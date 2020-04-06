По причине коронавируса Hyundai продлевает гарантию на автомобили на месяц
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Фото: Islandpacket.com
В первую очередь программа коснется машин, срок действия гарантии на которые истекает в период с 30 марта по 30 апреля 2020 года. Озвучено, что эти самые гарантии будут продлены до конца мая сего года.
Алексей Калицев, управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ»: «Каждый из нас должен проявить социальную ответственность и остаться дома. У наших клиентов будет возможность пройти гарантийное обслуживание до конца весны, даже если первоначальная гарантия на их автомобиль уже подходит к концу. Кроме того, мы подготовили целый ряд новых онлайн-сервисов, призванных скрасить временное отсутствие «живого» общения между клиентом и брендом».
Под действие программы Hyundai C A R E по всему миру попадает более 1,21 млн автомобилей Hyundai в 175 странах мира.
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