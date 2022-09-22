Плюсы и минусы автомобильных сенсорных экранов
С другой стороны, огромные экраны медиасистем волей неволей отвлекают от дороги даже самых дисциплинированных водителей. Согласно исследованию, проведенному независимыми экспертами британской организации IAM RoadSmart, даже такая простая задача, такая как воспроизведение песни на Spotify, вынуждала водителей отрывать взгляд от дороги в среднем на 20 секунд. Те же исследователи выяснили, что взаимодействие с сенсорным экраном медиасистемы влияло на скорость реакции водителя даже сильнее, чем отправка текстовых сообщений в мессенджерах. Убавить громкость с помощью классической кнопки можно на ощупь и по памяти. В тачскрине «нащупать» нужную виртуальную кнопку уже не получится.
Еще один плюс сенсорных экранов – возможность завести на него больше функций за счет сложного многоуровневого меню. Кроме того, к медиасистеме можно подключить смартфон по протоколу Apple CarPlay или Android Auto. Инженеры Tesla пошли еще дальше и завели на экран возможность управления стеклоочистителями, фарами и даже трансмиссией.
Оборотной стороной сложной системы являет повышенная вероятность сбоев и ошибок. Если экран гаснет, водитель теряет доступ сразу ко всем функциям своего автомобиля. Особенно часто разного рода неисправности наблюдаются на новых моделях, программное обеспечение которых еще до конца не откатано.
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На официальном сайте Росстандарта появилось сообщение о начале отзывной кампании в отношении кроссоверов Lexus NX 250 и NX 350, проданных в России, начиная с середины января 2022 года.Читать далее
-
19.08.2022, 11:47
Дилеры рассказали, какие автомобили возят в Россию по параллельному импорту
После прекращения поставок в нашу страну автомобилей европейских и японских брендов, Минпромторг разрешил дилерам заводить такие машины по параллельному импорту, без согласия производителя. Летом первые «параллельные» машины начали появляться в шоурумах.Читать далее
-
14.08.2022, 10:53
9 самых надежных и экономичных кроссоверов
По мере роста цен на бензин топливная экономичность автомобиля приобретает не менее важное значение, чем его надежность. Эксперты протестировали 129 кроссоверов и выбрали девять, которые сочетают в себе оба этих качества.Читать далее
-
13.08.2022, 10:00
С «электричеством» все не так однозначно: Brabus лишь улучшил аэродинамику Mercedes EQS.
Специалисты Brabus представили программу доработки Mercedes EQS, которая направлена на дальнейшее улучшение аэродинамики и эффективности электрического седана. Читать далее
-
01.08.2022, 14:40
Сколько зарабатывают сотрудники Mercedes-Benz: от новичка до гендиректора
Штутгартская Mercedes-Benz Group AG и ее «дочка» Mercedes-Benz являются одними из самых известных автомобилестроителей в мире. И вполне обоснованно, что в среде потребителей существует повышенное внимание к их деятельности.Читать далее
-
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