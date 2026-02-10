Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

10 февраля 2026, 07:19

Как необычный рендер Plymouth Prowler в кузове пикап вызвал споры среди автолюбителей и экспертов

В сети появился необычный рендер Plymouth Prowler, превращенный в пикап с элементами хот-рода. Такой эксперимент с культовой моделью вызвал бурное обсуждение среди ценителей редких автомобилей и любителей нестандартных решений.

Необычные эксперименты с культовыми автомобилями всегда вызывают живой интерес, особенно когда речь идет о моделях, которые и без того были смелыми для своего времени. Именно такой случай - виртуальная трансформация Plymouth Prowler в пикап-утэ, которая буквально взорвала дискуссии среди приверженцев нестандартных решений. Этот проект не просто переосмысливает классический облик, а показывает как далеко может зайти фантазия инженеров и дизайнеров.

Plymouth Prowler, появившийся на свет в конце 90-х, стал одним из самых узнаваемых и спорных автомобилей своего времени. Его выпускали с 1997 по 2002 год, и за это время с конвейера сошло около 12 тысяч экземпляров. В основе лежит концепция 1993 года, созданная Томом Гейлом - тем самым дизайнером, который положил руку к Lamborghini Diablo. Prowler отличался не только ретро-стилистикой, но и техническими решениями: переднемоторная компоновка, задний привод, 3,5-литровый V6 сначала выдает 214 л.с., а после - уже 253 л.с. Благодаря этому разгон до 100 км/ч занимал от 7,2 до 5,9 секунды, в зависимости от версии, максимальная скорость увеличивалась со 190 до 203 км/ч.

Оснащение для конца 90-х было весьма достойным: бесключевой доступ, электропакет, кондиционер с ручным управлением, премиальная аудиосистема, кожаные сиденья-«ковши», двойные подушки безопасности и даже CD-чейнджер в качестве опций. Однако судьба марки Plymouth изменилась драматично - в 2001 году бренд ограничил выпуск, а последние Prowler уже получили шильдик Chrysler. Преемником модели стал Chrysler Crossfire, построенный на платформе Mercedes-Benz SLK.

Виртуальный Prowler Ute, созданный энтузиастом под ником @jlord8, выглядит ещё более эксцентрично, чем оригинал. Автор не объяснил мотивы такого решения, ограничившись ироничным вопросом: «А почему бы и нет?» Действительно, в эпоху, когда автопроизводители не боялись смелых экспериментов, вызов мог бы найти свою нишу и даже получить поддержку руководства компании. Сегодня подобные проекты остаются лишь фантазией, но именно такие идеи подогревают интерес к автомобильной истории и заставляют по-новому взглянуть на забытые модели.

Кстати, если говорить о необычных и неожиданных трансформациях классических Плимутов, то не так давно мы наблюдали необычный универсал Suburban 1954 года, который стал настоящей сенсацией среди коллекционеров. Этот автомобиль удивил даже опытных экспертов, а подробнее узнать о нем можно в материале по этой ссылке .

Вопрос о том, стал ли Prowler Ute серийным автомобилем, остается открытым. Но очевидно одно: даже спустя годы такие эксперименты продолжают вдохновлять и сохранять споры среди автолюбителей. Виртуальные проекты чем-то напоминают, что автомобильная индустрия всегда была и остается полем для творчества и неожиданных решений.

Упомянутые модели: Plymouth Prowler
Упомянутые марки: Plymouth, Chrysler
