Победа над Аргентиной принесла каждому футболисту Саудовской Аравии по «Роллс-Ройсу»

Это можно было бы расценить как шутку, случись такое с любой из европейских или американских команд. Но в данном случае все на полном серьезе, и вы понимаете, почему.

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Дорогостоящие автомобили триумфаторам презентовал с барского плеча никто иной, как принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд,

Фанаты командной игры №1 хорошо помнят, что саудиты одолели южноамериканцев со счетом 2:1. И это притом, что первыми пропустили гол с пенальти от самого Лионеля Месси, капитана сборной Аргентины. Однако начало второго тайма преподнесло обладателю «Золотого мяча» и его дружине сразу пару сюрпризов подряд.

На 48-й и 53-й минутах Салех Аль-Шехри и Салем Аль-Давсари, мало кому известные игроки сборной Саудовской Аравии забили чемпионам мира 1978 и 1986 годов сразу два мяча подряд. Этого хватило, чтобы аргентинцы, понурив головы, ушли с поля неожиданно побежденными.

О не менее интригующем подарке поведал в своих соцсетях аккаунт новостного издания Pubity.

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