По медвежьей земле на «медвежьем» Skoda Kodiaq
Но что еще объединяет название автомобиля с реальным медведем, так это реакция человека на него. Как говорят представители дилерских брендов Skoda, при первом знакомстве среднеразмерный Kodiaq отпугивает. Современный дизайн, проходимость и куча опций, конечно, вызывают желание поглядеть да потрогать «медведя», но цена, к сожалению, вынуждает одернуть руку, и это признают многие.
|Skoda Kodiaq Style Plus 2.0d AMT 4x4
|2 л, 150 л.с
|Роботизированная 7
|0-100 - 10.0 с, 194 км/ч
|4697 x 1882 x 1676 мм
|полный
|ДТ, 5.6 л на 100 км
|2 575 000 руб
|Все характеристики
«Цена будет заметно снижена, когда автомобиль начнут собирать в России», - уверяют представители «Рольф Витебский». По некоторым данным, «база» с пропиской кроссовера в Нижнем Новгороде снизится примерно до 1,5 млн рублей. Правда, произойдет это не раньше I квартала следующего года.
С выходом российского рынка из кризиса дела у Skoda пошли на поправку. По данным Ассоциации европейского бизнеса, за 9 месяцев бренд реализовал 44 846 автомобилей, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. Сентябрь, что называется, «выстрелил»: продажи бренда подскочили на 20% до 5 790 штук. Вот только успех обеспечивает не Kodiaq, который относится к самому популярному в нашей стране сегменту SUV. Старый добрый Rapid по-прежнему вытягивает на себе «материнские» показатели. За месяц его приобрели 2 735 человек (+23,9%). Помогает «Шкоде» входить в ТОП-10 марок и Octavia. Она в сентябре разошлась тиражом 2 068 экз. (+9,6%).
А вот Kodiaq пока не может похвастать такими успехами. И причина вовсе не в том, что он поступил в продажу только в июне - цифры на ценнике вынуждают отправляться за кроссоверами в другие дилерские центры. Таков и результат: с момента старта продаж (июнь 2017-го) «Кодиак» приобрели 1445 человек. В октябре - 284.
Такие, по словам маркетологов салона «Skoda Авто Премиум», есть. Прежде всего, это те, кому надоел дорогой, но низкий Superb. Также автомобиль придется по вкусу семейным людям возраста 35+. Здесь свою лепту внес третий ряд сидений, который по такой цене найти в машине довольно сложно (китайцы – не в счет).
Целевой аудитории, можно сказать, повезло - машин у дилеров много, выбрать есть из чего. Причем, как это редко бывает, новинку рынка действительно можно приобрести сейчас в стартовой комплектации с 1,4-литровым мотором мощностью 150 л. с. за 1 990 000 рублей. А вот версия с дизелем за минимальные 2 309 000 рублей пользуется меньшим спросом. Если хочется более «живой» и динамичный вариант, то за 2 350 000 рублей можно приобрести вариант с 2-литровым 180-сильным агрегатом. Некоторые комплектации доступны только под заказ – ждать до 3 месяцев.
Как это часто бывает на практике, цены могут меняться в меньшую сторону. На это отдельные дилеры готовы пойти, чтобы сделка все-таки состоялась. К примеру, на «Кодиак» можно получить скидку 85 000 рублей при сдаче в зачет старого автомобиля. Правда, конечную цену потребитель узнает только при очном знакомстве с машиной и продавцом. Кстати, цены на первое техобслуживание чешского кроссовера вполне приемлемые: примерно в 11-12 тыс. рублей. А вот второе уже дороже – 14-19 тыс. рублей в зависимости от конкретного дилерского центра.
Те, кому приходилось бывать в соседней республике, знают, с какими сложностями можно столкнуться на местных дорогах. Природную красоту охватывают узкие трассы с высокими подъемами и спусками, крутыми поворотами и плохой видимостью. Помощь при подъеме, система контроля дистанции спереди с функцией аварийного торможения и адаптивный круиз-контроль придутся для такого пути весьма кстати. Электроника позволит с комфортом добраться до самых живописных мест региона. Например, до жемчужины Ладожских шхер – острова Койонсаари.
Несмотря на желание бизнесменов заработать на такой выгодной локации, местные всячески пытаются отстоять природную самобытность. На острове запрещено любое строительство постоянных зданий. Защитникам природы, увы, приходится регулярно обращать внимание карельского министра на покушения на целостность Койонсаари: здесь хотят строить дома богачи, возводить спортивные комплексы и устраивать организованные турбазы. Пока, к счастью, все тщетно.
А вот приехать на время сюда можно и даже нужно. Локация привлекает туристов в первую очередь нетипичными для Карелии шикарными песчаными пляжами, которые тут соседствуют с камнями и скалами. На некоторых островах в окрестностях поселка Вятиккя были монастырские скиты. Наверное, потому Койонсаари и принято считать местом силы, где можно получить ответы на любые жизненные вопросы.
А осенью пытливые умы могут лицезреть небывалую красоту со скалы Хииденмяки – самые популярные виды острова открываются именно с этой точки высотой 51 метр. Высокий хвойный лес с каменистыми тропами и дорогами наполнен свежестью и чистотой. Койонсаари - достаточно большой остров, в длину он вытянут на 2,4 км, а в ширину на 1,4 км. Те, кого не пугают сильные ветра и ледяная Ладога, приезжают сюда с палатками и остаются тут жить неделями. Любителям всего потеплее в осеннее время больше дня тут не выдержать.
Путь по Карельским местам, будь то туристическая Рускеала или более уединенный Койонсаари, представляет собой смесь асфальтированных дорог и лесного off-road. Понятное дело, что спутника выбирать себе нужно под стать: с высоким клиренсом и полезными внедорожными «примочками». На рынке сегодня представлено обилие вариантов SUV, на долю которого приходится почти половина всех продаж новых машин. Но полюбится ли медвежий Skoda Kodiaq российским автомобилистам, покажет время. Пока что едва оправившийся от кризиса потребитель настороженно присматривается к новичку.
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