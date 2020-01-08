По «Дороге жизни» пробегут марафоном. Движение будет ограничено
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Фото: vologdamarafon.ru
Маршрут марафона следующий: Ладожское озеро, памятник «Разорванное кольцо — движение в сторону п. Осиновец 2, 5 км — разворот на 180 градусов — памятник «Разорванное кольцо» — Ваганово — Ириновка — Борисова грива — Рахья — Проба — Углово — Романовка — Всеволожск— Приютино — монумент «Цветок жизни».
Трудно будет проехать по региональной дороге «Санкт-Петербург — Морье», ибо здесь вводятся ограничения движения – в период с 11.00 до 17.30 час. Озвучены объездные пути для автомобилей и автобусов. Это дороги: «Спецподъезд Ваганово», «Подъезд к Коккорево», «Проба — Лепсари — Борисова Грива», «Подъезд к поселку Рахья», «Станция Магнитная — поселок им. Морозова», «Мельничный Ручей — Кирпичный завод», «Санкт-Петербург — завод им. Свердлова — Всеволожск», а также федеральная трасса А-120 «Магистральная».
Ограничение не распространяется на транспортные средства, задействованные в проведении марафона, а также машины экстренных служб — полиции, скорой помощи и пожарной службы.
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