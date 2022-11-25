По Ленинградской области можно будет проехать на прокатном велосипеде
По словам председателя Комитета Ленобласти по транспорту Михаила Присяжнюка, это позволит «вывести развитие велосипедного транспорта в городах 47-го региона на новый уровень, а велосипед по праву будет считаться альтернативным видом общественного транспорта».
Программное обеспечение разработали российские IT-специалисты, и с его помощью сотрудники Комитета по транспорту смогут в режиме онлайн видеть перемещение велосипедов и корректировать транспортные потоки.
Надо заметить, что пилотные проекты областного велошеринга уже реализованы в Гатчине, Кировске, Всеволожском районе и Сосновом Бору. В «Смартбайке» говорят, что перемещение на велосипедах компании между ст. метро «Улица Дыбенко» и микрорайоном Кудрово стало одним из самым популярных среди жителей Ленобласти.
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Пешеходный переход в английском городе Брэдфорде претендует на печальное звание самого опасного в стране. Переход узкой улочки превращается для пешеходов и велосипедистов в настоящую игру со смертью.Читать далее
-
04.11.2022, 09:44
Сотруднику ДПС пришлось не только бежать за угонщиком, но и стрелять. Рассказываем, как было дело…
Настоящий киношный боевик имел место во второй половине дня 1 октября 2022 года в Ломоносовском районе Ленинградской области. Ни злоумышленник, ни страж порядка не собирались уступать друг другу.Читать далее
-
03.11.2022, 13:30
Белорусы окрестили новый электровелосипед для милиции «Филином»
Один из флагманов ВПК Белоруссии – «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения» выпустил опытные образцы электровелосипеда под названием «Филин-1». Читать далее
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24.10.2022, 19:35
Дорожники зовут менять резину. Неужели приходит зима?
На текущей неделе в Ленинградской области ожидается первый снег, иногда с дождем, при этом ночные заморозки могут достигнуть -8 градусов по Цельсию. Недвусмысленный сигнал для тех, кто думал, но до сих пор не «переобул» свой автомобиль в зимние шины. Читать далее
-
24.10.2022, 15:48
Маршрутный микроавтобус не справился с гололедом в Ленобласти. Погибли люди
Гололед стал причиной аварии с участием маршрутного микроавтобуса, которая имела место рано утром 24 октября 2022 года на автодороге «Лодейное поле – Санкт-Петербург».Читать далее
-
20.10.2022, 15:12
Камер на ленинградских дорогах станет еще больше. Рассказываем, где конкретно их установят
Автодороги Ленинградской области продолжают прирастать новыми камерами фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения. Такая мера, утверждают в ГИБДД, дисциплинирует водителей и значительно повышает безопасность движения.Читать далее
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