По каким признакам Газманов подразделяет водителей на «ездунов», «ездюков» и «ездецов»?
Поскольку 70-летний Олег Михайлович далеко не мальчик, и за плечами у него богатый житейский опыт и, надо думать такой же водительский стаж, он имеет основания озвучить свои наблюдения, обозначив, как он пишет, свою классификацию водителей. В ней, оказывается, 4 категории.
«К первой относятся те, кого я называю «ездун», - глаголет «есаул Всея Руси». - Они всегда медленно плетутся в левом ряду, никому не уступают дороги, никогда вовремя не включают сигнал поворота. Увидев лужу или препятствие, резко тормозят. Смотрят только вперёд, чуть дальше капота своего автомобиля. В зеркала не смотрят. Не могут правильно оценить ситуацию на дороге и поэтому весьма опасны».
Вторая категория, со слов Газманова, носит не менее раздражительное название – «ездюк»: «Это недавно получившие права водители возомнившие, что они уже классно водят автомобиль. Они нарушают скоростной режим, всегда спешат и спонтанно перемещаются из полосы в полосу, не показывая заранее сигнал поворота. Ездят рывками и очень резко - то разгоняясь, то тормозя, часто «подрезая» соседей. Ему обязательно надо кого-то обогнать! Они не менее опасны, так как совершенно не соображают, что езда в автомобиле - зона повышенной ответственности и опасности».
Представителей третьей категории популярный исполнитель именует «ездецами». По мнению то, чьи «мысли – его скакуны», это опытные водители. Профессионалы, таксисты. Они хоть иногда и нарушают ПДД (не нарушишь- не проедешь), но не во вред себе и окружающим».
На верхней позиции «газмановской» классификации расположились те, кого певец называет, пожалуй, самым обидным «погонялом» - «полный ездец». По утверждению народного артиста России, «это высшая степень, это «ездец», который без аварий проездил более 20 лет». И тут же уточняет, что «полный ездец» - он самый и есть.
Газманов поблагодарил всех, кто дочитал его мысли и под финал спросил у своих поклонников, согласны ли они с ним? Вот и мы хотим спросить вас о том же…
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