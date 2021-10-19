Плохая новость для водителей: в России ожидается дефицит запчастей
С начала 2021 года снижение по определенным категориям запчастей составляет 15-20%. Если, скажем, в январе тормозные колодки на конкретный автомобиль поставляли около 50 производителей (брендов), то по состоянию на середину октября с.г. на складах поставщиков в наличии меньше 40 марок данных запчастей.
Есть серьезные проблемы с поставками масляных фильтров. Так, если еще в начале года на складах продавцов запчастей на конкретную модель ТС можно было выбрать моторное масло из порядка 100 брендов, то сейчас это число сократилось до менее 70. В сегменте свечей зажигания из 25 присутствующих на рынке марок выбор для той или иной модели автомобиля остался в среднем из 20 брендов.
Эксперты поясняют: сокращение предлагаемого ассортимента связано с логистическими трудностями, колебанием валютных курсов, дефицитом микрочипов, с непредсказуемостью спроса, а также удорожанием материалов (металла, базовых масел и пр.).
Специалисты говорят, что в ближайшей перспективе следует ожидать сокращения ассортимента запчастей, особенно тех категорий, что связаны с электроникой. Причина все та же - продолжающаяся нехватка полупроводников. Производители автокомпонентов с трудом успевают выполнять свои обязательство по первичной комплектации автомобилей, при этом на выпуск запчастей для послепродажного обслуживания у них остается все меньше ресурсов. На сегодняшний день в России ощущается нехватка систем зажигания, генераторов, а также целого ряда датчиков.
При этом, как утверждают эксперты маркетплейса, в преддверии зимы наблюдается сезонный потребительский спрос на расходные материалы. Так, например, в 2 раза выросли продажи свечей зажигания, на 30–50% увеличился спрос на аккумуляторные батареи, детали систем электропитания, смазочные материалы.
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