21 декабря 2017, 10:23

По Европротоколу заплатят двое больше, чем раньше

Во втором чтении принят законопроект, согласно которому лимит возмещения ущерба при ДТП при самостоятельном оформлении без инспектора ГИБДД вырастет с 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Новшество должно заработать уже с 1 июня следующего года.
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По замыслу законотворцев, это позволит популяризовать Европротокол и, как следствие, ускорит процесс оформления мелких аварий. Кроме этого, в рамках проекта будет вестись разработка специального мобильного приложения для регистрации ДТП при оформлении Европротокола. С помощью смартфона и специальных программ можно будет зафиксировать происшествие, отправить данные в страховую компанию и получить все выплаты.

Наконец, документ позволит использовать спутниковую систему экстренной помощи при авариях «ЭРА-Глонасс». После аварии все необходимые данные с памяти штатных устройств автомобиля будут автоматически перенаправляться страховым компаниям.

В настоящий момент максимальная выплата по ОСАГО при самостоятельном оформлении аварии составляет 50 тыс. рублей. Правда, на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской или Ленинградской областей лимит увеличен до 400 тыс. рублей.
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По Европротоколу заплатят двое больше, чем раньше
{{material_120413}}По замыслу законотворцев, это позволит популяризовать Европротокол и, как следствие, ускорит процесс оформления мелких аварий. Кроме этого, в рамках проекта будет вестись разработка специального мобильного приложения для регистрации ДТП при оформлении Европротокола. С помощью смартфона и специальных программ можно будет зафиксировать происшествие, отправить данные в страховую компанию и получить все выплаты.Наконец, документ позволит использовать спутниковую систему экстренной помощи при авариях «ЭРА-Глонасс». После аварии все необходимые данные с памяти штатных устройств автомобиля будут автоматически перенаправляться страховым компаниям.В настоящий момент максимальная выплата по ОСАГО при самостоятельном оформлении аварии составляет 50 тыс. рублей. Правда, на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской или Ленинградской областей лимит увеличен до 400 тыс. рублей.
2017-12-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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