4 декабря 2017, 16:00

По временному мосту трассы Р-217 «Кавказ» запущено движение

По временному мосту в Кабардино-Балкарии автодороги Р-217 «Кавказ» запущено движение транспорта. Новый объект состоит из трех пролетов по 24 метра каждый.
^
По временному мосту трассы Р-217 «Кавказ» запущено движение

Ранее мы писали
Мостостроители завершили сооружение всех опор автодорожной части моста через Керченский пролив. Это 288 опор ...
Читать далее
Федеральные дорожники выполнили работы по его установке в рекордно короткие сроки. Всего месяц потребовалось специалистам, чтобы ввести объект в эксплуатацию. Также отметим, что мост предназначен в том числе и для большегрузной техники.

В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт моста. После того, как проект получит положительное заключение Главгосэкспертизы, дорожники сможет приступить к его реализации.

Напомним, что после паводковой ситуации в июле этого года в Кабардино-Балкарии пришлось в экстренном порядке закрыть движение транспорта по автодорожному мосту, соединяющему город Чегем и Чегем-2. Все потому, что сооружение оказалось под угрозой обрушения из-за проседания опоры центрального пролета моста. Аварийному мосту было более 45 лет.

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Land Rover испытывает Defender 2018 модельного года
а вот этот вид нааамного лучше, чем те квадратные концепты, прям такой компактный внедорожный рр. ждём, что там внутри ^_^
Никита
Нева-Автоком (VW) | отзывы
Покупала polo в ноябре 2017года, со мной работал Юрий. Салон понравился с первой же секунды системой встречи клиента. Без официоза, по-домашнему. Также отмечу отличный документооборот: всё быстро и максимально автоматизировано. Есть с чем сравнить среди диллеров VW. Уже порекомендовала вас подруге
Виктория
Eco mod
Здравствуйте, у меня пежо 206 1,4 HDI Дизель 2001 год. После замены масла и фильтра на след день ехала на работу, громко играла музыка и начала хрипеть правая колонка, после этого машина заглохла и больше не заводилась. на экране где время написано "Eco mod", стартер крутит хорошо, но не схватывает. ...
Анна131313
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
«Хочу такую красненькую»! ТОП-5 женских автомобилей
Тест-драйв Datsun on-DO: едем на 16 клапанах
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 8 моделей
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 26 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
По временному мосту трассы Р-217 «Кавказ» запущено движение
{{material_121920}} Федеральные дорожники выполнили работы по его установке в рекордно короткие сроки. Всего месяц потребовалось специалистам, чтобы ввести объект в эксплуатацию. Также отметим, что мост предназначен в том числе и для большегрузной техники.В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт моста. После того, как проект получит положительное заключение Главгосэкспертизы, дорожники сможет приступить к его реализации.Напомним, что после паводковой ситуации в июле этого года в Кабардино-Балкарии пришлось в экстренном порядке закрыть движение транспорта по автодорожному мосту, соединяющему город Чегем и Чегем-2. Все потому, что сооружение оказалось под угрозой обрушения из-за проседания опоры центрального пролета моста. Аварийному мосту было более 45 лет.
2017-12-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Новокузнецк Барнаул Старый Оскол
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG