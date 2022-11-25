Победа над Аргентиной принесла каждому футболисту Саудовской Аравии по «Роллс-Ройсу»
Фото: Rolls-Royce
Это можно было бы расценить как шутку, случись такое с любой из европейских или американских команд. Но в данном случае все на полном серьезе, и вы понимаете, почему.
Фанаты командной игры №1 хорошо помнят, что саудиты одолели южноамериканцев со счетом 2:1. И это притом, что первыми пропустили гол с пенальти от самого Лионеля Месси, капитана сборной Аргентины. Однако начало второго тайма преподнесло обладателю «Золотого мяча» и его дружине сразу пару сюрпризов подряд.
На 48-й и 53-й минутах Салех Аль-Шехри и Салем Аль-Давсари, мало кому известные игроки сборной Саудовской Аравии забили чемпионам мира 1978 и 1986 годов сразу два мяча подряд. Этого хватило, чтобы аргентинцы, понурив головы, ушли с поля неожиданно побежденными.
О не менее интригующем подарке поведал в своих соцсетях аккаунт новостного издания Pubity.
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