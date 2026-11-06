Новая ловушка для страховщиков: как в России будут вычислять виновника аварии с грузовиком-беспилотником

6 ноября 2026, 18:59
Грузовики без водителей уже вовсю колесят по М-11 и М-12: кто на самом деле заплатит миллионы за ДТП с беспилотным КамАЗом
Грузовики без водителей уже вовсю колесят по М-11 и М-12: кто на самом деле заплатит миллионы за ДТП с беспилотным КамАЗом
Для беспилотных грузовиков на трассах уже предусмотрено дополнительное страхование минимум на 10 млн руб. Минтранс готовит общие правила возмещения ущерба. По проекту пострадавший сначала получит выплату от страховщика.
На М-11 «Нева» беспилотные грузовики вышли на маршрут летом 2023 года, а весной 2026-го автономные перевозки запустили и на М-12 «Восток». Начальник управления аналитики «Росгосстраха» Виктор Толстой связывал начало работы первых беспилотных грузовиков КамАЗ с выходом на трассу М-11 летом 2023 года. В рамках эксперимента для каждого такого автомобиля предусмотрено дополнительное страхование минимум на 10 млн руб. сверх стандартного ОСАГО. Это размер страхового покрытия, а не стоимость полиса или грузовика.
Общие правила для беспилотного транспорта пока готовят. Законопроект Минтранса «О высокоавтоматизированных транспортных средствах» представили для обсуждения в январе 2026 года, затем документ доработали после замечаний. В Госдуму его планируют внести до конца осенней сессии. Сейчас беспилотные грузовики работают в рамках экспериментальных правовых режимов.
Кто будет возмещать ущерб
Проект возлагает обязанность компенсировать вред пострадавшим на владельца беспилотника. После выплаты он сможет потребовать возмещение от того, кого признают ответственным за аварию. Если причиной окажутся сбой программного обеспечения или нарушение ПДД автоматизированной системой, требования могут предъявить разработчику системы управления.
Страховщики предлагают сохранить для потерпевшего привычную схему: сначала выплату проводит страховая компания, а затем предъявляет регрессное требование установленному виновнику. Вице-президент «Ренессанс Страхования» Сергей Демидов пояснил, что поводом для такого требования могут стать дефект автомобиля или ошибка ПО. Проверят и качество обслуживания, и действия оператора дистанционной поддержки. Такая модель отделяет выплату пострадавшему от последующего установления ответственного за аварию.
В «Согласии» считают необходимым предусмотреть требования к производителям и разработчикам беспилотных систем. Директор департамента андеррайтинга и управления продуктами компании Павел Нефедов указал, что причину ДТП может быть сложно установить: водитель мог действовать сам, либо сбой произошел в системе автомобиля.
Как будут разбирать аварии и считать тариф
Для расследования страховщикам понадобятся данные бортовых регистраторов и журналы управления. По словам Демидова, записи помогут установить, кто управлял машиной и какие команды поступали от системы. Они же покажут, корректно ли работали датчики. Следствию потребуется выяснить, вмешивался ли человек в управление и как действовал оператор поддержки. Отдельно проверят, вовремя ли установили обновления. В «Ренессанс Страховании» считают, что правила хранения и передачи этих сведений необходимо закрепить законом.
На практике страхование беспилотников уже существует в рамках экспериментальных правовых режимов. «Ренессанс Страхование» выплатило возмещение по каско после московского ДТП в июне 2020 года: Audi наехал на беспилотный Hyundai. В «Ингосстрахе» заявили о готовности страховать автономные автомобили, хотя, по словам директора домена «Каско» Артема Яковлева, массового спроса на отдельные продукты пока нет.
Единого тарифа участники рынка пока не называют: для расчета не хватает статистики аварий и размера выплат по автономным транспортным средствам. Тяжесть последствий также пока сложно оценить. В ВСК настаивают на экономически обоснованных тарифах, которые будут учитывать накопленные данные. В «Ингосстрахе» допускают, что беспилотники могут реже попадать в аварии, но ремонт их оборудования может обходиться дороже. Яковлев уточнил, что цена полиса будет зависеть от стоимости ремонта и запчастей. Значение будет иметь и режим эксплуатации: допускается ли автомобиль в общий городской поток или работает на отдельных маршрутах. Условия страхования остаются важной частью расходов владельца; похожий вопрос разбирался в материале о покрытии каско при ЧС.
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