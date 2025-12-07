Все, что нужно знать о Volkswagen Tiguan второго поколения – надежность, слабые места и эксплуатация

7 декабря 2025, 18:51
Плюсы и минусы подержанного Volkswagen Tiguan II: стоит ли покупать кроссовер
Volkswagen Tiguan второго поколения – популярный кроссовер с крепкой подвеской и достойной управляемостью. В статье раскрываются его сильные и слабые стороны, а также особенности эксплуатации. Узнайте, на что обратить внимание при покупке и какие нюансы могут ждать владельца.
Volkswagen Tiguan второго поколения, выпускавшийся с 2016 по 2024 год, стал одним из самых востребованных кроссоверов на российском рынке. Модель предлагалась как в стандартном исполнении, так и в удлиненной версии Allspace. В обычной версии длина автомобиля составляет 4486 мм, а Allspace - 4728 мм, что дало прибавку к объему багажника – 700 литров против 615 литров в пятиместной модификации. Однако третий ряд сидений в Allspace съедает часть полезного пространства.
Большинство автомобилей оснащались полным приводом. Для России Tiguan II собирали в Калуге до 2022 года, но встречаются и экземпляры, привезенные из Европы и других стран. После рестайлинга 2020 года кроссовер получил обновленную оптику, современную медиасистему и расширенный список опций.
Среди главных достоинств модели выделяется прочная подвеска с клиренсом от 189 до 200 мм, отличная управляемость и эргономика салона. Кузов хорошо защищён, что особенно важно для российских условий эксплуатации. Однако есть и недостатки – в гамме моторов отсутствуют атмосферные двигатели, что может не понравиться любителям классических решений.
Линейка представлена только турбированными бензиновыми агрегатами мощностью 1.4 (125 или 150 л.с.) и 2.0 (180 или 220 л.с.), а также дизелем 2.0 (150 л.с.) с чугунным блоком. Турбомоторы первого поколения имели немало проблем, но к выходу второго поколения их серьезно доработали.
У младших бензиновых моторов слабым местом считается сложный модуль с помпой и двумя термостатами, а также ремень привода ГРМ, за которым необходимо внимательно наблюдать. У старших агрегатов после 100 тысяч км может выйти из строя водяной и масляный насосы, фазорегуляторы и цепь ГРМ. Масло рекомендуется менять через 7-8 тысяч км, ресурс бензиновых двигателей в среднем составляет около 250 тысяч км.
Дизельный мотор отличается большей мощностью и практически не имеет слабых мест, однако требует качественного топлива и регулярной очистки впускной системы, сажевого фильтра и клапана EGR. Обслуживание дизеля обходится дороже, но его ресурс заметно выше.
Коробки передач на Tiguan II разнообразны. Механика встречается только с базовым 125-сильным мотором и отличается высокой надежностью, хотя иногда возникают вопросы к заднему подшипнику первого вала и муфтам синхронизаторов. В остальных версиях, кроме Allspace, устанавливались роботизированные коробки DQ250 (шестиступенчатая) и DQ500 (полуступенчатая) с двумя мокрыми сцеплениями. К 2015 году их освещение улучшилось, и теперь они не являются проблемными, однако сцепление может потребовать замену уже к 100 тысячам км.
В удлиненной версии Allspace используется классический восьмиступенчатый автомат Aisin TG-81SC, который позволяет пройти до 300 тысяч км без серьезных поломок. За полный привод отвечает муфта BorgWagner (Haldex), отличающаяся высокой надежностью и хорошими внедорожными функциями.
Ходовая часть демонстрирует хороший ресурс, где способна проезжать более 120 тысяч км. Однако некоторые элементы, такие как сайлентблоки передних рычагов и стойки стабилизатора, могут потребовать замены раньше этого срока. Также на относительно небольших пробегах иногда наблюдается износ втулок в рулевом механизме, что приводит к стукам.
Мультимедийная система периодически может проявлять сбои в работе, что характерно как для старых, так и для новых версий. Остальная электроника в целом работает стабильно, и серьёзные поломки до пробега в 100 тысяч км случаются редко и не являются системными. После 150 тысяч км вероятность возникновения проблем с электрикой возрастает, особенно в автомобилях с максимальным уровнем оснащения.
По результатам краш-тестов Euro NCAP 2016 года, Volkswagen Tiguan второго поколения показал высокие результаты. Он получил пять звёзд безопасности с оценками: защита взрослых пассажиров — 96%, защита детей — 84%, защита пешеходов — 72%, а также 68% за работу систем помощи водителю.
