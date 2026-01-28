Вышло исследование: какие модели стали самыми востребованными и почему Belgee X50 стал лидером в 2025 году

28 января 2026, 18:19
Победители конкурса «Автомобиль года в Беларуси»: кто оказался в лидерах рынка
Победители конкурса «Автомобиль года в Беларуси»: кто оказался в лидерах рынка
Национальный конкурс «Автомобиль года в Беларуси» вновь определил главных героев рынка. Belgee X50 не только стал абсолютным лидером продаж, но и получил признание экспертов. Какие еще модели оказались в центре внимания и что изменилось в структуре номинаций - рассказываем в материале.
В Минске завершилась церемония награждения победителей престижного конкурса «Автомобиль года в Беларуси». Это событие традиционно подводит итоги автомобильного года. В этот раз интриги практически не было: абсолютным фаворитом стал кроссовер Belgee X50, который уверенно удерживает лидерство на рынке новых автомобилей страны.
По итогам 2025 года Belgee X50 выбрало более 11 тысяч покупателей, что позволило модели занять 15,2% рынка. Такой результат не только обеспечивает высокий спрос на кроссоверы, но и обеспечивает растущую доверие к локальным брендам. Впрочем, организаторы конкурса отметили, что в этом году количество дополнительных номинаций было сокращено, что сделало заявку на звание еще более острой.
В номинации «Дизайн года» эксперты, среди которых были руководители инжиниринговых компаний и профессиональные дизайнеры, отдали предпочтение Zeekr 7X. Эта модель сумела опередить даже такие признанные бренды, как Audi Q8 и Geely EX5, занявшие второе и третье места соответственно. Такой выбор говорит о том, что на белорусском рынке все больше ценятся не только функциональность, но и оригинальные стилистические решения.
Среди седанов пальму первенства удерживал Belgee S50. За ним следуют Lada Vesta и Lada Granta — эти модели традиционно пользуются спросом у тех, кто ищет надежность и доступность. Интересно, что распределение мест в этой категории полностью отражает реальные продажи, а не только экспертные оценки.
В сегменте внедорожников конкуренция была особенно быстрой, но и здесь Belgee X50 оказался вне конкуренции. Второе место занял более крупный Belgee X70, замкнул тройку Voyah Free. Такой расклад подтверждения того, что белорусские покупатели все чаще делают ставку на кроссоверы, которые сочетают в себе практичность и современный дизайн.
Отдельно стоит отметить номинацию «Автомобиль года в «Промагролизинге»», где вновь победил Belgee X50. Это еще раз демонстрирует универсальность модели и ее востребованность не только среди мировых лидеров, но и в корпоративном сегменте.
В целом по итогам конкурса видно, что рынок новых автомобилей в Беларуси становится все более зрелым и разнообразным. Покупатели обращают внимание не только на цену, но и на качество, дизайн и репутацию бренда. А местные производители, такие как Belgee, уже не просто догоняют мировых гигантов, а уверенно задают тон в ключевых сегментах.
Похожие материалы Белджи, Ауди, Джили, Лада
-
29.01.2026, 08:27
Как Belgee меняет рынок: белорусские кроссоверы для России
Белорусский бренд Belgee вышел на российский рынок с адаптированными кроссоверами, собранными на современном заводе. Чем эти машины отличаются от китайских моделей, как устроено производство и какие перспективы у марки - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 07:24
Сравнение BELGEE X50 и X70: особенности, отличия и выбор для российских дорог
Детальный разбор кроссоверов BELGEE X50 и X70: дизайн, технические параметры, комфорт, технологии и безопасность. Узнайте, какой из этих автомобилей лучше справится с городскими пробками, а какой - с выездом на природу. Экспертный взгляд на белорусские новинки и их возможности для российских автолюбителей.Читать далее
-
29.01.2026, 06:28
Сколько стоит владение кроссовером Belgee X50 в России за пять лет
Эксперты рассчитали, во сколько обойдется содержание белорусского кроссовера Belgee X50 за пять лет. В статье разбираем, из чего складываются расходы, какие нюансы учтены в расчетах и почему итоговая сумма может удивить даже опытных водителей.Читать далее
-
28.01.2026, 07:33
15 новых кроссоверов до 3 млн рублей: актуальные предложения на рынке
В 2026 году цены на автомобили в России резко выросли из-за изменений в налогах и утилизационном сборе. Однако на рынке все еще можно найти 15 новых кроссоверов иностранных брендов дешевле 3 млн рублей. Разбираемся, какие модели доступны и на что обратить внимание при покупке.Читать далее
-
27.01.2026, 20:16
Как устроено производство кроссоверов Belgee: детали, цифры, перспективы
Завод Belgee в Беларуси наращивает выпуск кроссоверов, делая ставку на развитие собственных технологий и кадров. Как устроено производство, какие детали уже локализованы и что ждет российский рынок - в материале.Читать далее
-
27.01.2026, 18:06
Как Belgee X50 стал лидером продаж среди новых авто в Москве в 2025 году
В 2025 году московский рынок новых легковых автомобилей удивил: кроссовер Belgee X50 занял первое место по продажам, обогнав даже именитых конкурентов. Эксперты раскрывают, как изменились предпочтения покупателей и что это значит для рынка.Читать далее
-
27.01.2026, 05:50
Belgee укрепляет позиции: как белорусские автомобили завоевали российский рынок
Belgee уверенно вошел в десятку лидеров российского авторынка по итогам 2025 года. В чем секрет популярности моделей X50, X70 и S50, какие выгоды предлагают дилеры и почему эти автомобили стали символом прагматичного выбора - разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.01.2026, 04:52
Двигатели Belgee: особенности, ресурс и нюансы обслуживания
Какие моторы ставят на Belgee X50, X70 и S50, каков их реальный ресурс, чем отличаются по конструкции и что важно знать о выборе масла - разбор для тех, кто выбирает белорусско-китайские автомобили. Экспертные рекомендации и нюансы эксплуатации.Читать далее
-
27.01.2026, 04:35
Сравнение расходов на Lada Vesta и Haval Jolion за три года эксплуатации
Эксперт разобрался, во сколько обойдется содержание Lada Vesta SW Cross NG и Haval Jolion за три года и 60 000 км. В статье - подробный разбор затрат на покупку, страховку, топливо, обслуживание и перепродажу. Неочевидные нюансы, которые могут повлиять на ваш выбор.Читать далее
-
26.01.2026, 15:57
Lada Vesta 2026 проходит испытания холодом в новой климатической камере
Lada Vesta 2026 протестировали в условиях сильных морозов. Проверили работу дистанционного запуска и зимних опций. Испытания прошли в новой климатической камере. Результаты удивили даже специалистов.Читать далее
Похожие материалы Белджи, Ауди, Джили, Лада
-
29.01.2026, 08:27
Как Belgee меняет рынок: белорусские кроссоверы для России
Белорусский бренд Belgee вышел на российский рынок с адаптированными кроссоверами, собранными на современном заводе. Чем эти машины отличаются от китайских моделей, как устроено производство и какие перспективы у марки - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 07:24
Сравнение BELGEE X50 и X70: особенности, отличия и выбор для российских дорог
Детальный разбор кроссоверов BELGEE X50 и X70: дизайн, технические параметры, комфорт, технологии и безопасность. Узнайте, какой из этих автомобилей лучше справится с городскими пробками, а какой - с выездом на природу. Экспертный взгляд на белорусские новинки и их возможности для российских автолюбителей.Читать далее
-
29.01.2026, 06:28
Сколько стоит владение кроссовером Belgee X50 в России за пять лет
Эксперты рассчитали, во сколько обойдется содержание белорусского кроссовера Belgee X50 за пять лет. В статье разбираем, из чего складываются расходы, какие нюансы учтены в расчетах и почему итоговая сумма может удивить даже опытных водителей.Читать далее
-
28.01.2026, 07:33
15 новых кроссоверов до 3 млн рублей: актуальные предложения на рынке
В 2026 году цены на автомобили в России резко выросли из-за изменений в налогах и утилизационном сборе. Однако на рынке все еще можно найти 15 новых кроссоверов иностранных брендов дешевле 3 млн рублей. Разбираемся, какие модели доступны и на что обратить внимание при покупке.Читать далее
-
27.01.2026, 20:16
Как устроено производство кроссоверов Belgee: детали, цифры, перспективы
Завод Belgee в Беларуси наращивает выпуск кроссоверов, делая ставку на развитие собственных технологий и кадров. Как устроено производство, какие детали уже локализованы и что ждет российский рынок - в материале.Читать далее
-
27.01.2026, 18:06
Как Belgee X50 стал лидером продаж среди новых авто в Москве в 2025 году
В 2025 году московский рынок новых легковых автомобилей удивил: кроссовер Belgee X50 занял первое место по продажам, обогнав даже именитых конкурентов. Эксперты раскрывают, как изменились предпочтения покупателей и что это значит для рынка.Читать далее
-
27.01.2026, 05:50
Belgee укрепляет позиции: как белорусские автомобили завоевали российский рынок
Belgee уверенно вошел в десятку лидеров российского авторынка по итогам 2025 года. В чем секрет популярности моделей X50, X70 и S50, какие выгоды предлагают дилеры и почему эти автомобили стали символом прагматичного выбора - разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.01.2026, 04:52
Двигатели Belgee: особенности, ресурс и нюансы обслуживания
Какие моторы ставят на Belgee X50, X70 и S50, каков их реальный ресурс, чем отличаются по конструкции и что важно знать о выборе масла - разбор для тех, кто выбирает белорусско-китайские автомобили. Экспертные рекомендации и нюансы эксплуатации.Читать далее
-
27.01.2026, 04:35
Сравнение расходов на Lada Vesta и Haval Jolion за три года эксплуатации
Эксперт разобрался, во сколько обойдется содержание Lada Vesta SW Cross NG и Haval Jolion за три года и 60 000 км. В статье - подробный разбор затрат на покупку, страховку, топливо, обслуживание и перепродажу. Неочевидные нюансы, которые могут повлиять на ваш выбор.Читать далее
-
26.01.2026, 15:57
Lada Vesta 2026 проходит испытания холодом в новой климатической камере
Lada Vesta 2026 протестировали в условиях сильных морозов. Проверили работу дистанционного запуска и зимних опций. Испытания прошли в новой климатической камере. Результаты удивили даже специалистов.Читать далее