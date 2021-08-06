6 августа 2021, 09:24
По примеру «Моста глупости» у круговой развязки появился свой видеоблог: лихачи бьются здесь каждый день
Перекрестки с круговым движением считаются более безопасными. Они широко распространены в Европе, много их в России, но в США такие развязки по-прежнему экзотика.
Дарья Климова Фото: youtube.com / Milwaukee Roundabout
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По мнению экспертов, перекресток с круговым движением - безопасная альтернатива классическим развязкам со ...Читать далее
Одно из самых свежих видео запечатлело Pontiac, который на высокой скорости выезжает с моста, ведущего к кольцевой развязке, задевает тротуар, по-видимому пробивает переднее левое колесо и по инерции летит на центральную клумбу, картер бьет по бордюру, из-под машины вырывается сноп пламени. Ехавший следом за «Понтиаком» водитель внедорожника успевает вытащить пострадавшего из машины до того, как она вновь разгорается.
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05.08.2021, 19:31
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