17 июня 2019, 18:12
Победителем Ле-Мана второй раз подряд стал Фернандо Алонсо
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Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо в 2018 году решил попробовать свои силы в гонках на выносливость «24 часа Ле-Мана». Дебют оказался успешным. Его команда заняла первое место. В нынешней гонке победа вновь досталась испанскому гонщику, хотя по его словам, это было лишь чистым везением.
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Третьим стал экипаж SMP Racing в составе Виталия Петрова, Михаила Алешина и бельгийца Стоффеля Вандорна. Второй экипаж SMP Racing (С.Сироткин/Е.Оруджев/С.Сарразен) не смог дотянуть до финиша. Не удалось финишировать и еще одному россиянину, Константину Терещенко, который впервые вышел на старт «24 часов Ле-Мана» в составе команды ARC Bratislava в классе LMP2.
Российская команда, G-Drive Racing, выступающая в классе LMP2 не смогла повторить прошлогодний успех. В 2018 году экипаж Романа Русинова занял первое место в своей категории. Сейчас команде, выступавшей на прототипе Aurus 01, досталось лишь шестое место. Во второй половине гонки болид потерял около 20 минут в боксах из-за технических проблем.
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Комментарии пользователей
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Нужны ли такие девушки которые ведутся только на машины?) ) Хотя, если на субару клюнет, значит и сама скорее всего из "просвещенных", и толк в машинах знает. С такой явно есть, о чем пообщаться автолюбителю, ибо субари, они как говорится "созданы инженерами", о них можно говорить бесконечно :)
Это пишет Зилант Авто
А значит можно и НАКРУТИТЬ и содрать с продавца денег
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