По трамвайным путям ездить небезопасно
В такие периоды Горэлектротранс ежегодно проводит серии профилактических мероприятий «Буксовый путь». Меры направлены на повышение безопасности и транспортной дисциплины водителей, снижение количества ДТП и тяжести последствий от них.
До середины ноября 2017-го запланированы рейды по контролю за работой водителей на линии, в том числе по соблюдению дистанции и скоростных режимов. Кроме того, в трамвайных и троллейбусных парках с молодыми водителями отрабатываются специальные навыки работы в условиях осенне-зимнего периода. Эти меры по безопасности движения в осенне-зимний сезон связаны с понижением температуры, осадками, листопадом и уменьшением светового дня.
Как профилактика ведётся мониторинг качества уборки проезжей части, трамвайных путей и остановок общественного транспорта, различимости дорожной разметки и дорожных знаков, состояния проезжей части, освещения в зоне пешеходных переходов и остановок общественного транспорта. При выявлении недостатков информация передается в соответствующие службы и ведомства.
Вместе с тем безопасность на дороге и объектах электротранспорта зависит и от других участников дорожного движения. Горэлектротранс призывает автомобилистов соблюдать ПДД и обеспечивать приоритет общественному транспорту, чтобы не препятствовать его работе в усложнённых погодных условиях.
В это время водителям нужно быть особенно внимательными на дороге, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а пешеходам – переходить дорогу и трамвайные пути только по пешеходному переходу и по разрешающему сигналу светофора.
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