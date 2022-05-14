По Невскому проедет легендарный ЗИС-6 с артиллерийской установкой БМ-13 «Катюша». И не только он

Пожалуй, самые красочные моменты фестиваля ожидаются в субботу, 21 мая, когда по Невскому проспекту пройдет самый масштабный в России парад раритетов. По всем оценкам, он соберет более 280 единиц техники.

В колонне грузовиков впервые проедет легендарный ЗИС-6 с артиллерийской установкой БМ-13 «Катюша». Эти бесствольные системы полевой реактивной артиллерии уничтожали врага на Курской дуге и под Сталинградом, а перевозили их трехосные грузовики ЗИС-6 повышенной проходимости.

У машин, к слову, было и другое применение: на шасси ЗИСов монтировались прожекторы, передвижные электростанции и автокраны.

Другой интересный свидетель военного времени - топливозаправщик ГАЗ-ААА. Этот грузовик приедет на парад из Москвы. Производство автомобилей началось в 1934 году. Они использовались, например, в танковых подразделениях. После войны грузовик работал на аэродроме одного из Курильских островов, а позже был восстановлен частным коллекционером.

Компания «Пассажиравтотранс», в свою очередь, также впервые представит «старейшину» своей коллекции исторических автобусов – ЗИС-155 1957 года. После пробега раритеты распахнут свои двери для всех желающих на Инженерной улице, где к ним присоединятся ретро-трамваи.

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