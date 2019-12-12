По новой трассе М-11 «Нева» поедут междугородные автобусы
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Фото: news.novgorod.ru
Свой голос в этом споре озвучил один из операторов междугородных пассажирских перевозок. С 20 декабря текущего года компания открывает новый утренний рейс между двумя мегаполисами. И, как вы понимаете, его маршрут аккурат будет пролегать по М-11.
Важно, что при этом сохранятся и вечерне-ночные автобусные рейсы. Из Санкт-Петербурга путешествующие отправляются в 19 час. и прибывают в Москву, на автовокзал «Северные ворота» в Москве (ул. Дыбенко, д. 7, стр. 1, станция метро «Ховрино») в 5.30 час. Из столицы отправление в 18.30 час. с прибытием на автовокзал на наб. Обводного канала, д. 36, станция метро «Обводный канал» в 6 час. утра.
Определена и стоимость проезда по новому скоростному маршруту - 1440 рублей. Как она будет изменена в наступающем году, пока не известно.
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