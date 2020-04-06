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6 апреля 2020, 18:41

По причине коронавируса Hyundai продлевает гарантию на автомобили на месяц

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Фото: Hyundai.lv
Для поддержки своих клиентов, столкнувшихся с трудностями при получении ТО по причине ограниченного на фоне пандемии коронавируса доступа к сервисным центрам, компания Hyundai запустила программу Hyundai C A R E.
По причине коронавируса Hyundai продлевает гарантию на автомобили на месяц

Фото: Islandpacket.com

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Это ничто иное, как продление гарантии на автомобили. Она носит глобальный характер и распространяется в том числе на российский рынок. В этой связи «Хендэ Мотор СНГ» намерена в самое ближайшее время связаться со всеми автовладельцами, которых затронула данная ситуация.

В первую очередь программа коснется машин, срок действия гарантии на которые  истекает в период с 30 марта по 30 апреля 2020 года. Озвучено, что эти самые гарантии  будут продлены до конца мая сего года.

Алексей Калицев, управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ»: «Каждый из нас должен проявить социальную ответственность и остаться дома. У наших клиентов будет возможность пройти гарантийное обслуживание до конца весны, даже если первоначальная гарантия на их автомобиль уже подходит к концу. Кроме того, мы подготовили целый ряд новых онлайн-сервисов, призванных скрасить временное отсутствие «живого» общения между клиентом и брендом».

Под действие программы Hyundai C A R E по всему миру попадает более 1,21 млн автомобилей Hyundai в 175 странах мира.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Hyundai HD-78
доброго дня подскажите пожалуйста по заднему сальнику колен вала уже 2 раза меняю новый на новый и все равно подкапывает оправки нет может как то можно без оправки поставить двигатель д4дд
олег
Форум Hyundai Trajet
Цитата:| Кому: Александр Доброго времени суток! А какой у вас двигатель и коробка?
Захар
Форум Hyundai HD 72
Цитата:| Кому: ян ищи сальник без отражателя, который туго садиться на коленвал
александр
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По причине коронавируса Hyundai продлевает гарантию на автомобили на месяц
{{material_129490}} Это ничто иное, как продление гарантии на автомобили. Она носит глобальный характер и распространяется в том числе на российский рынок. В этой связи «Хендэ Мотор СНГ» намерена в самое ближайшее время связаться со всеми автовладельцами, которых затронула данная ситуация. В первую очередь программа коснется машин, срок действия гарантии на которые  истекает в период с 30 марта по 30 апреля 2020 года. Озвучено, что эти самые гарантии  будут продлены до конца мая сего года. Алексей Калицев, управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ»: «Каждый из нас должен проявить социальную ответственность и остаться дома. У наших клиентов будет возможность пройти гарантийное обслуживание до конца весны, даже если первоначальная гарантия на их автомобиль уже подходит к концу. Кроме того, мы подготовили целый ряд новых онлайн-сервисов, призванных скрасить временное отсутствие «живого» общения между клиентом и брендом».Под действие программы Hyundai C A R E по всему миру попадает более 1,21 млн автомобилей Hyundai в 175 странах мира.
2020-04-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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