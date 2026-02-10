Как необычный рендер Plymouth Prowler в кузове пикап вызвал споры среди автолюбителей и экспертов

10 февраля 2026, 07:19
Plymouth Prowler Ute: виртуальный хот-род, который удивил даже поклонников классики
Plymouth Prowler Ute: виртуальный хот-род, который удивил даже поклонников классики
В сети появился необычный рендер Plymouth Prowler, превращенный в пикап с элементами хот-рода. Такой эксперимент с культовой моделью вызвал бурное обсуждение среди ценителей редких автомобилей и любителей нестандартных решений.
Необычные эксперименты с культовыми автомобилями всегда вызывают живой интерес, особенно когда речь идет о моделях, которые и без того были смелыми для своего времени. Именно такой случай - виртуальная трансформация Plymouth Prowler в пикап-утэ, которая буквально взорвала дискуссии среди приверженцев нестандартных решений. Этот проект не просто переосмысливает классический облик, а показывает как далеко может зайти фантазия инженеров и дизайнеров.
Plymouth Prowler, появившийся на свет в конце 90-х, стал одним из самых узнаваемых и спорных автомобилей своего времени. Его выпускали с 1997 по 2002 год, и за это время с конвейера сошло около 12 тысяч экземпляров. В основе лежит концепция 1993 года, созданная Томом Гейлом - тем самым дизайнером, который положил руку к Lamborghini Diablo. Prowler отличался не только ретро-стилистикой, но и техническими решениями: переднемоторная компоновка, задний привод, 3,5-литровый V6 сначала выдает 214 л.с., а после - уже 253 л.с. Благодаря этому разгон до 100 км/ч занимал от 7,2 до 5,9 секунды, в зависимости от версии, максимальная скорость увеличивалась со 190 до 203 км/ч.
Оснащение для конца 90-х было весьма достойным: бесключевой доступ, электропакет, кондиционер с ручным управлением, премиальная аудиосистема, кожаные сиденья-«ковши», двойные подушки безопасности и даже CD-чейнджер в качестве опций. Однако судьба марки Plymouth изменилась драматично - в 2001 году бренд ограничил выпуск, а последние Prowler уже получили шильдик Chrysler. Преемником модели стал Chrysler Crossfire, построенный на платформе Mercedes-Benz SLK.
Виртуальный Prowler Ute, созданный энтузиастом под ником @jlord8, выглядит ещё более эксцентрично, чем оригинал. Автор не объяснил мотивы такого решения, ограничившись ироничным вопросом: «А почему бы и нет?» Действительно, в эпоху, когда автопроизводители не боялись смелых экспериментов, вызов мог бы найти свою нишу и даже получить поддержку руководства компании. Сегодня подобные проекты остаются лишь фантазией, но именно такие идеи подогревают интерес к автомобильной истории и заставляют по-новому взглянуть на забытые модели.
Кстати, если говорить о необычных и неожиданных трансформациях классических Плимутов, то не так давно мы наблюдали необычный универсал Suburban 1954 года, который стал настоящей сенсацией среди коллекционеров. Этот автомобиль удивил даже опытных экспертов, а подробнее узнать о нем можно в материале по этой ссылке .
Вопрос о том, стал ли Prowler Ute серийным автомобилем, остается открытым. Но очевидно одно: даже спустя годы такие эксперименты продолжают вдохновлять и сохранять споры среди автолюбителей. Виртуальные проекты чем-то напоминают, что автомобильная индустрия всегда была и остается полем для творчества и неожиданных решений.
Похожие материалы Плимут, Крайслер
-
10.02.2026, 10:08
Рассекречен серийный споркар GR GT от Toyota: гибридный V8, 650 л.с. и старт продаж в 2027 году
Японский автогигант впервые показал журналистам серийный суперкар GR GT. Модель удивила не только внешностью, но и техническими характеристиками. Почему эта премьера важна для японского производителя - в нашем материале.Читать далее
-
10.02.2026, 09:23
Редкий Plymouth Duster 340 Six-Pack: как один из немногих маслкаров стал легендой улиц
Plymouth Duster 340 Six-Pack - не просто очередной маслкар, а автомобиль, который сумел пережить кризисы и остаться символом эпохи. Почему именно эта версия вызывает ажиотаж среди коллекционеров и автолюбителей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.02.2026, 09:12
Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Вышло исследование: новый Changan CS35MAX уже доступен в России, и производитель сделал ставку на обновленный двигатель, увеличенные размеры и расширенный зимний пакет. Какие неожиданные опции появились у кроссовера, что изменилось в конструкции и почему эксперты считают эту модель одной из самых перспективных в 2026 году - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.02.2026, 08:55
Лифтбек Lada Granta Active Cross: увеличенный клиренс и багажник за 1,2 млн рублей — изменения новой версии
В линейке Lada Granta появилась новая версия Active Cross с увеличенным дорожным просветом и вместительным багажником. Модель сочетает практичность, доступную цену и обновленный дизайн, что делает ее заметным игроком на рынке.Читать далее
-
10.02.2026, 07:46
Редкий DeLorean 1981 года с пробегом 300 км: уникальная находка с неожиданной историей
В США обнаружен практически новый DeLorean DMC-12 1981 года выпуска с пробегом всего 300 километров. Автомобиль сохранил не только заводское состояние, но и редкую деталь, о которой мало кто знал. Почему эта находка вызвала ажиотаж среди коллекционеров - разбираемся в материале.Читать далее
-
10.02.2026, 07:40
Топ-5 самых быстрых Nissan: редкие версии, рекорды скорости и уникальные технологии
Nissan не раз удивлял мир автомобилями, способными конкурировать с лучшими спорткарами планеты. В этом обзоре - пять машин, которые стали символами скорости и инженерного дерзновения. Узнайте, чем они выделяются на фоне других.Читать далее
-
10.02.2026, 07:33
Утильсбор не страшен: лучшие автомобили до 160 л.с. из Китая для российского рынка
Китайские автомобили мощностью до 160 л.с. уверенно заняли место на российском рынке благодаря сочетанию современного оснащения и разумной стоимости. В подборке - самые интересные модели последних лет, которые не требуют переплат и подходят для разных задач.Читать далее
-
10.02.2026, 07:28
Land Cruiser Extreme 330 XTR6x6: новый стандарт автономных экспедиций на базе Toyota
Австралийская EarthCruiser представила уникальный экспедиционный автодом Extreme 330 XTR6x6 на базе Toyota Land Cruiser 79 с тремя ведущими осями, увеличенным жилым модулем и продвинутыми технологиями для автономных путешествий. Новинка уже вызвала интерес среди поклонников экстремальных маршрутов.Читать далее
-
10.02.2026, 06:56
Toyota Land Cruiser 1988 года с мотором LS3 и шасси 80-й серии: возвращение легенды
Toyota Land Cruiser FJ62 1988 года вновь оказался в центре внимания благодаря необычной модернизации. Классический внедорожник получил мощный двигатель LS3 и шасси от 80-й серии, сохранив при этом узнаваемый стиль 80-х. Почему этот проект вызывает интерес у экспертов и поклонников ретро-авто - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.02.2026, 06:49
Kabe Imperial 740: новый шведский прицеп-дача для сурового климата России
Kabe Imperial 740 - свежий взгляд на комфортные путешествия по России. Шведская сборка, инновационные материалы и продуманная эргономика делают этот прицеп-дачу заметным игроком на рынке автодомов. Почему он так востребован именно сейчас - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Плимут, Крайслер
-
10.02.2026, 10:08
Рассекречен серийный споркар GR GT от Toyota: гибридный V8, 650 л.с. и старт продаж в 2027 году
Японский автогигант впервые показал журналистам серийный суперкар GR GT. Модель удивила не только внешностью, но и техническими характеристиками. Почему эта премьера важна для японского производителя - в нашем материале.Читать далее
-
10.02.2026, 09:23
Редкий Plymouth Duster 340 Six-Pack: как один из немногих маслкаров стал легендой улиц
Plymouth Duster 340 Six-Pack - не просто очередной маслкар, а автомобиль, который сумел пережить кризисы и остаться символом эпохи. Почему именно эта версия вызывает ажиотаж среди коллекционеров и автолюбителей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.02.2026, 09:12
Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Вышло исследование: новый Changan CS35MAX уже доступен в России, и производитель сделал ставку на обновленный двигатель, увеличенные размеры и расширенный зимний пакет. Какие неожиданные опции появились у кроссовера, что изменилось в конструкции и почему эксперты считают эту модель одной из самых перспективных в 2026 году - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.02.2026, 08:55
Лифтбек Lada Granta Active Cross: увеличенный клиренс и багажник за 1,2 млн рублей — изменения новой версии
В линейке Lada Granta появилась новая версия Active Cross с увеличенным дорожным просветом и вместительным багажником. Модель сочетает практичность, доступную цену и обновленный дизайн, что делает ее заметным игроком на рынке.Читать далее
-
10.02.2026, 07:46
Редкий DeLorean 1981 года с пробегом 300 км: уникальная находка с неожиданной историей
В США обнаружен практически новый DeLorean DMC-12 1981 года выпуска с пробегом всего 300 километров. Автомобиль сохранил не только заводское состояние, но и редкую деталь, о которой мало кто знал. Почему эта находка вызвала ажиотаж среди коллекционеров - разбираемся в материале.Читать далее
-
10.02.2026, 07:40
Топ-5 самых быстрых Nissan: редкие версии, рекорды скорости и уникальные технологии
Nissan не раз удивлял мир автомобилями, способными конкурировать с лучшими спорткарами планеты. В этом обзоре - пять машин, которые стали символами скорости и инженерного дерзновения. Узнайте, чем они выделяются на фоне других.Читать далее
-
10.02.2026, 07:33
Утильсбор не страшен: лучшие автомобили до 160 л.с. из Китая для российского рынка
Китайские автомобили мощностью до 160 л.с. уверенно заняли место на российском рынке благодаря сочетанию современного оснащения и разумной стоимости. В подборке - самые интересные модели последних лет, которые не требуют переплат и подходят для разных задач.Читать далее
-
10.02.2026, 07:28
Land Cruiser Extreme 330 XTR6x6: новый стандарт автономных экспедиций на базе Toyota
Австралийская EarthCruiser представила уникальный экспедиционный автодом Extreme 330 XTR6x6 на базе Toyota Land Cruiser 79 с тремя ведущими осями, увеличенным жилым модулем и продвинутыми технологиями для автономных путешествий. Новинка уже вызвала интерес среди поклонников экстремальных маршрутов.Читать далее
-
10.02.2026, 06:56
Toyota Land Cruiser 1988 года с мотором LS3 и шасси 80-й серии: возвращение легенды
Toyota Land Cruiser FJ62 1988 года вновь оказался в центре внимания благодаря необычной модернизации. Классический внедорожник получил мощный двигатель LS3 и шасси от 80-й серии, сохранив при этом узнаваемый стиль 80-х. Почему этот проект вызывает интерес у экспертов и поклонников ретро-авто - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.02.2026, 06:49
Kabe Imperial 740: новый шведский прицеп-дача для сурового климата России
Kabe Imperial 740 - свежий взгляд на комфортные путешествия по России. Шведская сборка, инновационные материалы и продуманная эргономика делают этот прицеп-дачу заметным игроком на рынке автодомов. Почему он так востребован именно сейчас - в нашем материале.Читать далее