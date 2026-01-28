Вышло исследование: какие модели стали самыми востребованными и почему Belgee X50 стал лидером в 2025 году

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

28 января 2026, 18:19

Национальный конкурс «Автомобиль года в Беларуси» вновь определил главных героев рынка. Belgee X50 не только стал абсолютным лидером продаж, но и получил признание экспертов. Какие еще модели оказались в центре внимания и что изменилось в структуре номинаций - рассказываем в материале.

В Минске завершилась церемония награждения победителей престижного конкурса «Автомобиль года в Беларуси». Это событие традиционно подводит итоги автомобильного года. В этот раз интриги практически не было: абсолютным фаворитом стал кроссовер Belgee X50, который уверенно удерживает лидерство на рынке новых автомобилей страны.

По итогам 2025 года Belgee X50 выбрало более 11 тысяч покупателей, что позволило модели занять 15,2% рынка. Такой результат не только обеспечивает высокий спрос на кроссоверы, но и обеспечивает растущую доверие к локальным брендам. Впрочем, организаторы конкурса отметили, что в этом году количество дополнительных номинаций было сокращено, что сделало заявку на звание еще более острой.

В номинации «Дизайн года» эксперты, среди которых были руководители инжиниринговых компаний и профессиональные дизайнеры, отдали предпочтение Zeekr 7X. Эта модель сумела опередить даже такие признанные бренды, как Audi Q8 и Geely EX5, занявшие второе и третье места соответственно. Такой выбор говорит о том, что на белорусском рынке все больше ценятся не только функциональность, но и оригинальные стилистические решения.

Среди седанов пальму первенства удерживал Belgee S50. За ним следуют Lada Vesta и Lada Granta — эти модели традиционно пользуются спросом у тех, кто ищет надежность и доступность. Интересно, что распределение мест в этой категории полностью отражает реальные продажи, а не только экспертные оценки.

В сегменте внедорожников конкуренция была особенно быстрой, но и здесь Belgee X50 оказался вне конкуренции. Второе место занял более крупный Belgee X70, замкнул тройку Voyah Free. Такой расклад подтверждения того, что белорусские покупатели все чаще делают ставку на кроссоверы, которые сочетают в себе практичность и современный дизайн.

Отдельно стоит отметить номинацию «Автомобиль года в «Промагролизинге»», где вновь победил Belgee X50. Это еще раз демонстрирует универсальность модели и ее востребованность не только среди мировых лидеров, но и в корпоративном сегменте.

В целом по итогам конкурса видно, что рынок новых автомобилей в Беларуси становится все более зрелым и разнообразным. Покупатели обращают внимание не только на цену, но и на качество, дизайн и репутацию бренда. А местные производители, такие как Belgee, уже не просто догоняют мировых гигантов, а уверенно задают тон в ключевых сегментах.

Упомянутые модели: Belgee X50, ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р)
Упомянутые марки: Belgee, Audi, Geely, ВАЗ (Lada)
