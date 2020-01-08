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8 января 2020, 11:38

По «Дороге жизни» пробегут марафоном. Движение будет ограничено

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Фото: sanktpeterburg.bezformata.com
В воскресенье, 26 января 2020 года, в Ленинградской области пройдет Международный зимний марафон «Дорога жизни», посвященный 76 годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Естественно, он внесет некоторые коррективы в движение транспорта.
По Дороге жизни пробегут марафоном Движение будет ограничено

Фото: vologdamarafon.ru

Маршрут марафона следующий: Ладожское озеро, памятник «Разорванное кольцо — движение в сторону п. Осиновец 2, 5 км — разворот на 180 градусов — памятник «Разорванное кольцо» — Ваганово — Ириновка — Борисова грива — Рахья — Проба — Углово — Романовка — Всеволожск— Приютино — монумент «Цветок жизни».

Трудно будет проехать по региональной дороге «Санкт-Петербург — Морье», ибо здесь вводятся ограничения движения – в период с 11.00 до 17.30 час. Озвучены объездные пути для автомобилей и автобусов. Это дороги: «Спецподъезд Ваганово», «Подъезд к Коккорево», «Проба — Лепсари — Борисова Грива», «Подъезд к поселку Рахья», «Станция Магнитная — поселок им. Морозова», «Мельничный Ручей — Кирпичный завод», «Санкт-Петербург — завод им. Свердлова — Всеволожск», а также федеральная трасса А-120 «Магистральная».

Ограничение не распространяется на транспортные средства, задействованные в проведении марафона, а также машины экстренных служб — полиции, скорой помощи и пожарной службы.


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По «Дороге жизни» пробегут марафоном. Движение будет ограничено
Маршрут марафона следующий: Ладожское озеро, памятник «Разорванное кольцо — движение в сторону п. Осиновец 2, 5 км — разворот на 180 градусов — памятник «Разорванное кольцо» — Ваганово — Ириновка — Борисова грива — Рахья — Проба — Углово — Романовка — Всеволожск— Приютино — монумент «Цветок жизни».Трудно будет проехать по региональной дороге «Санкт-Петербург — Морье», ибо здесь вводятся ограничения движения – в период с 11.00 до 17.30 час. Озвучены объездные пути для автомобилей и автобусов. Это дороги: «Спецподъезд Ваганово», «Подъезд к Коккорево», «Проба — Лепсари — Борисова Грива», «Подъезд к поселку Рахья», «Станция Магнитная — поселок им. Морозова», «Мельничный Ручей — Кирпичный завод», «Санкт-Петербург — завод им. Свердлова — Всеволожск», а также федеральная трасса А-120 «Магистральная». Ограничение не распространяется на транспортные средства, задействованные в проведении марафона, а также машины экстренных служб — полиции, скорой помощи и пожарной службы.
2020-01-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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