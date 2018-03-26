26 марта 2018, 12:45

По всей России насчитали 11 тысяч люксовых авто

На 1 января 2018 года в России зарегистрировано 11 200 автомобилей люксового сегмента. Более половины из них приходится на долю Bentley и Mercedes-Maybach.
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По всей России насчитали 11 тысяч люксовых авто
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Аналитическое агентство Автостат подсчитало, что если общий объем российского автопарка составляет 42,4 млн машин, то люксовых авто получается менее 0,03%. Две трети от общего числа роскошных автомобилей зарегистрированы в Москве и Подмосковье (7 227 машин), на втором месте с большим отрывом – Петербург (1 037 машин). Дальше рейтинг наиболее богатых регионов выглядит следующим образом:

Краснодарский край (335)
Свердловская область (150) 
Ростовская область (142) 
Самарская область (110) 
Ставропольский край (105) 
Татарстан (101)
Дагестан (99)
Чечня (95)

Около 30% всех автомобилей Luxury-сегмента приходится на Bentley (3 800 машин), еще 22% – это седаны Mercedes-Maybach (2 500). У Maserati и Rolls-Royce примерно по 10 процентов. Далее идут Ferrari (727 автомобилей), Aston Martin (422) и Lamborghini (268).

Напомним, недавно Минпромторг опубликовал обновленный перечень автомобилей, владельцы которых должны платить повышенный транспортный налог. По мнению чиновников, к категории роскошных относятся все машины дороже 3 млн рублей. Норма была введена в 2014 году. С тех пор из-за инфляции в список попали модели, которые ранее никак было назвать люксовыми. Например, в этом году его пополнили Ford Explorer, Land Rover Defender и Toyota Land Cruiser Prado.

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По всей России насчитали 11 тысяч люксовых авто
{{material_122795}}Аналитическое агентство Автостат подсчитало, что если общий объем российского автопарка составляет 42,4 млн машин, то люксовых авто получается менее 0,03%. Две трети от общего числа роскошных автомобилей зарегистрированы в Москве и Подмосковье (7 227 машин), на втором месте с большим отрывом – Петербург (1 037 машин). Дальше рейтинг наиболее богатых регионов выглядит следующим образом:• Краснодарский край (335)• Свердловская область (150) • Ростовская область (142) • Самарская область (110) • Ставропольский край (105) • Татарстан (101)• Дагестан (99)• Чечня (95)Около 30% всех автомобилей Luxury-сегмента приходится на Bentley (3 800 машин), еще 22% – это седаны Mercedes-Maybach (2 500). У Maserati и Rolls-Royce примерно по 10 процентов. Далее идут Ferrari (727 автомобилей), Aston Martin (422) и Lamborghini (268).Напомним, недавно Минпромторг опубликовал обновленный перечень автомобилей, владельцы которых должны платить повышенный транспортный налог. По мнению чиновников, к категории роскошных относятся все машины дороже 3 млн рублей. Норма была введена в 2014 году. С тех пор из-за инфляции в список попали модели, которые ранее никак было назвать люксовыми. Например, в этом году его пополнили Ford Explorer, Land Rover Defender и Toyota Land Cruiser Prado.
2018-03-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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