3 августа 2021, 13:13
«По прозвищу Зверь»: Haval готовится удивить мир новым кроссовером, который может появиться и в России
Компания Haval опубликовала первые официальные изображения новейшего кроссовера Shenshou, что можно перевести с китайского как «Зверь». Публике новинку покажут в конце августа на автосалоне в Чэнду.
Дарья Климова Фото: Haval
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Фото: Haval
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Фото: Haval
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Фото: Haval
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Фото: Haval
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Фото: Haval
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