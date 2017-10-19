19 октября 2017, 21:28

По госпрограмме «Своё дело» продан первый УАЗ «Профи»

Первый новый грузовик УАЗ «Профи», приобретенный по госпрограмме «Своё дело», нашел своего владельца. Им стала компания, специализирующаяся на оптовой торговле и заготовке промысловой пушнины.
^

УАЗ Профи
Выпускается с 2017 г.
Новый от 649 000 до 699 000 Р
Лизинговый договор был заключен у официального дилера в Ульяновске. Покупатель остановил свой выбор на комплектации «Стандарт» с широкой платформой. В ее основе - система ABS+EBD, подушка безопасности водителя, электростеклоподъемники, салонный фильтр, центральный замок, боковые зеркала с обогревом и электрорегулировкой. Стоимость такого автомобиля – 649 000 рублей с учётом новой программы по утилизации.

Сергей Травкин, заместитель генерального директора ООО «УАЗ»: «На фоне нестабильной рыночной конъюнктуры адресные программы господдержки остаются одним из ключевых элементов для стимулирования потребительского спроса. Надеемся, что  в ближайшее время наши клиенты смогут оценить универсальность и функциональность нового ульяновского грузовика». 

Напомним, что УАЗ «Профи» представляет собой новый продукт в сегменте легких коммерческих автомобилей грузоподъемностью 1,5 тонны, разработанный с учётом пожеланий владельцев данного сегмента. Серийное производство модели запущено в Ульяновске в сентябре 2017 года. Автомобиль доступен в 2 комплектациях: «Стандарт» (от 649 000 рублей) и «Комфорт» (от 699 000 рублей).

Женщины и авто UAZ Profi

В избранное

Комментарии

Материал про

Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Начались продажи новинки от «УАЗ»
Всего за 650 там столько плюшек идет, что газельки подвинутся прямо здесь и сейчас. Уже видел парочку профи, выглядят отлично!!
Андрей
«УАЗ» возобновляет пятидневную рабочую неделю
Вот он и закончится скоро, режим сокращенной рабочей недели. И снова все будет у работников по плану. Ну и какие теперь могут быть сомнения, что у завода все в порядке? Грамотно разрулили, респект!
Вадим Сашин
Форум УАЗ 469
чому забивається 1 передача при включині задньойі
Василь
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква УАЗ Автомудрость УАЗ АвтоПитер УАЗ Дизайн и тюнинг УАЗ Новинки и концепт кары УАЗ Новости и акции автосалонов УАЗ Автосалоны и дилеры марки УАЗ Аренда и прокат авто марки УАЗ Автоклубы и форумы автозавчастей марки УАЗ Автосервисы и магазины автозапчастей марки УАЗ
Главные материалы
ТОП-5 бюджетных седанов с большим багажником
Видеожалоба. Как водители смогут «топить» друг друга
Средняя цена авто в России - 1,34 млн руб. За эти деньги Вы купите:
Голосовать
Продажа УАЗ Профи
Объявления о продаже УАЗ Профи
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 12 моделей
Класс E Premium
Infiniti M45 и еще 26 моделей
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 4 модели
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 8 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
По госпрограмме «Своё дело» продан первый УАЗ «Профи»
{{model_6349}} Лизинговый договор был заключен у официального дилера в Ульяновске. Покупатель остановил свой выбор на комплектации «Стандарт» с широкой платформой. В ее основе - система ABS+EBD, подушка безопасности водителя, электростеклоподъемники, салонный фильтр, центральный замок, боковые зеркала с обогревом и электрорегулировкой. Стоимость такого автомобиля – 649 000 рублей с учётом новой программы по утилизации.Сергей Травкин, заместитель генерального директора ООО «УАЗ»: «На фоне нестабильной рыночной конъюнктуры адресные программы господдержки остаются одним из ключевых элементов для стимулирования потребительского спроса. Надеемся, что  в ближайшее время наши клиенты смогут оценить универсальность и функциональность нового ульяновского грузовика».  Напомним, что УАЗ «Профи» представляет собой новый продукт в сегменте легких коммерческих автомобилей грузоподъемностью 1,5 тонны, разработанный с учётом пожеланий владельцев данного сегмента. Серийное производство модели запущено в Ульяновске в сентябре 2017 года. Автомобиль доступен в 2 комплектациях: «Стандарт» (от 649 000 рублей) и «Комфорт» (от 699 000 рублей).
2017-10-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Калуга Великий Новгород Казань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG