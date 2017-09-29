По трассе «Дон» проехать станет дешевле
Конкретный пример: со 2 октября стоимость проезда через ПВП на 133 км снижена до тарифа для легковых автомобилей в дневное время (с 7:00 до 0:00) с 180 руб. до 150 руб., в ночное (с 0:00 до 7:00), с 120 до 100 руб.
Для среднегабаритных транспортных средств в дневное время – с 240 руб. до 220 руб., в ночное – со 160 руб. до 150 руб. Для грузовиков и автобусов стоимость проезда осталась прежней, так как она не изменялась во время введения сезонного тарифа.
На других платных участках трассы сумма снижения также варьируется в пределах 10-20 руб.
Напомним, что на платных участках федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» временно, до 1 октября 2017 года включительно, вводилась индексация тарифов при оплате проезда наличными средствами. Размер индексации зависел от протяженности участка.
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное