Почему LADA Vesta до сих пор покупают, несмотря на её недостатки: все за и против покупки - управляемость, комплектации, вторичный рынок

Плюсы и минусы LADA Vesta: что важно знать перед покупкой этой модели

LADA Vesta продолжает вызывать интерес на российском рынке благодаря сочетанию цены и оснащения. Эксперты выделили ключевые достоинства и недостатки модели, которые могут повлиять на решение о покупке. В материале - реальные нюансы эксплуатации и особенности вторичного рынка.

В условиях современного рынка российская LADA Vesta остается одной из самых обсуждаемых моделей, вызывая споры среди автолюбителей и экспертов. Эта машина стала символом обновления «АвтоВАЗа», получив современный внешний вид по доступной цене, но у нее есть и спорные моменты, которые важно учитывать при выборе.

Главное преимущество LADA Vesta – уверенная управляемость. Благодаря подрамнику и стойкам McPherson автомобиль ведет себя на дороге значительно лучше по сравнению с предыдущими моделями ВАЗ. L-образные рычаги положительно сказались на динамике, а маневры стали точнее. Однако подвеска имеет недостатки: скрипящие втулки, жесткость на неровностях и повышенный шум при езде по плохому покрытию могут раздражать. Особенно это заметно пассажирам на заднем сиденье — стойки иногда пробиваются на кочках. При износе тормозных колодок возникают проблемы с суппортами, которые приходится решать самостоятельно.

Высокий клиренс — 178 мм до поддона и 245 мм до бампера — серьезный плюс для тех, кто часто ездит по разбитым дорогам или на дачу. Но на трассе проявляется другая сторона: из-за высокой парусности кузова машина становится уязвимой к боковому ветру, а расположенная внизу выхлопная система легко повреждается при неаккуратной парковке.

Внутри «Веста» радует простором: ширина салона — 140 см, длина — 159 см, высокая крыша. Но качество сборки оставляет желать лучшего — скрипы панели, неплотная подгонка деталей и дешевый пластик портят впечатление. Владельцам часто приходится самостоятельно бороться с посторонними звуками, чтобы повысить комфорт.

В топовых комплектациях LADA Vesta оснащается подушками безопасности, датчиками дождя и света, системой «ЭРА-ГЛОНАСС», климат-контролем и даже кожаным салоном. По своему оснащению она не уступает многим бюджетным иномаркам. Однако реализация некоторых функций вызывает вопросы: отсутствует индикация отключения ESP, работа датчика дождя не всегда корректна, а также быстро вытираются элементы отделки.

На вторичном рынке средняя стоимость LADA Vesta 2016 года составляет около 561 тысячи рублей, что делает ее покупку более выгодной по сравнению с Kia Rio, цены на который стартуют от 600 тысяч. За те же деньги можно найти более старые, но лучше оснащенные Toyota Camry или Mazda 6, однако их возраст обычно составляет 8–9 лет. Проверки через сервисы показывают, что среди «Вест» немало проблемных экземпляров: из 10 случайных отчетов — 4 машины побывали в ДТП, 3 находятся в залоге, 2 имеют неоплаченные штрафы. На этом фоне скрипы в салоне и шумная подвеска выглядят уже не столь критичными.

Несмотря на все недостатки, LADA Vesta остается интересным вариантом для тех, кто ищет баланс между ценой, оснащением и доступностью обслуживания. Модель продолжает удерживать позиции на рынке, несмотря на конкуренцию и непростые времена для отечественного автопрома.