Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Мария Степанова

12 мая 2026, 08:39

Плюсы и минусы Lada Granta: что скрывает бюджетный автомобиль российского рынка

Дешево и сердито: почему Lada Granta до сих пор покупают, несмотря на недостатки

Lada Granta остается одним из самых доступных автомобилей в России, но за низкой ценой скрываются как очевидные преимущества, так и серьезные компромиссы. Разбираемся, на что стоит обратить внимание при выборе этой модели и почему она до сих пор востребована среди водителей.

В условиях, когда стоимость владения автомобилем становится всё более высокой, Lada Granta продолжает удерживать позиции на рынке благодаря своей простоте и доступности. Эту модель часто рассматривают как вариант для тех, кто ищет транспорт без излишеств и без значительных затрат на обслуживание. Однако привлекательная цена скрывает целый ряд особенностей, которые могут стать как преимуществом, так и причиной разочарования.

Достоинство Granta — её главная привелегия. Машина уверенно справляется с ежедневными поездками по городу и не боится плохих дорог. Двигатель и механическая коробка передач хоть и выглядят устаревшими, но отличаются выносливостью и простотой ремонта. Обслуживание обходится недорого: запчасти доступны практически везде, многие работы можно выполнить самостоятельно, не прибегая к услугам дорогих сервисов. Экономичный расход топлива — ещё один плюс, особенно на фоне постоянного роста цен на бензин.

Однако за этими плюсами скрываются и недостатки. В первую очередь, это вопросы безопасности: кузов не отличается высокой жёсткостью, а пассивная защита оставляет желать лучшего. В случае аварии рассчитывать на высокий уровень защиты не стоит. Также возникают проблемы с качеством сборки — коррозия кузова (особенно в уязвимых местах), появление скрипов, люфтов и неисправности с электрикой, которые становятся привычными спутниками владельцев.

Комфорт в салоне Granta весьма условен. Шумоизоляция практически отсутствует: в салоне отчётливо слышны и двигатель, и дорожные шумы, и даже проезжающие мимо автомобили. Жёсткая подвеска передаёт все неровности дороги, а материалы отделки выглядят и ощущаются бюджетно. Длительные поездки могут превратиться в нагрузку для слуха и спины, особенно если вы привыкли к более современным и комфортным автомобилям.

Несмотря на все недостатки, Lada Granta остаётся востребованной среди тех, кто ищет самый дешёвый и простой в эксплуатации автомобиль. Она подходит для обычных поездок, дачных маршрутов или в качестве первого автомобиля. Но если для вас важна тишина в салоне, уверенность в безопасности и отсутствие постоянных мелких проблем, стоит присмотреться к альтернативам среди подержанных иномарок, даже если они будут стоить немного дороже.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Granta (от 393 900 Р)
Похожие материалы Лада

