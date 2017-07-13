13 июля 2017, 19:52
По европротоколу предлагают платить больше
Российские власти обсудили возможность увеличения страховых выплат при ДТП, если водители будут самостоятельно оформлять документы. В настоящий момент по европротоколу платят не более 50 тыс. рублей.
Согласно предложению, лимит возмещения ущерба при ДТП по европротоколу должен составлять до 100 000 рублей. Новые поправки должны существенно облегчить жизнь российским автомобилистам и простимулируют их обходиться без помощи сотрудников ГИБДД при мелких авариях.
Также авторы инициативы предлагают дать возможность водителям зарегистрировать ДТП без участия Госавтоинспекции даже при возникновении разногласий между участвовавшими в аварии водителями. В настоящий момент европротоколом можно пользоваться при условии, что виновник аварии четко установлен.
Также авторы инициативы предлагают дать возможность водителям зарегистрировать ДТП без участия Госавтоинспекции даже при возникновении разногласий между участвовавшими в аварии водителями. В настоящий момент европротоколом можно пользоваться при условии, что виновник аварии четко установлен.
Плюсы и минусы
|Это позволит оперативней оформлять ДТП и разгрузит дороги.
|Не все умеют правильно оформлять документы.
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