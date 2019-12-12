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12 декабря 2019, 15:01

По новой трассе М-11 «Нева» поедут междугородные автобусы

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Фото: Ecolines.net
Ввод в эксплуатацию скоростной платной автомагистрали М-11 «Нева» сподвиг многих жителей двух российских столиц на новый спор: каким транспортом легче, быстрее и дешевле попасть из Санкт-Петербурга в Москву и в обратном направлении.
По новой трассе М 11 Нева поедут междугородные автобусы

Фото: news.novgorod.ru

Свой голос в этом споре озвучил один из операторов междугородных пассажирских перевозок. С 20 декабря текущего года компания открывает новый утренний рейс между двумя мегаполисами. И, как вы понимаете, его маршрут аккурат будет пролегать по М-11.

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Согласно озвученной информации, автобусы будут отправляются из города на Неве в Первопрестольную ежедневно в 7 час. и прибывать в пункт назначения 15 час. Тот же график будет действовать из Москвы в Северную Пальмиру – отправление в 7 час. и прибытие в 15 час. Получается, что в дороге пассажиры будут находиться 8 часов. Это с учетом так называемых "зеленых остановок", благо, что строители М-11 предусмотрели на дороге огромное количество парковок для отдыха путешествующих.

Важно, что при этом сохранятся и вечерне-ночные автобусные рейсы. Из Санкт-Петербурга путешествующие отправляются в 19 час. и прибывают в Москву, на автовокзал «Северные ворота» в Москве (ул. Дыбенко, д. 7, стр. 1, станция метро «Ховрино») в 5.30 час. Из столицы  отправление в 18.30 час. с прибытием на автовокзал на наб. Обводного канала, д. 36, станция метро «Обводный канал» в 6 час. утра.

Определена и стоимость проезда по новому скоростному маршруту - 1440 рублей. Как она будет изменена в наступающем году, пока не известно.


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По новой трассе М-11 «Нева» поедут междугородные автобусы
Свой голос в этом споре озвучил один из операторов междугородных пассажирских перевозок. С 20 декабря текущего года компания открывает новый утренний рейс между двумя мегаполисами. И, как вы понимаете, его маршрут аккурат будет пролегать по М-11.{{material_128238}} Согласно озвученной информации, автобусы будут отправляются из города на Неве в Первопрестольную ежедневно в 7 час. и прибывать в пункт назначения 15 час. Тот же график будет действовать из Москвы в Северную Пальмиру – отправление в 7 час. и прибытие в 15 час. Получается, что в дороге пассажиры будут находиться 8 часов. Это с учетом так называемых "зеленых остановок", благо, что строители М-11 предусмотрели на дороге огромное количество парковок для отдыха путешествующих.Важно, что при этом сохранятся и вечерне-ночные автобусные рейсы. Из Санкт-Петербурга путешествующие отправляются в 19 час. и прибывают в Москву, на автовокзал «Северные ворота» в Москве (ул. Дыбенко, д. 7, стр. 1, станция метро «Ховрино») в 5.30 час. Из столицы  отправление в 18.30 час. с прибытием на автовокзал на наб. Обводного канала, д. 36, станция метро «Обводный канал» в 6 час. утра.Определена и стоимость проезда по новому скоростному маршруту - 1440 рублей. Как она будет изменена в наступающем году, пока не известно.
2019-12-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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