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21 марта 2020, 08:50

По коронавирусу ударили автомобильным крестным ходом

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Фото: eparhia-tmb.ru
В истории Руси-матушки масса примеров, когда посредством молитвы удавалось избавиться от страшных эпидемий и моровых язв. В Тамбовской епархии решили прибегнуть к проверенному способу и провели автомобильный крестный ход.
По коронавирусу ударили автомобильным крестным ходом

Фото: eparhia-tmb.ru

По коронавирусу ударили автомобильным крестным ходом

Фото: eparhia-tmb.ru

По коронавирусу ударили автомобильным крестным ходом

Фото: eparhia-tmb.ru

По коронавирусу ударили автомобильным крестным ходом

Фото: eparhia-tmb.ru

По коронавирусу ударили автомобильным крестным ходом

Фото: eparhia-tmb.ru

По коронавирусу ударили автомобильным крестным ходом
По коронавирусу ударили автомобильным крестным ходом
По коронавирусу ударили автомобильным крестным ходом
По коронавирусу ударили автомобильным крестным ходом
По коронавирусу ударили автомобильным крестным ходом

К тому же, была абсолютно «адресная» (назовем ее так) причина – в молитвенной поддержке нуждается девушка из Тамбовской области, заболевшая коронавирусом.

По благословению митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия во всех храмах местной епархии совершили молебны «Во время губительнаго поветрия и смертоносныя заразы». После этого клирики городских храмов проехали автомобильным крестным ходом с иконами вокруг областного центра.

Что называется, Бог в помощь!

P.S. На сегодняшний день в Тамбове подтверждено еще два случая заражения коронавирусной инфекцией. Больные находятся на стационарном лечении в инфекционной больнице.



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Покупатели кинулись за автомобилями Hyundai, чтобы успеть до подорожания
ну не знаю, это если только наличка карман давит, сколько народу без зп сейчас дома сидят, сомневаюсь, что авто как пирожки начнут расхватывать. Если бы просто рубль рухнул, то да, а в купе с коронавирусом этим, точнее паники, которую вокруг нагоняют, брать авто...
Наталья
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По коронавирусу ударили автомобильным крестным ходом
К тому же, была абсолютно «адресная» (назовем ее так) причина – в молитвенной поддержке нуждается девушка из Тамбовской области, заболевшая коронавирусом.По благословению митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия во всех храмах местной епархии совершили молебны «Во время губительнаго поветрия и смертоносныя заразы». После этого клирики городских храмов проехали автомобильным крестным ходом с иконами вокруг областного центра. Что называется, Бог в помощь!P.S. На сегодняшний день в Тамбове подтверждено еще два случая заражения коронавирусной инфекцией. Больные находятся на стационарном лечении в инфекционной больнице.
2020-03-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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