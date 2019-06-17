17 июня 2019, 18:12

Победителем Ле-Мана второй раз подряд стал Фернандо Алонсо

  • 26
  • 0
Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо в 2018 году решил попробовать свои силы в гонках на выносливость «24 часа Ле-Мана». Дебют оказался успешным. Его команда заняла первое место. В нынешней гонке победа вновь досталась испанскому гонщику, хотя по его словам, это было лишь чистым везением.
Победителем Ле Мана второй раз подряд стал Фернандо Алонсо
Ранее мы писали
Нынешняя 86-ая по счету гонка, возможно, и не была столь драматичной как прошлогодняя, но она войдет в историю ...
Читать далее
Победителем 87-го марафона «24 часа Ле-Мана» стал экипаж Toyota №8: Фернандо Алонсо, Казуки Накаджима и Себастьен Буэми. Он на 17 секунд опередил экипаж Toyota №7 (Конвей, Кобаяши, Лопес), который лидировал на протяжении почти всей дистанции. По признанию самого Фернандо Алонсо, экипаж Toyota №7 был быстрее, но удача распорядилась по-другому. Везение – неотъемлемая часть спорта и в этот раз победа досталась Toyota №8. Соперники за час до финиша пробили колесо и были вынуждены заехать на внеплановый пит-стоп. В итоге, «семерка» упустила победу и заняла второе место, но Toyota вновь получила дубль, как и годом ранее.

Третьим стал экипаж SMP Racing в составе Виталия Петрова, Михаила Алешина и бельгийца Стоффеля Вандорна. Второй экипаж SMP Racing (С.Сироткин/Е.Оруджев/С.Сарразен) не смог дотянуть до финиша. Не удалось финишировать и еще одному россиянину, Константину Терещенко, который впервые вышел на старт «24 часов Ле-Мана» в составе команды ARC Bratislava в классе LMP2.

Российская команда, G-Drive Racing, выступающая в классе LMP2 не смогла повторить прошлогодний успех. В 2018 году экипаж Романа Русинова занял первое место в своей категории. Сейчас команде, выступавшей на прототипе Aurus 01, досталось лишь шестое место. Во второй половине гонки болид потерял около 20 минут в боксах из-за технических проблем.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Названы автомобили, которые гарантируют успех у женщин
Нужны ли такие девушки которые ведутся только на машины?) ) Хотя, если на субару клюнет, значит и сама скорее всего из "просвещенных", и толк в машинах знает. С такой явно есть, о чем пообщаться автолюбителю, ибо субари, они как говорится "созданы инженерами", о них можно говорить бесконечно :)
Саня
Альтернатива Набережные Челны | отзывы
Это пишет Зилант Авто
Вадим
Житель Вологды «скрутил пробег» у «Мерседеса», но «обмыть дельце» не получилось
А значит можно и НАКРУТИТЬ и содрать с продавца денег
Леонид
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Сколько стоит ТО самых продаваемых кроссоверов
Новые правила тюнинга в России: как доработать авто по закону
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Класс А
BYD FLYER II и еще 26 моделей
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 25 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 12 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Победителем Ле-Мана второй раз подряд стал Фернандо Алонсо
{{material_123631}}Победителем 87-го марафона «24 часа Ле-Мана» стал экипаж Toyota №8: Фернандо Алонсо, Казуки Накаджима и Себастьен Буэми. Он на 17 секунд опередил экипаж Toyota №7 (Конвей, Кобаяши, Лопес), который лидировал на протяжении почти всей дистанции. По признанию самого Фернандо Алонсо, экипаж Toyota №7 был быстрее, но удача распорядилась по-другому. Везение – неотъемлемая часть спорта и в этот раз победа досталась Toyota №8. Соперники за час до финиша пробили колесо и были вынуждены заехать на внеплановый пит-стоп. В итоге, «семерка» упустила победу и заняла второе место, но Toyota вновь получила дубль, как и годом ранее.Третьим стал экипаж SMP Racing в составе Виталия Петрова, Михаила Алешина и бельгийца Стоффеля Вандорна. Второй экипаж SMP Racing (С.Сироткин/Е.Оруджев/С.Сарразен) не смог дотянуть до финиша. Не удалось финишировать и еще одному россиянину, Константину Терещенко, который впервые вышел на старт «24 часов Ле-Мана» в составе команды ARC Bratislava в классе LMP2.Российская команда, G-Drive Racing, выступающая в классе LMP2 не смогла повторить прошлогодний успех. В 2018 году экипаж Романа Русинова занял первое место в своей категории. Сейчас команде, выступавшей на прототипе Aurus 01, досталось лишь шестое место. Во второй половине гонки болид потерял около 20 минут в боксах из-за технических проблем.
2019-06-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Магнитогорск Саратов Пермь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007—2019 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG