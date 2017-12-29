29 декабря 2017, 21:29

По Поклонногорскому путепроводу поехали автомобили

Сегодня в Санкт-Петербурге открыто рабочее движение по новому путепроводу в створе Поклонногорской улицы через железнодорожные пути Выборгского направления. И власти, и рядовые горожане надеются, что отныне будет исключена транспортная зависимость северных районов города от существующего ж/д переезда, который, увы, отличается большой загруженностью.
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  По Поклонногорскому путепроводу поехали автомобили По Поклонногорскому путепроводу поехали автомобили По Поклонногорскому путепроводу поехали автомобили По Поклонногорскому путепроводу поехали автомобили По Поклонногорскому путепроводу поехали автомобили По Поклонногорскому путепроводу поехали автомобили
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Оно и понятно: через него регулярно курсирует высокоскоростной поезд «Аллегро» и другие поезда. Автомобильные пробки, которые раньше образовывались перед переездом во время прохождения поездов, должны кануть в Лету. Также развязка разгрузит транспортный поток через ж/д переезд в створе Скобелевского проспекта и обеспечит дополнительную связь Выборгского и Приморского районов.

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Теперь открыты следующие прилегающие к объекту улицы: ул. Кольцова – в сторону Удельного проспекта на Большую Озерную; Арктическая улица – в сторону Удельного проспекта и на Большую Озерную и ул. Кольцова; Ракитовская ул. – в сторону Удельного проспекта и на Большую Озерную улицу. Также будут открыты улица С. Марго с выездом на Костромской пр. и далее на Поклонногорскую ул., участок Костромского проспекта от ул. С. Марго до Поклонногорской с выездом на Энгельса. На перекрестке Афонской и Поклонногорской улиц схема движения не изменится, однако увеличится пропускная способность Поклонногорской улицы.

Согласно новой схеме движения ликвидируется перекресток Главной ул. с Поклонногорской. Вместо этого будет организован выезд с Главной ул. на Афонскую улицу. По Ярославскому пр. можно будет выехать через ул. С. Марго на пр. Энгельса. Выезд с Ярославского пр. на Поклонногорскую ул. будет обеспечен через Громовскую улицу.

«Поклонногорский» путепровод – это сталежелезобетонное пролетное строение с 11 опорами по 4 стойки, 4 лестничными сходами. Общая длина - 387,5 метра. Ширина – 28,8 метра. Практически на всем протяжении объекта установлены шумозащитные экраны. В вегетационный период объект будет оформлен посадкой зеленых насаждений.

Движение по путепроводу организовано по 4 полосам (2 полосы в каждом направлении). Заезд в Приморском районе будет осуществляться со светофорным регулированием с Вербной и Афонской улиц, выезд также будет организован на указанные улицы. Заезд с прилегающих территорий Выборгского района будет осуществляться по маршруту: Б. Озерная ул. - Выборгское шоссе - пр. Энгельса. В свою очередь, выезд на проспект Энгельса будет организован только в сторону центра города.

Справка

Возведение путепровода началось в 2012 году - был заключен контракт на строительство с ОАО «Мостостроительный отряд №19». Однако подрядчик не выполнил свои обязательства и оставил стройку незавершённой. В июле 2016-го достроить проблемный объект взялось ПО «Возрождение». Стоимость работ по объекту, включая завершение строительства и прокладку инженерных сетей, составила 1,6 млрд руб. Общая стоимость строительства путепровода в створе Поклонногорской улицы, согласно Адресной инвестиционной программе, включая выкуп земель у собственников, составила 3,1 млрд руб.

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По Поклонногорскому путепроводу поехали автомобили
Оно и понятно: через него регулярно курсирует высокоскоростной поезд «Аллегро» и другие поезда. Автомобильные пробки, которые раньше образовывались перед переездом во время прохождения поездов, должны кануть в Лету. Также развязка разгрузит транспортный поток через ж/д переезд в створе Скобелевского проспекта и обеспечит дополнительную связь Выборгского и Приморского районов.{{material_122069}} Теперь открыты следующие прилегающие к объекту улицы: ул. Кольцова – в сторону Удельного проспекта на Большую Озерную; Арктическая улица – в сторону Удельного проспекта и на Большую Озерную и ул. Кольцова; Ракитовская ул. – в сторону Удельного проспекта и на Большую Озерную улицу. Также будут открыты улица С. Марго с выездом на Костромской пр. и далее на Поклонногорскую ул., участок Костромского проспекта от ул. С. Марго до Поклонногорской с выездом на Энгельса. На перекрестке Афонской и Поклонногорской улиц схема движения не изменится, однако увеличится пропускная способность Поклонногорской улицы.Согласно новой схеме движения ликвидируется перекресток Главной ул. с Поклонногорской. Вместо этого будет организован выезд с Главной ул. на Афонскую улицу. По Ярославскому пр. можно будет выехать через ул. С. Марго на пр. Энгельса. Выезд с Ярославского пр. на Поклонногорскую ул. будет обеспечен через Громовскую улицу.«Поклонногорский» путепровод – это сталежелезобетонное пролетное строение с 11 опорами по 4 стойки, 4 лестничными сходами. Общая длина - 387,5 метра. Ширина – 28,8 метра. Практически на всем протяжении объекта установлены шумозащитные экраны. В вегетационный период объект будет оформлен посадкой зеленых насаждений.Движение по путепроводу организовано по 4 полосам (2 полосы в каждом направлении). Заезд в Приморском районе будет осуществляться со светофорным регулированием с Вербной и Афонской улиц, выезд также будет организован на указанные улицы. Заезд с прилегающих территорий Выборгского района будет осуществляться по маршруту: Б. Озерная ул. - Выборгское шоссе - пр. Энгельса. В свою очередь, выезд на проспект Энгельса будет организован только в сторону центра города.СправкаВозведение путепровода началось в 2012 году - был заключен контракт на строительство с ОАО «Мостостроительный отряд №19». Однако подрядчик не выполнил свои обязательства и оставил стройку незавершённой. В июле 2016-го достроить проблемный объект взялось ПО «Возрождение». Стоимость работ по объекту, включая завершение строительства и прокладку инженерных сетей, составила 1,6 млрд руб. Общая стоимость строительства путепровода в створе Поклонногорской улицы, согласно Адресной инвестиционной программе, включая выкуп земель у собственников, составила 3,1 млрд руб.
2017-12-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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