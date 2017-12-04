4 декабря 2017, 16:00
По временному мосту трассы Р-217 «Кавказ» запущено движение
По временному мосту в Кабардино-Балкарии автодороги Р-217 «Кавказ» запущено движение транспорта. Новый объект состоит из трех пролетов по 24 метра каждый.
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В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт моста. После того, как проект получит положительное заключение Главгосэкспертизы, дорожники сможет приступить к его реализации.
Напомним, что после паводковой ситуации в июле этого года в Кабардино-Балкарии пришлось в экстренном порядке закрыть движение транспорта по автодорожному мосту, соединяющему город Чегем и Чегем-2. Все потому, что сооружение оказалось под угрозой обрушения из-за проседания опоры центрального пролета моста. Аварийному мосту было более 45 лет.
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04.12.2017, 10:01
«Глас народа»: убирают ли снег в Петербурге или к весне сам растает?
02.12.2017, 09:40
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29.11.2017, 08:57
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Отзывы по теме
а вот этот вид нааамного лучше, чем те квадратные концепты, прям такой компактный внедорожный рр. ждём, что там внутри ^_^
Покупала polo в ноябре 2017года, со мной работал Юрий. Салон понравился с первой же секунды системой встречи клиента. Без официоза, по-домашнему. Также отмечу отличный документооборот: всё быстро и максимально автоматизировано. Есть с чем сравнить среди диллеров VW. Уже порекомендовала вас подруге
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