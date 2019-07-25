По московскому участку М-11 проезжает, в среднем, 10 000 автомобилей в сутки
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По данным Госкомпании «Автодор», менее чем за три недели, с 3 по 22 июля текущего года, зафиксировано около 200 000 проездов автомобилей с 97 по 149 км вышеназванной трассы. В среднем в сутки по участку, проходящему по Московской и Тверской областям, проезжает около 10 000 транспортных средств.
Интенсивность движения растет постепенно, трафик распределяется неравномерно. Наиболее загруженными днями недели, как показывает мониторинг первых трех недель, являются пятницы, свободнее всего на дороге по понедельникам. Если в пятницу, 5 июля было зафиксировано более 13 000 проездов, ровно через неделю, 12 июля – более 14 000, то уже 19 июля по участку проехало более 16 000 машин.
На сегодняшний день практически завершены строительные работы на участке автомобильной дороги, соединяющей магистраль М-10 «Россия» в районе Ямуги и 97 км платной трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург» в Подмосковье. Пока он открыт для движения только в направлении от М-11 к М-10. О дате начала движения от М-10 к М-11 Госкомпания «Автодор» обещает сообщить дополнительно, а сейчас лишь уточняется, что проезд по этой новой дороге будет бесплатным.
Радостные вести нас вскоре ожидают с самых проблемных участков М-11, тех, что пролегают по территории Новгородской и Ленинградской областей. Возможно, 8 августа 2019 года (дата может быть подвинута, но не сильно) откроется давно ожидаемый VII этап платной магистрали – от Великого Новгорода до Тосно. Его готовность, по нашим данным, очень высокая. Но с этой радостью мы вас познакомим отдельно.
Кстати, о птичках...
Вчера закончился срок, когда любой желающий мог прислать в ГК «Автодор» свой вариант названия трассы М-11. Итоги, естественно, еще не подведены, но среди них, как отмечает пресс-служба Госкомпании, есть интересные, необычные и, пардон, бесперспективные предложения. Например, «За шавермой», «За шаурмой» и т.п.
Удивительно, но в числе оных были и такие названия, как «Скандинавия» и «Россия». К сожалению для авторов, эти названия уже «забронированы». К примеру, «Скандинавия» — это федеральная автодорога А-181, идущая от Санкт-Петербурга до границы с Финляндией. А «Россия» - ничто иное, как трасса М-10 — бесплатный дублер М-11.
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