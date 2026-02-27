Премиум за вменяемые деньги: плюсы и минусы Mazda CX-5 на реальном опыте

27 февраля 2026, 05:43
Премиальный салон и капризы к топливу: плюсы и минусы японского кроссовера Mazda CX-5
Премиальный салон и капризы к топливу: плюсы и минусы японского кроссовера Mazda CX-5
Mazda CX-5 второго поколения остается востребованной на российском рынке уже почти десять лет. Мы разобрали, какие преимущества и недостатки стоит учитывать владельцам и тем, кто только присматривается к этому кроссоверу.
В 2026 году Mazda CX-5 второго поколения сохраняет прочные позиции на российском рынке, оставаясь востребованным выбором благодаря фирменному дизайну, качеству отделки и драйверскому характеру. Японский кроссовер выделяется выразительной внешностью с концепцией «KODO» и продуманной практичностью: клиренс в 193 мм и двери, закрывающие пороги, делают его пригодным для легкого бездорожья и грязных дорог. Внутреннее убранство, особенно в топовых версиях с кожей Nappa и деревом, создает ощущение премиальности, а эргономика салона радует мелочами вроде складывающегося в ровный пол дивана и «лыжного лючка».
Автомобиль славится азартной управляемостью: плотная подвеска и система G-Vectoring Control обеспечивают уверенное прохождение поворотов и стабильность на трассе. Линейка двигателей Skyactiv представлена 150-сильным и 194-сильным агрегатами, а полный привод в старших версиях работает оперативно и надежно. Модернизированная шумоизоляция с двойными стеклами сделала салон тише, а обилие электроники — от вентиляции сидений до проекции на лобовое — повышает комфорт в поездках.
Базовая комплектация включает солидный набор оснащения, включая шесть подушек безопасности и светодиодную оптику. В более дорогих комплектациях появляются двухзонный климат-контроль, адаптивный свет и бесключевой доступ, что позволяет CX-5 успешно конкурировать по оснащению с более выгодными по цене корейскими моделями. Тем не менее, интерьер начинает отставать от современных стандартов из-за устаревшего 8-дюймового дисплея, а задний ряд сидений не отличается простором.
Подвеска, настроенная на асфальт, передает вибрации на мелких неровностях и не предназначена для серьезного бездорожья из-за отсутствия внедорожных режимов. К тому же, двигатели требовательны к качеству топлива, что в российских регионах грозит детонацией и ускоренным износом.
Отдельным фактором риска является высокая угоняемость модели, что вынуждает владельцев устанавливать дополнительные противоугонные системы и увеличивает стоимость страховки. Таким образом, Mazda CX-5 остается привлекательным предложением для ценителей стиля и вождения, но требует учета специфики эксплуатации и повышенных мер безопасности.
Похожие материалы Мазда
-
24.02.2026, 08:13
Сравнение расходов на обслуживание Toyota RAV4 и Mazda CX-5: неожиданные итоги
Аналитики провели детальный расчет затрат на содержание Toyota RAV4 и Mazda CX-5 с двухлитровыми двигателями. Исследование охватило реальные расходы на обслуживание, топливо и эксплуатацию в московском регионе. Результаты оказались не столь однозначными, как ожидалось.Читать далее
-
20.02.2026, 15:50
Mazda CX-5 против Mazda CX-50: сравнение характеристик, цен и отзывов владельцев
Mazda CX-5 и Mazda CX-50 - два кроссовера, которые часто сравнивают между собой. В материале разбираются ключевые параметры, реальные отзывы владельцев и нюансы эксплуатации. Это поможет понять, какая модель подойдет именно вам.Читать далее
-
20.02.2026, 05:08
Сравнение Belgee X50, Mazda CX-5 и Skoda Kodiaq: нюансы эксплуатации и неожиданные выводы
В материале рассматриваются реальные плюсы и минусы Belgee X50, выявленные в процессе эксплуатации, а также проводится сравнение с Mazda CX-5 и Skoda Kodiaq. Особое внимание уделено эргономике, надежности и расходу топлива. Анализ поможет понять, насколько оправдан выбор каждого из этих кроссоверов сегодня.Читать далее
-
19.02.2026, 07:11
Стоимость владения Mazda CX-5: во сколько обойдется самый продаваемый кроссовер
В 2026 году расходы на содержание автомобиля продолжают расти, и автолюбителям важно заранее понимать, во что обойдется эксплуатация машины. Мы рассчитали стоимость владения Mazda CX-5 учитывая ключевые статьи затрат.Читать далее
-
19.02.2026, 05:02
Mazda CX-5 ворвалась в топ продаж новых авто в России вопреки ограничениям
Mazda CX-5 неожиданно оказалась в числе лидеров российского рынка новых автомобилей. Модель обошла многих конкурентов, несмотря на отсутствие официальных поставок и санкционные барьеры. Эксперты отмечают уникальные особенности этой машины и объясняют, как ей удалось завоевать популярность в столь непростых условиях.Читать далее
-
18.02.2026, 12:39
TENET T8 2025: реальный опыт эксплуатации после Mazda CX-5 и неожиданные нюансы
Владелец TENET T8 2025 делится неожиданными плюсами и минусами после долгих лет на Mazda CX-5. Какие детали удивили, что оказалось важнее - современные технологии или привычная надежность? Подробности - в материале.Читать далее
-
18.02.2026, 08:07
Mazda CX-5 2026: отказ от кнопок и шайбы в пользу сенсорного экрана
Mazda неожиданно пересмотрела свою стратегию: новая CX-5 2026 года лишится привычных физических кнопок и шайбы управления медиасистемой. Японский производитель признал, что сенсорные экраны безопаснее и удобнее. Как изменится опыт вождения - разбираемся в деталях.Читать далее
-
14.02.2026, 04:37
Какие автомобили выгоднее всего привозить в Россию в 2026 году: новые тренды и цены
В 2026 году параллельный импорт автомобилей остается актуальным для россиян. Китайские и европейские бренды предлагают интересные решения, а новые правила утильсбора и скидки меняют расстановку сил на рынке. Эксперты выделяют ключевые направления и модели.Читать далее
-
11.02.2026, 11:43
Mazda CX-5 против Changan UNI-S: ключевые отличия и нюансы выбора
Вышло исследование: два популярных кроссовера - Mazda CX-5 и Changan UNI-S - столкнулись в прямом сравнении. Какие параметры действительно влияют на выбор, и что может удивить даже опытных водителей - разбираемся подробно.Читать далее
-
11.02.2026, 03:52
Какие проблемы чаще всего встречаются у Mazda CX-5 KF после 50 тысяч км пробега
Mazda CX-5 второго поколения остается популярным выбором, но даже у этого кроссовера есть свои уязвимости. Владелец делится личным опытом и отмечает, какие неисправности проявляются чаще всего после нескольких лет эксплуатации.Читать далее
Похожие материалы Мазда
-
24.02.2026, 08:13
Сравнение расходов на обслуживание Toyota RAV4 и Mazda CX-5: неожиданные итоги
Аналитики провели детальный расчет затрат на содержание Toyota RAV4 и Mazda CX-5 с двухлитровыми двигателями. Исследование охватило реальные расходы на обслуживание, топливо и эксплуатацию в московском регионе. Результаты оказались не столь однозначными, как ожидалось.Читать далее
-
20.02.2026, 15:50
Mazda CX-5 против Mazda CX-50: сравнение характеристик, цен и отзывов владельцев
Mazda CX-5 и Mazda CX-50 - два кроссовера, которые часто сравнивают между собой. В материале разбираются ключевые параметры, реальные отзывы владельцев и нюансы эксплуатации. Это поможет понять, какая модель подойдет именно вам.Читать далее
-
20.02.2026, 05:08
Сравнение Belgee X50, Mazda CX-5 и Skoda Kodiaq: нюансы эксплуатации и неожиданные выводы
В материале рассматриваются реальные плюсы и минусы Belgee X50, выявленные в процессе эксплуатации, а также проводится сравнение с Mazda CX-5 и Skoda Kodiaq. Особое внимание уделено эргономике, надежности и расходу топлива. Анализ поможет понять, насколько оправдан выбор каждого из этих кроссоверов сегодня.Читать далее
-
19.02.2026, 07:11
Стоимость владения Mazda CX-5: во сколько обойдется самый продаваемый кроссовер
В 2026 году расходы на содержание автомобиля продолжают расти, и автолюбителям важно заранее понимать, во что обойдется эксплуатация машины. Мы рассчитали стоимость владения Mazda CX-5 учитывая ключевые статьи затрат.Читать далее
-
19.02.2026, 05:02
Mazda CX-5 ворвалась в топ продаж новых авто в России вопреки ограничениям
Mazda CX-5 неожиданно оказалась в числе лидеров российского рынка новых автомобилей. Модель обошла многих конкурентов, несмотря на отсутствие официальных поставок и санкционные барьеры. Эксперты отмечают уникальные особенности этой машины и объясняют, как ей удалось завоевать популярность в столь непростых условиях.Читать далее
-
18.02.2026, 12:39
TENET T8 2025: реальный опыт эксплуатации после Mazda CX-5 и неожиданные нюансы
Владелец TENET T8 2025 делится неожиданными плюсами и минусами после долгих лет на Mazda CX-5. Какие детали удивили, что оказалось важнее - современные технологии или привычная надежность? Подробности - в материале.Читать далее
-
18.02.2026, 08:07
Mazda CX-5 2026: отказ от кнопок и шайбы в пользу сенсорного экрана
Mazda неожиданно пересмотрела свою стратегию: новая CX-5 2026 года лишится привычных физических кнопок и шайбы управления медиасистемой. Японский производитель признал, что сенсорные экраны безопаснее и удобнее. Как изменится опыт вождения - разбираемся в деталях.Читать далее
-
14.02.2026, 04:37
Какие автомобили выгоднее всего привозить в Россию в 2026 году: новые тренды и цены
В 2026 году параллельный импорт автомобилей остается актуальным для россиян. Китайские и европейские бренды предлагают интересные решения, а новые правила утильсбора и скидки меняют расстановку сил на рынке. Эксперты выделяют ключевые направления и модели.Читать далее
-
11.02.2026, 11:43
Mazda CX-5 против Changan UNI-S: ключевые отличия и нюансы выбора
Вышло исследование: два популярных кроссовера - Mazda CX-5 и Changan UNI-S - столкнулись в прямом сравнении. Какие параметры действительно влияют на выбор, и что может удивить даже опытных водителей - разбираемся подробно.Читать далее
-
11.02.2026, 03:52
Какие проблемы чаще всего встречаются у Mazda CX-5 KF после 50 тысяч км пробега
Mazda CX-5 второго поколения остается популярным выбором, но даже у этого кроссовера есть свои уязвимости. Владелец делится личным опытом и отмечает, какие неисправности проявляются чаще всего после нескольких лет эксплуатации.Читать далее