По госпрограмме «Своё дело» продан первый УАЗ «Профи»
Сергей Травкин, заместитель генерального директора ООО «УАЗ»: «На фоне нестабильной рыночной конъюнктуры адресные программы господдержки остаются одним из ключевых элементов для стимулирования потребительского спроса. Надеемся, что в ближайшее время наши клиенты смогут оценить универсальность и функциональность нового ульяновского грузовика».
Напомним, что УАЗ «Профи» представляет собой новый продукт в сегменте легких коммерческих автомобилей грузоподъемностью 1,5 тонны, разработанный с учётом пожеланий владельцев данного сегмента. Серийное производство модели запущено в Ульяновске в сентябре 2017 года. Автомобиль доступен в 2 комплектациях: «Стандарт» (от 649 000 рублей) и «Комфорт» (от 699 000 рублей).
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