Все, что нужно знать о Volkswagen Tiguan второго поколения – надежность, слабые места и эксплуатация

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

7 декабря 2025, 18:51

Плюсы и минусы подержанного Volkswagen Tiguan II: стоит ли покупать кроссовер

Плюсы и минусы подержанного Volkswagen Tiguan II: стоит ли покупать кроссовер

Все, что нужно знать о Volkswagen Tiguan второго поколения – надежность, слабые места и эксплуатация

Плюсы и минусы подержанного Volkswagen Tiguan II: стоит ли покупать кроссовер

Volkswagen Tiguan второго поколения – популярный кроссовер с крепкой подвеской и достойной управляемостью. В статье раскрываются его сильные и слабые стороны, а также особенности эксплуатации. Узнайте, на что обратить внимание при покупке и какие нюансы могут ждать владельца.

Volkswagen Tiguan второго поколения – популярный кроссовер с крепкой подвеской и достойной управляемостью. В статье раскрываются его сильные и слабые стороны, а также особенности эксплуатации. Узнайте, на что обратить внимание при покупке и какие нюансы могут ждать владельца.

Volkswagen Tiguan второго поколения, выпускавшийся с 2016 по 2024 год, стал одним из самых востребованных кроссоверов на российском рынке. Модель предлагалась как в стандартном исполнении, так и в удлиненной версии Allspace. В обычной версии длина автомобиля составляет 4486 мм, а Allspace - 4728 мм, что дало прибавку к объему багажника – 700 литров против 615 литров в пятиместной модификации. Однако третий ряд сидений в Allspace съедает часть полезного пространства.

Большинство автомобилей оснащались полным приводом. Для России Tiguan II собирали в Калуге до 2022 года, но встречаются и экземпляры, привезенные из Европы и других стран. После рестайлинга 2020 года кроссовер получил обновленную оптику, современную медиасистему и расширенный список опций.

Среди главных достоинств модели выделяется прочная подвеска с клиренсом от 189 до 200 мм, отличная управляемость и эргономика салона. Кузов хорошо защищён, что особенно важно для российских условий эксплуатации. Однако есть и недостатки – в гамме моторов отсутствуют атмосферные двигатели, что может не понравиться любителям классических решений.

Линейка представлена ​​только турбированными бензиновыми агрегатами мощностью 1.4 (125 или 150 л.с.) и 2.0 (180 или 220 л.с.), а также дизелем 2.0 (150 л.с.) с чугунным блоком. Турбомоторы первого поколения имели немало проблем, но к выходу второго поколения их серьезно доработали. 

У младших бензиновых моторов слабым местом считается сложный модуль с помпой и двумя термостатами, а также ремень привода ГРМ, за которым необходимо внимательно наблюдать. У старших агрегатов после 100 тысяч км может выйти из строя водяной и масляный насосы, фазорегуляторы и цепь ГРМ. Масло рекомендуется менять через 7-8 тысяч км, ресурс бензиновых двигателей в среднем составляет около 250 тысяч км.

Дизельный мотор отличается большей мощностью и практически не имеет слабых мест, однако требует качественного топлива и регулярной очистки впускной системы, сажевого фильтра и клапана EGR. Обслуживание дизеля обходится дороже, но его ресурс заметно выше.

Коробки передач на Tiguan II разнообразны. Механика встречается только с базовым 125-сильным мотором и отличается высокой надежностью, хотя иногда возникают вопросы к заднему подшипнику первого вала и муфтам синхронизаторов. В остальных версиях, кроме Allspace, устанавливались роботизированные коробки DQ250 (шестиступенчатая) и DQ500 (полуступенчатая) с двумя мокрыми сцеплениями. К 2015 году их освещение улучшилось, и теперь они не являются проблемными, однако сцепление может потребовать замену уже к 100 тысячам км.

В удлиненной версии Allspace используется классический восьмиступенчатый автомат Aisin TG-81SC, который позволяет пройти до 300 тысяч км без серьезных поломок. За полный привод отвечает муфта BorgWagner (Haldex), отличающаяся высокой надежностью и хорошими внедорожными функциями.

Ходовая часть демонстрирует хороший ресурс, где способна проезжать более 120 тысяч км. Однако некоторые элементы, такие как сайлентблоки передних рычагов и стойки стабилизатора, могут потребовать замены раньше этого срока. Также на относительно небольших пробегах иногда наблюдается износ втулок в рулевом механизме, что приводит к стукам.

Мультимедийная система периодически может проявлять сбои в работе, что характерно как для старых, так и для новых версий. Остальная электроника в целом работает стабильно, и серьёзные поломки до пробега в 100 тысяч км случаются редко и не являются системными. После 150 тысяч км вероятность возникновения проблем с электрикой возрастает, особенно в автомобилях с максимальным уровнем оснащения.

По результатам краш-тестов Euro NCAP 2016 года, Volkswagen Tiguan второго поколения показал высокие результаты. Он получил пять звёзд безопасности с оценками: защита взрослых пассажиров — 96%, защита детей — 84%, защита пешеходов — 72%, а также 68% за работу систем помощи водителю.

Упомянутые модели: Volkswagen Tiguan (от 1 449 000 Р)
Упомянутые марки: Volkswagen
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Фольксваген

Похожие материалы Фольксваген

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
В России стартовали продажи нового электрокроссовера Evolute i-Joy второго поколения
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Changan CS75 Plus получил полный привод специально для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Екатеринбург Воронеж Уфа
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться