20 сентября 2019, 14:34
По всему миру продано более 10 миллионов Toyota Land Cruiser
- 1073
- 0
Фото: Toyota
В эти дни компания Toyota отмечает важную веху в истории внедорожника Land Cruiser. С момента выхода на рынок в 1951 году совокупные продажи модели превысили отметку в 10 млн экземпляров. В ближайшие выходные, 21 и 22 сентября, во всех официальных дилерских центрах Toyota пройдут тематическими мероприятиями для владельцев внедорожников бренда.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Ранее мы писали
Компания Toyota предложит российским клиентам три внедорожника в особом «дерзком» исполнении TRD. Дилеры уже ...Читать далее
Первоначально внедорожник не выходил за пределы внутреннего рынка и предназначался японским силовым и правительственным организациям. Автомобили служили, например, в полиции и в министерстве лесного хозяйства. С 1955 года модель стала экспортироваться в другие страны. Первый миллион внедорожников Land Cruiser был продан в 1981 году, а в 2006 году продажи достигли 5 миллионов. Сейчас «Лэнд Крузеры» можно купить в 170 странах мира. Ежегодно продается по 400 тысяч экземпляров. Семейство Land Cruiser состоит из нескольких модификаций, каждая из которых находит своих поклонников. В Африке любовью клиентов пользуются Land Cruiser 70. На Ближнем Востоке предпочитают Land Cruiser 200. В Азии, Южной Америке и Европе – Land Cruiser Prado. В Северной Америке больше ценят премиальную версию Lexus GX.
В России официальные продажи Toyota Land Cruiser начались в 2002 году. Покупателям предложили Land Cruiser 100 и Lexus LX. Сейчас отечественный рынок входит в число ключевых для Land Cruiser и считается крупнейшим в Европе. Каждый четвертый покупатель внедорожника в России выбирает Land Cruiser. В 2018 году российские дилеры реализовали 17,6 тыс. Land Cruiser Prado, 8,4 тыс. Land Cruiser 200, а также 4,7 тыс. Lexus LX и 676 Lexus GX. Всего за 17 лет присутствия в России было продано свыше 400 тысяч экземпляров.
В честь 10-миллионного юбилея во всех 105 дилерских центрах Toyota в России 21 и 22 сентября пройдут праздничные мероприятия. Владельцам Land Cruiser предложат окунуться в яркий мир приключений, пройти тест-драйв одного из внедорожников Toyota на специальной трассе, пообщаться с героями экстремальных экспедиций Land Cruiser и поучаствовать в увлекательных интерактивных развлечениях. Особым гостем на нескольких мероприятиях станет Садаёши Кояри – главный инженер Toyota Land Cruiser 70, Land Cruiser Prado и Land Cruiser 200.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Toyota Highlander: для семьи и для понтов
30.08.2017, 08:15
Тест-драйв Toyota Prius: японский бумеранг
11.06.2017, 21:10
Тест-драйв Toyota Corolla: одна на всех
31.08.2016, 09:02
Тест-драйв Toyota RAV4: в рейтинге обывателя
13.06.2016, 08:47
Тест-драйв Toyota Land Cruiser 200: статус и могущество
09.03.2016, 12:08
Тест-драйв Toyota Land Cruiser Prado: в тени старшего брата
26.02.2016, 08:01
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Toyota Highlander: для семьи и для понтов
30.08.2017, 08:15
Тест-драйв Toyota Prius: японский бумеранг
11.06.2017, 21:10
Тест-драйв Toyota Corolla: одна на всех
31.08.2016, 09:02
Тест-драйв Toyota RAV4: в рейтинге обывателя
13.06.2016, 08:47
Тест-драйв Toyota Land Cruiser 200: статус и могущество
09.03.2016, 12:08
Тест-драйв Toyota Land Cruiser Prado: в тени старшего брата
26.02.2016, 08:01
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
потому что тойота . а особено такие машины как крузеры - это надежно и вечно. сделано для людей на самом деле и с умом
У моего дядьки такая машина, 2014 год, брал новую прямо из Японии, получалось выигрыш 10% от стоимости в местных салонах. Я на ней не катался, но по внешнему виду машина выглядит "по-богатому". Хотя лично я не разбираюсь в этих внедорожниках от Тойоты. Их уже столько, что непонятно какая для чего выпускалась ...
Автор видимо не в курсе как выглядят внедорожники и что это такое.... Кроссоверы не катят
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве