26 марта 2018, 12:45
По всей России насчитали 11 тысяч люксовых авто
На 1 января 2018 года в России зарегистрировано 11 200 автомобилей люксового сегмента. Более половины из них приходится на долю Bentley и Mercedes-Maybach.
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Минпромторг расширил перечень автомобилей, которые облагаются повышенным транспортным налогом. К категории ...Читать далее
• Краснодарский край (335)
• Свердловская область (150)
• Ростовская область (142)
• Самарская область (110)
• Ставропольский край (105)
• Татарстан (101)
• Дагестан (99)
• Чечня (95)
Около 30% всех автомобилей Luxury-сегмента приходится на Bentley (3 800 машин), еще 22% – это седаны Mercedes-Maybach (2 500). У Maserati и Rolls-Royce примерно по 10 процентов. Далее идут Ferrari (727 автомобилей), Aston Martin (422) и Lamborghini (268).
Напомним, недавно Минпромторг опубликовал обновленный перечень автомобилей, владельцы которых должны платить повышенный транспортный налог. По мнению чиновников, к категории роскошных относятся все машины дороже 3 млн рублей. Норма была введена в 2014 году. С тех пор из-за инфляции в список попали модели, которые ранее никак было назвать люксовыми. Например, в этом году его пополнили Ford Explorer, Land Rover Defender и Toyota Land Cruiser Prado.
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