13 июля 2017, 09:31
По М-4 «Дон» поедем с ограничениями
В связи с выполнением ремонтных работ на правом путепроводе, расположенном на 1034 км трассы М-4 «Дон», обнаружены дефекты. Они свидетельствуют о снижении несущей способности балок пролетных строений.
Дальнейшее развитие повреждений может спровоцировать обрушение конструкций пролетных строений под воздействием динамичных нагрузок. Для обеспечения безопасности в настоящее время правая полоса путепровода закрыта для движения.
Эксперты пришли к выводу, что повреждения балок связаны с повышенными нагрузками от движения тяжеловесных автомобилей и провоза сверхнормативных грузов в период с 1 по 17 июня 2017 года. С 17 июля 2017 года по 15 августа 2017 года будут проведены мероприятия по восстановлению несущей способности балок пролетных строений путепровода.
Эксперты пришли к выводу, что повреждения балок связаны с повышенными нагрузками от движения тяжеловесных автомобилей и провоза сверхнормативных грузов в период с 1 по 17 июня 2017 года. С 17 июля 2017 года по 15 августа 2017 года будут проведены мероприятия по восстановлению несущей способности балок пролетных строений путепровода.
Читайте по теме
Права для иностранцев: только ли формальность?
12.07.2017, 09:22
Заводу Ford во Всеволожске исполнилось 15 лет
10.07.2017, 15:01
Lifan озвучил имена и сроки появления своих новинок
09.07.2017, 22:46
Разбираем по косточкам старый Chevrolet Blazer
07.07.2017, 10:17
В Санкт-Петербурге открылся сервисный центр MAN
06.07.2017, 08:57
На Байкале прошла российская презентация Lifan Murman
05.07.2017, 18:04
Читайте по теме
Права для иностранцев: только ли формальность?
12.07.2017, 09:22
Заводу Ford во Всеволожске исполнилось 15 лет
10.07.2017, 15:01
Lifan озвучил имена и сроки появления своих новинок
09.07.2017, 22:46
Разбираем по косточкам старый Chevrolet Blazer
07.07.2017, 10:17
В Санкт-Петербурге открылся сервисный центр MAN
06.07.2017, 08:57
На Байкале прошла российская презентация Lifan Murman
05.07.2017, 18:04
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Вариатор в топку, кто придумал их на кроссоверы ставить, самое слабое место в машине это вариатор, если он там есть.
Сотрудники в этом горе автосервисе мягко говоря "редиски". Приехал с одной проблемой, уехал с еще большими трудностями. Мастер, который сдавал машину обматерил меня на чем свет стоит и сказал что это я тупой. Крайне не рекомендую обращаться туда. И машина и нервы целее будут. Обходите стороной!!!
Добрейшего всем дня!!! Хочу поделиться своими впечатлениями от моего Лифана Х50. Машину подарил муж на годовщину свадьбы) ) Спасибо любимый муж!!!! Девочки меня поймут - красненькая, компактная, шустрая, высокая, в салоне (по мне) всё на своём месте, удобно. У нас комплектация полная-люкс, но мультимедию ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное