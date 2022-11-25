По Ленинградской области можно будет проехать на прокатном велосипеде

По словам председателя Комитета Ленобласти по транспорту Михаила Присяжнюка, это позволит «вывести развитие велосипедного транспорта в городах 47-го региона на новый уровень, а велосипед по праву будет считаться альтернативным видом общественного транспорта».

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Специалисты компании разработали план-график поэтапного запуска системы велошеринга. Отмечается, что, благодаря размещению точек проката у станций метро, железнодорожных станций, межрегиональных автовокзалов и транспортно-пересадочных узлов, он будет способствовать снижению нагрузки на общественный транспорт.

Программное обеспечение разработали российские IT-специалисты, и с его помощью сотрудники Комитета по транспорту смогут в режиме онлайн видеть перемещение велосипедов и корректировать транспортные потоки.

Надо заметить, что пилотные проекты областного велошеринга уже реализованы в Гатчине, Кировске, Всеволожском районе и Сосновом Бору. В «Смартбайке» говорят, что перемещение на велосипедах компании между ст. метро «Улица Дыбенко» и микрорайоном Кудрово стало одним из самым популярных среди жителей Ленобласти.

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