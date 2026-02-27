Премиум за вменяемые деньги: плюсы и минусы Mazda CX-5 на реальном опыте

Премиальный салон и капризы к топливу: плюсы и минусы японского кроссовера Mazda CX-5

Mazda CX-5 второго поколения остается востребованной на российском рынке уже почти десять лет. Мы разобрали, какие преимущества и недостатки стоит учитывать владельцам и тем, кто только присматривается к этому кроссоверу.

Mazda CX-5 второго поколения остается востребованной на российском рынке уже почти десять лет. Мы разобрали, какие преимущества и недостатки стоит учитывать владельцам и тем, кто только присматривается к этому кроссоверу.

В 2026 году Mazda CX-5 второго поколения сохраняет прочные позиции на российском рынке, оставаясь востребованным выбором благодаря фирменному дизайну, качеству отделки и драйверскому характеру. Японский кроссовер выделяется выразительной внешностью с концепцией «KODO» и продуманной практичностью: клиренс в 193 мм и двери, закрывающие пороги, делают его пригодным для легкого бездорожья и грязных дорог. Внутреннее убранство, особенно в топовых версиях с кожей Nappa и деревом, создает ощущение премиальности, а эргономика салона радует мелочами вроде складывающегося в ровный пол дивана и «лыжного лючка».

Автомобиль славится азартной управляемостью: плотная подвеска и система G-Vectoring Control обеспечивают уверенное прохождение поворотов и стабильность на трассе. Линейка двигателей Skyactiv представлена 150-сильным и 194-сильным агрегатами, а полный привод в старших версиях работает оперативно и надежно. Модернизированная шумоизоляция с двойными стеклами сделала салон тише, а обилие электроники — от вентиляции сидений до проекции на лобовое — повышает комфорт в поездках.

Базовая комплектация включает солидный набор оснащения, включая шесть подушек безопасности и светодиодную оптику. В более дорогих комплектациях появляются двухзонный климат-контроль, адаптивный свет и бесключевой доступ, что позволяет CX-5 успешно конкурировать по оснащению с более выгодными по цене корейскими моделями. Тем не менее, интерьер начинает отставать от современных стандартов из-за устаревшего 8-дюймового дисплея, а задний ряд сидений не отличается простором.

Подвеска, настроенная на асфальт, передает вибрации на мелких неровностях и не предназначена для серьезного бездорожья из-за отсутствия внедорожных режимов. К тому же, двигатели требовательны к качеству топлива, что в российских регионах грозит детонацией и ускоренным износом.

Отдельным фактором риска является высокая угоняемость модели, что вынуждает владельцев устанавливать дополнительные противоугонные системы и увеличивает стоимость страховки. Таким образом, Mazda CX-5 остается привлекательным предложением для ценителей стиля и вождения, но требует учета специфики эксплуатации и повышенных мер безопасности.