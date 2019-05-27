27 мая 2019, 00:36
По вине пьяных водителей стало погибать меньше людей
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Госавтоинспекция озвучила статистику ДТП с участием пьяных водителей за I квартал 2019 года. Выяснилось, что снизилось как число самих аварий, так и количество раненых и погибших в них людей.
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В I квартале 2019 года сотрудниками ГИБДД в России были выявлены 120 тысяч водителей, находящихся за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Из них 11,6 тысячи были «отловлены» в результате так называемых сплошных проверок, когда на определенном участке дороги инспекторы ДПС останавливают и проверяют все автомобиля подряд. Еще 6,2 тысячи любителей сесть пьяными за руль изобличили на основании сообщений неравнодушных граждан, которые просили проверить неадекватных водителей, нарушающих правила дорожного движения. Кстати, за отчетный период ГИБДД получила почти 102 тысячи сообщений от бдительных граждан, зафиксировавших на фото или видео факты нарушений ПДД. После проверки были оштрафованы 25,3 тысячи автовладельцев.
Подобный «народный контроль» в ГИБДД считают очень эффективным в выявлении пьяных водителей. Ведомство просит граждан сообщать обо всех подозрительных участниках дорожного движения, которые нарушают ПДД или ведут себя на дороге неадекватно. В некоторых регионах на трассах распространили специальные наклейки с указанием телефонов «горячих линий». В любом случае, о подозрительных водителях всегда можно рассказать ближайшему экипажу ДПС или позвонить в полицию.
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