Чем опасна плесень в машине и как от нее избавиться: инструкция от диагностики до озонирования

Плесень в салоне авто: чем опасна и как избавиться без риска для здоровья

Плесень в автомобиле - не просто косметическая проблема. Она может вызвать аллергию, астму и даже повредить электронику. Весной риск особенно высок: важно знать, как правильно устранить причину и провести санацию, чтобы не столкнуться с повторным заражением.

Плесень в салоне автомобиля – это не просто неприятный налет на обивке, а серьезная угроза для здоровья и состояния машины. Как отмечают специалисты, споры грибка в замкнутом пространстве транспортного средства могут содержать вещества, концентрация которых в разы превышает показатели в жилых помещениях. Это приводит к риску развития аллергии, астмы, хронического ринита и даже головных болей у водителей и пассажиров.

Эксперты выделяют: плесень выделяет ферменты, разрушающие органические компоненты клея, поролона и натуральных тканей. В результате обивка начинает отслаиваться, а грибок проникает в разъемы, электронные блоки и под приборную панель. Неисправности ABS или климат-контроля после зимы часто возникают именно из-за микроскопических колоний грибов на платах.

Весна — идеальное время для развития плесени: перепады температуры, высокая влажность из-за тающего снега и обраточная вентиляция создают благоприятные условия для ее роста. Если при открытии двери или багажника вы заметили белый, серый или черный налет, простая уборка не поможет – необходима полноценная санация салона.

Перед обработкой важно устранить причину появления влаги: проверить уплотнители дверей и багажника, дренаж кондиционера, целостность фонарей. Без этого плесень вернется уже через неделю. В условиях сухой солнечной погоды рекомендуется открывать все двери и багажник на несколько часов, а для ускорения процесса используйте тепловую пушку или промышленный фен, действуя осторожно, чтобы не повредить пластик.

Удалять плесень сухой тряпкой нельзя — так споры разнесутся по салону и проникнут глубже в материал. Лучше всего воспользоваться пылесосом с HEPA- или аквафильтром, тщательно обработав все швы, прокладки и пространство под коврами. После уборки фильтр следует сразу выбросить. Обычные автошампуни не уничтожают грибок, а лишь смывают налет. Для обработки пластиковых поверхностей подойдут очищающие антибактериальные спреи или растворы на основе хлоргексидина, а для тканей — средства для чистки ковров с антигрибковым эффектом. Из подручных средств можно использовать раствор уксуса с водой, распыляя его на пораженные участки.

Специалисты советуют применять смесь из 70%-ного медицинского спирта и воды (1:1) с добавлением столовой ложки уксуса на литр. Такой состав обезвоживает клетки грибка и меняет среду, делая ее непригодной для роста. Смесь наносят пульверизатором, оставляют на 10 минут, затем обрабатывают щеткой и смывают. Однако на окрашенных панелях спирт может сделать поверхность матовой, поэтому действовать нужно осторожно. Не рекомендуется использовать средства с хлором или маслом.

Плесень часто скрывается внутри вентиляции и под шумоизоляцией. Для обработки этой зоны подходит озонирование — услуга, предоставляемая в автохимчистках. Озон уничтожает споры даже в труднодоступных местах. Альтернативой может стать пароочиститель с температурой пара около 140°C. Чехлы и коврики лучше вынести из салона и обрабатывать отдельно.

Вопросы безопасности в автомобиле не ограничиваются только борьбой с плесенью.