 1 статьи 12.5 КоАП РФ, возможен штраф в размере 500 рублей. 

Оценить результат на глаз бывает непросто. Днем покрытие может слегка затемнять фару, а к вечеру казаться почти незаметным. Если подойти к автомобилю, лампу сквозь пленку будет видно. Это, однако, не показывает, насколько хорошо свет достигает дороги. Для технической оценки имеют значение не только цвет, но и сохранение нормативных характеристик светового пучка.

На многих современных автомобилях корпуса фар изготовлены из поликарбоната. Этот материал пропускает немного меньше света, чем стекло. После оклейки часть светового потока задерживает и пленка, даже если вблизи она выглядит прозрачной. Разница особенно заметна в плохую погоду или когда фары и раньше светили слабо.

Поэтому при проверке инспектора может интересовать не только происхождение ламп и сохранение их цвета. Значение имеет работа всей фары после изменений, включая соответствие предусмотренной конструкции и сохранение характеристик светового пучка. Требования к световым приборам устанавливают ПДД и технический регламент ТР ТС 018/2011. Покрытие, которое окрашивает свет, закрывает маркировку прибора или заметно ухудшает освещенность дороги, может повлечь проверку и административные последствия.

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