По новому путепроводу в Красном Селе запущено движение. Пока по временной схеме

По информации городского Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, она разгрузит трафик не только в Красносельском районе, но и в целом на юго-западе мегаполиса. «Перепуск движения позволит осуществить работы по обустройству примыканий пересечений улицы Свободы и Ивангородского проспекта», - дополняет пресс-служба КРТИ.

В рамках проводимых работ с 6 мая 2022 года ограничено движение транспорта на всех съездах с улицы Свободы на Ивангородский проспект, и наоборот. Параллельно закрыт сквозной проезд, однако предусмотрен транзит для транспорта предприятий, расположенных на прилегающих территориях.

В зоне пересечения Ивангородского проспекта с улицей Свободы осуществлено сужение проезжей части до одной полосы. Через Ивангородский проспект организован временный регулируемый пешеходный переход.

По словам Руслана Зайцева, зам. председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры города, важный транспортный узел будет удобен не только для петербуржцев: «Путепровод и двухуровневая развязка значительно разгрузят автомобильные потоки быстро развивающейся юго-западной части Петербурга. Минуя Красное Село, без пробок и потери времени можно будет добраться до города, например, из Кингисеппа. Ход работ идет строго по графику».

Согласно планам КРТИ, работы на объекте должны завершиться в начале июня текущего года.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах ВК