23 октября 2019, 17:18
Плохо греет печка в автомобиле
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Если наступают холода и плохо греет автомобильная печка, то нужно правильно найти причину, устранить неисправность. В сильный мороз ситуация чаще усугубляется и устройство не справляется с обогревом. Важно выполнить диагностику, определить причину и исправить ее.
Как понять, что печка работает неправильно?
Главный признак проблемы с отопительной системой автомобиля – это отсутствие поступления теплого или горячего воздуха, если кран находится в открытом положении. Внутри машины есть контур системы. На нем расположен рычаг, который дает антифризу поступать к радиатору.
Можно выделить несколько главных признаков, которые указывают на неработающую печку:
• из дефлекторов не поступает воздух;
• печка не работает в определенном или нескольких режимах;
• поступает холодный или слегка теплый воздух.
Для ремонта нужно правильно определить причину, выполнить полную диагностику. Если в системе отсутствуют неисправности, то салон после запуска мотора должен прогреваться в течение 10 минут.
Причины неработающей печки и устранение неполадок
Важно найти причину, почему плохо греет автомобильная печка. В большинстве случаев из строя выходит радиатор отопителя. Но есть и другие распространенные причины.
Низкий уровень охлаждающей жидкости или воздушная пробка
Иногда внутрь системы может попасть воздух. Это происходит по разным причинам:
• прокладка между блоками повреждена или деформирована;
• при замене теплопроводящей жидкости патрубки перестали быть герметичными;
• неисправность теплопровода.
Печка автомобиля плохо греет, когда в системе охлаждения недостаточное количество антифриза или тосола. Жидкость не поступает в радиатор, поэтому воздух прогревается недостаточно. Печка не сможет прогреть салон.
Засор фильтра салона и воздуховода
Еще одна причина, когда плохо греет печка – это появление загрязнений в фильтре. Когда он забивается, то в салон не поступает горячий воздух, который задерживает мусор. Эта проблема решается полной заменой засоренного фильтра.
Неисправность термостата
Это важное устройство, которое входит в систему передачи тосола или антифриза. Оно нужно для регулирования движения теплоотводящей жидкости. Термостат быстро нагревается антифриз, стабилизирует работу мотора. При наличии неисправности, салон не прогревается. Изношенную деталь нужно заменить для восстановления работоспособности.
Засор радиатора отопителя
Радиатор печки часто забивается снаружи или изнутри. Сюда часто попадает пыль, сухие листья или насекомые. Засоры могут проникнуть через защитный кожух. Во внутренней части радиатора возникают отложения и грязь. Они могут присутствовать в системе охлаждения мотора. Причиной засора может служить антифриз низкого качества.
Износ крыльчатки помпы
Крыльчатка помпы изнашивается по разным причинам. При поломке возникают посторонние звуки внутри системы. Когда обламываются или деформируются лопасти крыльчатки, то производительность и эффективность помпы снижается в несколько раз. В результате охлаждающая жидкость проходит через малый контур циркуляции в недостаточном количестве.
Неполадки с вентилятором
Когда не работает механизм вентилятора печки, необходимо заменить деталь или выполнить замену неисправных деталей. Чаще всего изнашиваются щетки, возникают поломки в электрической цепи управления. Вентилятор перестает крутить, когда окисляются контакты, обрываются провода.
Нередко перегорает предохранитель. Если поломка повторяется даже после замены неисправной детали, то важно искать участок цепи, где проходит короткое замыкание.
Поломка сервопривода заслонки
При возникновении неисправности слышится характерный звук в печке, шорохи. Система подачи воздуха в салон перестает работать. Поломки часто возникают при отсутствии смазки на поверхности диска большой шестерни.
Внутри сервопривода есть моторчики, которые также изнашиваются, выходят из строя или заклинивают в процессе работы. Можно заменить всю деталь целиком или внутренние запчасти, которые вышли из строя.
Негерметичность корпуса отопителя и смещение радиатора
Герметичность корпуса отопителя возникает при повреждении прокладки. Она расположена между головкой цилиндра и основным блоком. Нередко воздух проникает в каналы системы охлаждения, когда на резиновых вкладках появляются дефекты или повреждения.
Если кислород попал в магистраль во время замены антифриза, необходимо прокачать систему. Для этого нужно снять крышку радиатора, выгнать воздух из системы. Когда в машине плохо работает печка, необходимо обращать внимание и на другие неисправности. Часто смещается радиатор, поэтому происходит разгерметизация системы.
Пробой прокладки ГБЦ
В прокладке ГБЦ часто происходит пробой, повреждение или подгорание. В результате возникают не только проблемы с двигателем, но и отопительной системой. При необоснованном повышении температуры мотора, необходимо проверить целостность прокладки ГБЦ.
Температура начинает повышаться, потому что тепло проникает в систему охлаждения. В результате антифриз перегревается. Причиной повреждения может стать деформация головки. На плоскости возникают повреждения в плоской части, где происходит прилегание к основному блоку.
Другие причины
Когда вентилятор печки работает, но не дует, необходимо обратить внимание на радиатор. Он может забиваться в процессе эксплуатации. Засорами служит пыль, насекомые, листья. Они проникают через сетку защитного кожуха.
Во внутренней части радиатор печки забивается отложениями, налетом и грязью. Причиной может стать низкокачественный антифриз. Отопительная система перестает работать при поломке блока управления печкой. Вентилятор начинает плохо дуть или перестает функционировать. Сбой в работе часто возникает при поломке блока.
Как правильно прогревать авто в мороз
Греть автомобиль в зимнее время года необходимо, чтобы двигатель прогрелся до определенной температуры. Прогревать нужно на холостых оборотах. Можно греть двигатель и на ходу, но для этого нужно соблюдать несколько главных правил:
- Использование высококачественного синтетического масла. Оно должно иметь высокий индекс вязкости.
- До 400 градусов Цельсия двигатель прогревается за короткий промежуток времени. Начинать движение нужно плавно, без рывков, на небольшой скорости. Работа двигателя должна сохраняться стабильной на средних оборотах. Если резко ускоряться или тормозить, то мотор быстро изнашивается, ухудшается состояние узлов ходовой части, коробки переключения передач.
- Автомобили с турбо-дизельными моторами не прогревается на холостом ходу. Включать турбину можно исключительно при оптимальной частоте вращения коленчатого вала. Она возникает только на большой скорости транспортного средства.
Автомобили с карбюраторными двигателями нельзя прогревать на ходу. Мотор начинает нормально работать только при достижении определенной температуры.
Обслуживание и ремонт печек в машине
Обслуживание и своевременный ремонт печек в машине позволяет обеспечить комфортные условия в салоне, независимо от времени года. В противном случае возникают следующие проблемы:
• в салоне автомобиля возникает неприятный запах;
• приборы управления отопительной системой плохо работают;
• охлаждающая жидкость протекает в салон;
• воздух из печи поступает еле теплый.
Стоимость ремонта отопительной системы зависит от сложности работы, а также марки транспортного средства. Регулярное обслуживание и диагностика позволяет своевременно определить неисправность, устранить поломку, прочистить или заменить фильтр.
Автономные отопители салона
Автономные отопители салона являются современными устройствами, которые обеспечивают максимально быстрый прогрев салона. Для этого не требуется запускать двигатель. Они бывают двух типов:
• мокрые;
• сухого типа.
Жидкостные отопители устанавливаются в магистраль системы охлаждения. Конструкция работает при неработающем двигателе и в процессе езды. Они начинают функционировать по штатному таймеру или при принудительной активации.
В воздушных отопителях для прогрева воздуха используется камера сгорания. Такое устройство монтируется в джипы, микроавтобусы. Отапливается исключительно салон транспортного средства, а система охлаждения мотора - нет.
Профилактика
Чтобы не сталкиваться с проблемами, когда начинает плохо греть автомобильная печка, необходимо позаботиться о правильной эксплуатации. Для этого нужно регулярно выполнять ее чистку. Внутри системы часто накапливаются отложения и пыль. Они продуваются при помощи пылесоса или компрессора.
Когда внутри радиатора возникает грязь, устранить ее можно промывочными растворами. В систему нужно заливать качественный антифриз. Он влияет на состояние воздушного фильтра салона. Если он грязный, то начинает поступать пыль. В результате ухудшается вентиляция, циркуляция воздуха. На систему охлаждения приходится повышенная нагрузка, поэтому детали часто выходят из строя.
Диагностика своими руками
Чтобы узнать, почему не работает печка в автомобиле, необходимо выполнить диагностику. Можно самостоятельно найти неисправность. В первую очередь нужно проверить состояние электропроводки вентилятора. Водитель должен оценить состояние и работоспособность предохранителя F7.
Бывают ситуации, когда они перегорают. В таком случае требуется полная замена. При диагностике важно не только найти неисправную деталь, но и знать причины, по которым печка плохо греет. В обязательно порядке при диагностике своими руками нужно оценить исправность электрического двигателя. К контактам подается питание с подключением к аккумулятору. Когда мотор начинает работать на высоких оборотах, то поломки отсутствуют.
Если электрический двигатель не запускается, требуется его отремонтировать или полностью заменить. Интенсивность воздушного потока регулируется резистором. Он оснащен двумя спиралями с разным сопротивлением.
Благодаря своевременной диагностике, обслуживанию, печка в автомобиле проработает долго. Чтобы она прослужила долго, необходимо регулярно чистить фильтры, менять резиновые вкладки. В отопительную систему требуется заливать только хороший антифриз.
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