29 сентября 2017, 21:38

По трассе «Дон» проехать станет дешевле

Со 2 октября 2017 года в связи с окончанием действия временного сезонного тарифа, который был установлен с 24 июля по 1 октября, стоимость проезда на платных участках магистрали М-4 «Дон» при наличном расчете будет снижена.
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Конкретный пример: со 2 октября стоимость проезда через ПВП на 133 км снижена до тарифа для легковых автомобилей в дневное время (с 7:00 до 0:00) с 180 руб. до 150 руб., в ночное (с 0:00 до 7:00), с 120 до 100 руб.

Для среднегабаритных транспортных средств в дневное время –  с 240 руб. до 220 руб., в ночное – со 160 руб. до 150 руб. Для грузовиков и автобусов стоимость проезда осталась прежней, так как она не изменялась во время введения сезонного тарифа.

На других платных участках трассы  сумма снижения также варьируется в пределах 10-20 руб.
Напомним, что на платных участках федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» временно, до 1 октября 2017 года включительно, вводилась индексация тарифов при оплате проезда наличными средствами. Размер индексации зависел от протяженности участка.

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Alex098
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По трассе «Дон» проехать станет дешевле
Конкретный пример: со 2 октября стоимость проезда через ПВП на 133 км снижена до тарифа для легковых автомобилей в дневное время (с 7:00 до 0:00) с 180 руб. до 150 руб., в ночное (с 0:00 до 7:00), с 120 до 100 руб. Для среднегабаритных транспортных средств в дневное время –  с 240 руб. до 220 руб., в ночное – со 160 руб. до 150 руб. Для грузовиков и автобусов стоимость проезда осталась прежней, так как она не изменялась во время введения сезонного тарифа. На других платных участках трассы  сумма снижения также варьируется в пределах 10-20 руб. Напомним, что на платных участках федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» временно, до 1 октября 2017 года включительно, вводилась индексация тарифов при оплате проезда наличными средствами. Размер индексации зависел от протяженности участка.
2017-09-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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