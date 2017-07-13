13 июля 2017, 09:31

По М-4 «Дон» поедем с ограничениями

В связи с выполнением ремонтных работ на правом путепроводе, расположенном на 1034 км трассы М-4 «Дон», обнаружены дефекты. Они свидетельствуют о снижении несущей способности балок пролетных строений.
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Дальнейшее развитие повреждений может спровоцировать обрушение конструкций пролетных строений под воздействием динамичных нагрузок. Для обеспечения безопасности в настоящее время правая полоса путепровода закрыта для движения.

Эксперты пришли к выводу, что повреждения балок связаны с повышенными нагрузками от движения тяжеловесных автомобилей и провоза сверхнормативных грузов в период с 1 по 17 июня 2017 года.  С 17 июля 2017 года по 15 августа 2017 года будут проведены мероприятия по восстановлению несущей способности балок пролетных строений путепровода.

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По М-4 «Дон» поедем с ограничениями
Дальнейшее развитие повреждений может спровоцировать обрушение конструкций пролетных строений под воздействием динамичных нагрузок. Для обеспечения безопасности в настоящее время правая полоса путепровода закрыта для движения.Эксперты пришли к выводу, что повреждения балок связаны с повышенными нагрузками от движения тяжеловесных автомобилей и провоза сверхнормативных грузов в период с 1 по 17 июня 2017 года.  С 17 июля 2017 года по 15 августа 2017 года будут проведены мероприятия по восстановлению несущей способности балок пролетных строений путепровода.
2017-07-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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