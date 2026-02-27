Премиум за вменяемые деньги: плюсы и минусы Mazda CX-5 на реальном опыте

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

27 февраля 2026, 05:43

Премиальный салон и капризы к топливу: плюсы и минусы японского кроссовера Mazda CX-5

Премиальный салон и капризы к топливу: плюсы и минусы японского кроссовера Mazda CX-5

Премиум за вменяемые деньги: плюсы и минусы Mazda CX-5 на реальном опыте

Премиальный салон и капризы к топливу: плюсы и минусы японского кроссовера Mazda CX-5

Mazda CX-5 второго поколения остается востребованной на российском рынке уже почти десять лет. Мы разобрали, какие преимущества и недостатки стоит учитывать владельцам и тем, кто только присматривается к этому кроссоверу.

Mazda CX-5 второго поколения остается востребованной на российском рынке уже почти десять лет. Мы разобрали, какие преимущества и недостатки стоит учитывать владельцам и тем, кто только присматривается к этому кроссоверу.

В 2026 году Mazda CX-5 второго поколения сохраняет прочные позиции на российском рынке, оставаясь востребованным выбором благодаря фирменному дизайну, качеству отделки и драйверскому характеру. Японский кроссовер выделяется выразительной внешностью с концепцией «KODO» и продуманной практичностью: клиренс в 193 мм и двери, закрывающие пороги, делают его пригодным для легкого бездорожья и грязных дорог. Внутреннее убранство, особенно в топовых версиях с кожей Nappa и деревом, создает ощущение премиальности, а эргономика салона радует мелочами вроде складывающегося в ровный пол дивана и «лыжного лючка».

Автомобиль славится азартной управляемостью: плотная подвеска и система G-Vectoring Control обеспечивают уверенное прохождение поворотов и стабильность на трассе. Линейка двигателей Skyactiv представлена 150-сильным и 194-сильным агрегатами, а полный привод в старших версиях работает оперативно и надежно. Модернизированная шумоизоляция с двойными стеклами сделала салон тише, а обилие электроники — от вентиляции сидений до проекции на лобовое — повышает комфорт в поездках.

Базовая комплектация включает солидный набор оснащения, включая шесть подушек безопасности и светодиодную оптику. В более дорогих комплектациях появляются двухзонный климат-контроль, адаптивный свет и бесключевой доступ, что позволяет CX-5 успешно конкурировать по оснащению с более выгодными по цене корейскими моделями. Тем не менее, интерьер начинает отставать от современных стандартов из-за устаревшего 8-дюймового дисплея, а задний ряд сидений не отличается простором.

Подвеска, настроенная на асфальт, передает вибрации на мелких неровностях и не предназначена для серьезного бездорожья из-за отсутствия внедорожных режимов. К тому же, двигатели требовательны к качеству топлива, что в российских регионах грозит детонацией и ускоренным износом.

Отдельным фактором риска является высокая угоняемость модели, что вынуждает владельцев устанавливать дополнительные противоугонные системы и увеличивает стоимость страховки. Таким образом, Mazda CX-5 остается привлекательным предложением для ценителей стиля и вождения, но требует учета специфики эксплуатации и повышенных мер безопасности.

Упомянутые модели: Mazda CX-5 (от 1 955 000 Р)
Упомянутые марки: Mazda
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Мазда

Похожие материалы Мазда

Opel отзывает почти 1 млн автомобилей из-за опасных подушек Takata
Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Благовещенск Московская область Ижевск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться