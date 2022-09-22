Плюсы и минусы автомобильных сенсорных экранов

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Американский автомобильный портал Edmunds назвал основные достоинства и недостатки современных автомобильных сенсорных экранов. С одной стороны, тачскрины заменяют собой многочисленные кнопки и визуально освобождают место на передней консоли. Сами экраны со временем увеличиваются в размерах, что облегчает восприятие информации. Если в 2015 году кроссовер Lexus NX получил 7,0-дюймовый экран, то в 2022 году тачскрин модели подрос до 14 дюймов. Новейший флагманский электрокар Mercedes-Benz EQS оснастили огромным экраном HyperScreen, который протянулся по всей передней консоли и объединил цифровую панель приборов с двумя сенсорными экранами.

С другой стороны, огромные экраны медиасистем волей неволей отвлекают от дороги даже самых дисциплинированных водителей. Согласно исследованию, проведенному независимыми экспертами британской организации IAM RoadSmart, даже такая простая задача, такая как воспроизведение песни на Spotify, вынуждала водителей отрывать взгляд от дороги в среднем на 20 секунд. Те же исследователи выяснили, что взаимодействие с сенсорным экраном медиасистемы влияло на скорость реакции водителя даже сильнее, чем отправка текстовых сообщений в мессенджерах. Убавить громкость с помощью классической кнопки можно на ощупь и по памяти. В тачскрине «нащупать» нужную виртуальную кнопку уже не получится.

Фото: Tesla

Еще один плюс сенсорных экранов – возможность завести на него больше функций за счет сложного многоуровневого меню. Кроме того, к медиасистеме можно подключить смартфон по протоколу Apple CarPlay или Android Auto. Инженеры Tesla пошли еще дальше и завели на экран возможность управления стеклоочистителями, фарами и даже трансмиссией.

Фото: cartoq.com

Оборотной стороной сложной системы являет повышенная вероятность сбоев и ошибок. Если экран гаснет, водитель теряет доступ сразу ко всем функциям своего автомобиля. Особенно часто разного рода неисправности наблюдаются на новых моделях, программное обеспечение которых еще до конца не откатано.

Упомянутые модели: Lexus NX (от 2 114 000 Р ) , Mercedes EQS

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