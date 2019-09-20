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20 сентября 2019, 14:34

По всему миру продано более 10 миллионов Toyota Land Cruiser

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Фото: Toyota
В эти дни компания Toyota отмечает важную веху в истории внедорожника Land Cruiser. С момента выхода на рынок в 1951 году совокупные продажи модели превысили отметку в 10 млн экземпляров. В ближайшие выходные, 21 и 22 сентября, во всех официальных дилерских центрах Toyota пройдут тематическими мероприятиями для владельцев внедорожников бренда.
По всему миру продано более 10 миллионов Toyota Land Cruiser

Фото: Toyota

По всему миру продано более 10 миллионов Toyota Land Cruiser

Фото: Toyota

По всему миру продано более 10 миллионов Toyota Land Cruiser

Фото: Toyota

По всему миру продано более 10 миллионов Toyota Land Cruiser

Фото: Toyota

По всему миру продано более 10 миллионов Toyota Land Cruiser

Фото: Toyota

По всему миру продано более 10 миллионов Toyota Land Cruiser

Фото: Toyota

По всему миру продано более 10 миллионов Toyota Land Cruiser

Фото: Toyota

По всему миру продано более 10 миллионов Toyota Land Cruiser

Фото: Toyota

По всему миру продано более 10 миллионов Toyota Land Cruiser

Фото: Toyota

По всему миру продано более 10 миллионов Toyota Land Cruiser
По всему миру продано более 10 миллионов Toyota Land Cruiser
По всему миру продано более 10 миллионов Toyota Land Cruiser
По всему миру продано более 10 миллионов Toyota Land Cruiser
По всему миру продано более 10 миллионов Toyota Land Cruiser
По всему миру продано более 10 миллионов Toyota Land Cruiser
По всему миру продано более 10 миллионов Toyota Land Cruiser
По всему миру продано более 10 миллионов Toyota Land Cruiser
По всему миру продано более 10 миллионов Toyota Land Cruiser
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Land Cruiser по праву может считаться долгожителем в модельном ряду Toyota. Автомобиль был представлен 1 августа 1951 года под именем Toyota Jeep BJ. Три года спустя модель переименовали в Land Cruiser. Такое название придумал внедорожнику технический директор компании Хэндзи Умэхара, который хотел противопоставить машину европейскому конкуренту Land Rover. Имя получилось не менее звучное. «Land Cruiser» можно перевести как «сухопутный крейсер».

Первоначально внедорожник не выходил за пределы внутреннего рынка и предназначался японским силовым и правительственным организациям. Автомобили служили, например, в полиции и в министерстве лесного хозяйства. С 1955 года модель стала экспортироваться в другие страны. Первый миллион внедорожников Land Cruiser был продан в 1981 году, а в 2006 году продажи достигли 5 миллионов. Сейчас «Лэнд Крузеры» можно купить в 170 странах мира. Ежегодно продается по 400 тысяч экземпляров. Семейство Land Cruiser состоит из нескольких модификаций, каждая из которых находит своих поклонников. В Африке любовью клиентов пользуются Land Cruiser 70. На Ближнем Востоке предпочитают Land Cruiser 200. В Азии, Южной Америке и Европе – Land Cruiser Prado. В Северной Америке больше ценят премиальную версию Lexus GX.

В России официальные продажи Toyota Land Cruiser начались в 2002 году. Покупателям предложили Land Cruiser 100 и Lexus LX. Сейчас отечественный рынок входит в число ключевых для Land Cruiser и считается крупнейшим в Европе. Каждый четвертый покупатель внедорожника в России выбирает Land Cruiser. В 2018 году российские дилеры реализовали 17,6 тыс. Land Cruiser Prado, 8,4 тыс. Land Cruiser 200, а также 4,7 тыс. Lexus LX и 676 Lexus GX. Всего за 17 лет присутствия в России было продано свыше 400 тысяч экземпляров.

В честь 10-миллионного юбилея во всех 105 дилерских центрах Toyota в России 21 и 22 сентября пройдут праздничные мероприятия. Владельцам Land Cruiser предложат окунуться в яркий мир приключений, пройти тест-драйв одного из внедорожников Toyota на специальной трассе, пообщаться с героями экстремальных экспедиций Land Cruiser и поучаствовать в увлекательных интерактивных развлечениях. Особым гостем на нескольких мероприятиях станет Садаёши Кояри – главный инженер Toyota Land Cruiser 70, Land Cruiser Prado и Land Cruiser 200. 


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Отзывы по теме
Форум Toyota Land Cruiser
потому что тойота . а особено такие машины как крузеры - это надежно и вечно. сделано для людей на самом деле и с умом
MichaMeL
Форум Toyota Land Cruiser Prado
У моего дядьки такая машина, 2014 год, брал новую прямо из Японии, получалось выигрыш 10% от стоимости в местных салонах. Я на ней не катался, но по внешнему виду машина выглядит "по-богатому". Хотя лично я не разбираюсь в этих внедорожниках от Тойоты. Их уже столько, что непонятно какая для чего выпускалась ...
Владимир Борисовский
Самые востребованные дизельные б/у внедорожники
Автор видимо не в курсе как выглядят внедорожники и что это такое.... Кроссоверы не катят
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По всему миру продано более 10 миллионов Toyota Land Cruiser
{{material_125975}}Land Cruiser по праву может считаться долгожителем в модельном ряду Toyota. Автомобиль был представлен 1 августа 1951 года под именем Toyota Jeep BJ. Три года спустя модель переименовали в Land Cruiser. Такое название придумал внедорожнику технический директор компании Хэндзи Умэхара, который хотел противопоставить машину европейскому конкуренту Land Rover. Имя получилось не менее звучное. «Land Cruiser» можно перевести как «сухопутный крейсер».Первоначально внедорожник не выходил за пределы внутреннего рынка и предназначался японским силовым и правительственным организациям. Автомобили служили, например, в полиции и в министерстве лесного хозяйства. С 1955 года модель стала экспортироваться в другие страны. Первый миллион внедорожников Land Cruiser был продан в 1981 году, а в 2006 году продажи достигли 5 миллионов. Сейчас «Лэнд Крузеры» можно купить в 170 странах мира. Ежегодно продается по 400 тысяч экземпляров. Семейство Land Cruiser состоит из нескольких модификаций, каждая из которых находит своих поклонников. В Африке любовью клиентов пользуются Land Cruiser 70. На Ближнем Востоке предпочитают Land Cruiser 200. В Азии, Южной Америке и Европе – Land Cruiser Prado. В Северной Америке больше ценят премиальную версию Lexus GX.В России официальные продажи Toyota Land Cruiser начались в 2002 году. Покупателям предложили Land Cruiser 100 и Lexus LX. Сейчас отечественный рынок входит в число ключевых для Land Cruiser и считается крупнейшим в Европе. Каждый четвертый покупатель внедорожника в России выбирает Land Cruiser. В 2018 году российские дилеры реализовали 17,6 тыс. Land Cruiser Prado, 8,4 тыс. Land Cruiser 200, а также 4,7 тыс. Lexus LX и 676 Lexus GX. Всего за 17 лет присутствия в России было продано свыше 400 тысяч экземпляров.В честь 10-миллионного юбилея во всех 105 дилерских центрах Toyota в России 21 и 22 сентября пройдут праздничные мероприятия. Владельцам Land Cruiser предложат окунуться в яркий мир приключений, пройти тест-драйв одного из внедорожников Toyota на специальной трассе, пообщаться с героями экстремальных экспедиций Land Cruiser и поучаствовать в увлекательных интерактивных развлечениях. Особым гостем на нескольких мероприятиях станет Садаёши Кояри – главный инженер Toyota Land Cruiser 70, Land Cruiser Prado и Land Cruiser 200. 
2019-09-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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