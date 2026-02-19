Почему экспортная версия Plymouth Duster 340 с уникальным мотором 1972 года стала объектом охоты коллекционеров и фанатов маслкаров

19 февраля 2026, 15:01
Plymouth Duster 340 1972 года: редкий экспортный экземпляр с оригинальным V8
Plymouth Duster 340 1972 года - не просто очередной маслкар, а редкая экспортная модификация с оригинальным V8. Эта модель сочетает в себе узнаваемый стиль и технические особенности, которые ценятся сегодня особенно высоко. В чем ее уникальность и почему она вызывает интерес у коллекционеров - разбираемся в деталях.
Экспортные версии американских маслкаров всегда вызывают особый интерес у коллекционеров, ведь такие автомобили встречаются редко, даже на родине. Plymouth Duster 340 1972 года - как раз из этой категории. Эта машина не только представляет собой оригинальный V8, но и изначально была предназначена для зарубежных рынков, что делает ее настоящей находкой для ценителей классики.
В конце 1950-х годов компания Plymouth решила выйти на рынок компактных автомобилей, представив модель Valiant. Уже к началу 1970-х на той же платформе A-body появилось сразу несколько новых моделей: Barracuda, Duster и Scamp. Ярко на этом фоне выделяется Duster, дебютировавший в 1970 году. В отличие от Barracuda, который к тому времени превратился в полноценный «пони-кар» индивидуального дизайна, Duster стал более доступной и практичной альтернативой, сохранившейся при этом спортивный характер.
Версия Duster 340 отличалась не только мощным мотором, но и рядом технических средств, которые были адаптированы в соответствии с требованиями внешних рынков. В частности, речь идет о номере двигателя и шасси, которые полностью совпадают — это редкость для американских автомобилей того времени. Такой подход упростит обслуживание и повысит ликвидность машин на вторичном рынке.
Интересно, что экспортные Duster 340 часто оснащались дополнительными опциями, которые не всегда были доступны на внутреннем рынке США. Например, усиленная подвеска, улучшенная шумоизоляция и даже дополнительные элементы отделки салона. Все это делало автомобиль не только мощным, но и более комфортным для длительных поездок. Сегодня подобные экземпляры встречаются крайне редко, а их стоимость на аукционах стабильно растет.
Среди коллекционеров и экспертов бытует мнение, что именно экспортные версии американских маслкаров сохранились до наших дней лучше всего. Недавно на рынке появился уникальный экземпляр, подтверждающий это правило. Речь идет о редчайшем Plymouth Road Runner 1970 года выпуска. Автомобиль вызвал настоящий ажиотаж среди ценителей благодаря своей необычной заводской комплектации, а также качеству исторической реставрации. Особую ценность машине придает ее «знаменитый» подтвержденный пробег. Подробнее об этом уникальном лоте можно узнать в нашем материале о кабриолете Road Runner с редкой комплектацией .
Возвращаясь к Duster 340, стоит отметить, что оригинальный V8 объемом 5,6 литра и механическая коробка передач превосходят динамику даже по современным меркам. Машина легко разгонялась до 100 км/ч менее чем за 7 секунд, а характерный звук мотора до сих пор вызывает мурашки у поклонников классики.
Сегодня найти полностью оригинальный Plymouth Duster 340 1972 года, предназначенный для экспорта, практически невозможен. Подобно этой, машины давно осели в современных коллекциях или были безвозвратно утеряны. Однако каждый раз, когда на торгах появляется такой экземпляр, он неизменно становится центром внимания. Это не просто автомобиль – это часть истории автопрома, которая продолжает вдохновлять энтузиастов во всем мире.
