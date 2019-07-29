29 июля 2019, 11:30
По коням: лучшие направления для автопутешествий по России
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Порой хочется сесть в автомобиль и уехать… И не куда-нибудь, а в настоящее путешествие по бескрайним просторам нашей страны. Главное – подходящая компания и, конечно же, маршрут. И если с попутчиками вы уже определились, то о лучших направлениях мы сейчас расскажем.
Кабардино-Балкария: где круче горы?
Обязательное условие удачного кавказского путешествия – общение с местными жителями. Без него невозможно проникнуться этой колоритной атмосферой. Свой маршрут по Кабардино-Балкарии начните с Чегемского ущелья. Дорога к нему лежит через села Лечинкай и Нижний Чегем близ Нальчика. Здесь можно купить местные сувениры и продукты, а чуть дальше откроется зрелищный вид на скалы. Легкая прогулка, приятный шум воды и чистейший воздух порадуют любого, даже самого капризного путешественника-автомобилиста.
Далее отправляйтесь в Нальчик. Прогулявшись здесь по парку, насладившись городскими садами, канатной дорогой на вершину горы Малая Кизиловка и ореховой рощей, посетите Голубые озера, или Церик-Кёль в Черекском районе. Расстояние до них небольшое – около 60 километров. В Черекском ущелье, которое расположено рядом, можно насладиться великолепными пейзажами, открывающимися с отвесных скал. До Эльбруса из Нальчика лучше добираться через комплекс Эльбрус Азау, откуда туристы поднимаются по канатной дороге со станции Гара-Баши.
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В путешествии всегда помните о безопасности. Дороги на территории Кавказа оставляют желать лучшего, поэтому возьмите запаску, а лучше две, если это позволяет ваш багажник. В горной местности следите за температурой двигателя, а также не разгоняйтесь выше 10 – 15 километров в час.
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Кирилл Синельников, эксперт бренда Thule
Алтай: и пройти, и проехать
Начать знакомство с Горным Алтаем следует с города Бийск. Здесь посетите музей Чуйского тракта и отправляйтесь в село Урожайное, где расположено Светлое озеро и лебединая тропа.
Далее отправляйтесь к Горно-Алтайску. Автомагистраль на пути к городу находится в отличном состоянии, так что дорога будет комфортной. В 30 минутах от столицы расположено озеро Ая и гора Чертов палец. Обязательно езжайте на Камышлинский водопад и не забудьте сделать фотографии на берегу реки Катунь. Отсюда можно добраться до Телецкого озера, которое протянулось на целых 78 километров! И хотя путешествие по Алтаю не предполагает дальних переездов, но ходить придется очень много.
На территории Чулышманского каньона расположен Большой Чульчинский водопад. Отсюда открывается великолепный вид на Чулышманскую долину. Утренние туманы, запах сосен, шумная ледяная вода – все это навсегда запомнится вам и вашим близким.
Во время автопутешествия по Алтаю вы можете жить как в палатке, так и на комфортабельной базе. «Если вы ищете спокойный и недорогой отдых, обращайте внимание на объявления «Места под палатку» вдоль дорог», – добавляет Кирилл Синельников.
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Из-за отдалённости от центральной части России, Приморье часто обделяют вниманием. А зря! Именно здесь можно найти пейзажи и отдых на любой вкус: степи, горные хребты, величественная тайга и, конечно же, дальневосточное морское побережье. Лучше всего начать маршрут из столицы Дальнего востока – Владивостока. Прокатитесь по знаменитым вантовым мостам на остров Русский. Оказавшись там, не пропустите неприметный поворот на мыс Тобизина – его обрывистые берега дадут фору знаменитым ирландским Утёсам Мохер.
Далее отправляйтесь в Ольгинский район через горы Сихотэ-Алинь. Там вас встретит таёжная река Милоградовка. Именно там, в ущелье ключа Каменского, можно найти самый высокий водопад Приморья с говорящим названием «Поднебесный». Завершить путешествие можно в спокойной бухте Ракушка. Планируя ночёвку, остановитесь в одной из местных баз отдыха или поставьте палатку прямо на берегу. Небольшой совет: если вы планируете арендовать автомобиль по приезду в Приморский край, будьте готовы к тому, что большинство машин здесь праворульные.
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