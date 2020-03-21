По коронавирусу ударили автомобильным крестным ходом
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Фото: eparhia-tmb.ru
Фото: eparhia-tmb.ru
Фото: eparhia-tmb.ru
Фото: eparhia-tmb.ru
Фото: eparhia-tmb.ru
К тому же, была абсолютно «адресная» (назовем ее так) причина – в молитвенной поддержке нуждается девушка из Тамбовской области, заболевшая коронавирусом.
По благословению митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия во всех храмах местной епархии совершили молебны «Во время губительнаго поветрия и смертоносныя заразы». После этого клирики городских храмов проехали автомобильным крестным ходом с иконами вокруг областного центра.
Что называется, Бог в помощь!
P.S. На сегодняшний день в Тамбове подтверждено еще два случая заражения коронавирусной инфекцией. Больные находятся на стационарном лечении в инфекционной больнице.
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