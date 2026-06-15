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Автор: Мария Степанова

15 июня 2026, 20:19

Plymouth GTX 1967 года: редкий цвет, большой мотор и история одной мечты

Plymouth GTX 1967 года: редкий цвет, большой мотор и история одной мечты

Почему Turbine Bronze GTX 1967 года ценится выше многих маслкаров и как сохранить классику

Plymouth GTX 1967 года: редкий цвет, большой мотор и история одной мечты

Plymouth GTX 1967 года в цвете Turbine Bronze - не просто редкий маслкар, а пример бережного отношения к легенде эпохи. В чем уникальность этой машины, почему она важна для коллекционеров и как личная история владельца подчеркивает ценность таких автомобилей - в нашем материале.

Plymouth GTX 1967 года в цвете Turbine Bronze - не просто редкий маслкар, а пример бережного отношения к легенде эпохи. В чем уникальность этой машины, почему она важна для коллекционеров и как личная история владельца подчеркивает ценность таких автомобилей - в нашем материале.

В мире классических маслкаров Plymouth GTX 1967 года занимает особое место. Эта модель стала символом роскоши и мощности в сегменте, где конкуренция всегда была жесткой. В отличие от многих других представителей эпохи, GTX сразу предлагал большой V8 объемом 7,2 литра и выдавал 375 л.с. уже в базовой комплектации. Такой подход выделял Plymouth на фоне Chevrolet Chevelle SS, где аналогичный мотор был лишь опцией.

GTX 1967 года — это не просто более дорогая версия Satellite. Автомобиль отличался не только отделкой, но и технической начинкой. В то время как Satellite оснащался малым блоком V8, GTX получал самый крупный мотор Chrysler. Для особо требовательных клиентов предлагался и легендарный 426 Hemi, но такие машины встречаются крайне редко и сегодня стоят баснословных денег на аукционах.

Экземпляр, о котором идет речь, не оснащен Hemi, но это не умаляет его ценности. Машина сохранилась в отличном состоянии, несмотря на возраст почти 60 лет. Внешний вид впечатляет: редкий оттенок Turbine Bronze Poly, белый виниловый верх и двухцветный салон создают уникальный образ, который редко встретишь даже среди коллекционных Plymouth.

Владелец этого GTX — Боб, который приобрел автомобиль в 2022 году, осуществив давнюю мечту детства. Его история типична для многих поклонников маслкаров: отец Боба ездил на синем GTX 1967 года, а мать управляла им до середины 70-х, пока не сменила машину на Chevrolet Vega. Спустя десятилетия Боб смог найти и купить свою идеальную версию — бронзовый GTX с белым верхом, который теперь занимает почетное место в его гараже.

Интересно, что в 1967 году палитра Plymouth включала множество «земляных» оттенков: Dark Copper, Medium Copper, Light Tan и, конечно, Turbine Bronze. Такие цвета редко встречаются на современных реставрациях, ведь чаще выбирают яркие варианты конца 60-х — начала 70-х. Однако именно спокойные тона придают автомобилю статус «джентльменского» маслкара, подчеркивая его премиальный характер.

Сегодня интерес к классическим маслкарам не ослабевает, а редкие версии вроде GTX 1967 года с оригинальными цветами и хорошо сохранившейся отделкой становятся объектом охоты коллекционеров по всему миру. В США такие автомобили часто участвуют в тематических выставках и ретро-ралли, а их стоимость стабильно растет. Для российских энтузиастов опыт сохранения и реставрации подобных машин может быть особенно полезен — ведь рынок ретроавто в стране только формируется, и примеры бережного отношения к классике становятся все более актуальными.

Кстати, интерес к уникальным автомобилям и их возвращению на рынок характерен не только для маслкаров. Например, недавно Peugeot представил электрическую версию e-208 GTi с мощностью 278 л.с., которая дебютировала на Le Mans 24 Hours — подробнее об этом можно узнать в материале о спортивном возвращении GTi в линейке Peugeot.

Упомянутые модели: Chevrolet Corvette (от 6 200 000 Р)
Упомянутые марки: Chrysler, Plymouth, Chevrolet
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