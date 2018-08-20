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20 августа 2018, 07:38

Почем предлагают «бэушные» Range Rover?

Range Rover III поколения – автомобиль на наших дорогах нередкий. Совершите путь от дома до работы и в обратном направлении и присмотритесь к потоку – думаю, обязательно попадется вам навстречу. В мужских коллективах его нередко ругают, якобы, за ненадежность, но при этом каждый второй мужик в душе хотел бы стать обладателем яркого и стильного «британца».
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  Почем предлагают «бэушные» Range Rover? Land Rover Range Rover Почем предлагают «бэушные» Range Rover? Land Rover Range Rover Почем предлагают «бэушные» Range Rover? Land Rover Range Rover Почем предлагают «бэушные» Range Rover? Land Rover Range Rover Почем предлагают «бэушные» Range Rover? Land Rover Range Rover Почем предлагают «бэушные» Range Rover?
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фото
  

Рассматриваемая нами генерация (L322) прожила на конвейере долгую жизнь – с 2002 по 2012 г.г. Потому, наверное, этих машин и много. Новых экземпляров в фирменной торговле, конечно же, не увидишь, а вот «бэушный» рынок более-менее разнообразен. Во всяком случае, есть из чего подыскать интересуемый вариант. Мы промониторили петербургские Интернет-предложения и разглядели следующую картину…

2002-2005 г.г.

Land Rover Range Rover
Выпускается с 1994 г.
Отзывов: 5
Это первый дорестайлинговый период выпуска и продаж Range Rover III. Подержанных внедорожников 2002 года выпуска не особо много, и ценовая вилка, в которую укладываются «старички», - от 385 000 рублей (пробег – 230 000 км) за версию с 4,4-литровым 286-сильным мотором до 1 млн рублей (пробег – 10 000 км) с 2,9-литровым 177-сильным дизелем. Естественно, все автомобили – полноприводные, на «автомате». Продавцы декламируют проверенный VIN и надлежащее техническое состояние.

Машины 2005 года выпуска встречаются в Сети еще реже. Наименьшая цена, которую мы встретили, - 405 000 рублей и 195 000 км пробега. Это экземпляр с 4,4-литровым бензиновым двигателем, оригинальным ПТС, не требующий ремонта. Так, во всяком случае, гласит  сопроводительная информация. Вариант того же года, но пробежавший 222 000 км, ищет своего нового хозяина, который не пожалеет 750 000 рублей. Мотор такой же, владельцев было двое.   

2006-2008 г.г.

В 2006-м «Рэнж» подвергся первому серьезному обновлению. Немного «освежилась» внешность, был слегка переработан интерьер, расширена гамма оборудования, модернизирована линейка  силовых агрегатов.

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Выставленные на продажи машины 2006 года выпуска – это ценовой коридор от 420 000 рублей (пробег – 201 000 км) с 4,4-сильным бензиновым двигателем мощностью 306 л.с. до 650 000 рублей (пробег – 180 000 км) с 4,2-литровым 396-сильным мотором и тремя владельцами. Отдельно оговаривается, что владение внедорожником было непродолжительное – всего 2,2 года.

Найти экземпляр 2008 года выпуска намного проще. Выбор складывается из ценовых предложений 699 000 рублей (208 000 км пробега) – 1 млн рублей (165 000 км пробега). Оба варианта оснащены 3,6-литровым 272-сильным дизелем. Средняя же ценовая планка машин, подходящих под эти года выпуска, - 750 000-850 000 рублей.

2009-2012 г.г.

Второй по счету рестайлинг настиг Range Rover в 2009-м. Он вновь затронул облик, салон и отчасти техническую начинку. Этого внедорожнику хватило, чтобы с гордо поднятым забрадом встретить IV поколение, появившееся в 2012 году.

Предложений о продажах - кот наплакал. Ценовой минимум, что мы обнаружили, - 799 000 рублей за дизельный (3,6 литра) вариант 2009 года выпуска, пробежавший 159 000 км. Максимум – 1 200 000 рублей (пробег – 95 000 км), двигатель – 4,2 литра мощностью 396 л.с. У автомобиля было два владельца, которые суммарно владели им 9 лет и 2 месяца.

Land Rover Range Rover 2.9 AT
2.9 л, 177 / 130 при 4000 л.с
автомат 5
0-100 - 13.6 с, 179 км/ч
4950 x 1956 x 1863 мм
полный
ДТ
Все характеристики
За 5-литровый 510-сильный Range Rover, выпущенный в 2012 году, пока еще действующий хозяин просит 1 690 000 рублей. Обещает хорошее состояние и уверяет, что проехал 101 000 км. При этом дополняет, что владел автомобилем 1 год, но перед ним был еще владелец. За 1 950 000 рублей на продажу выставлен 313-сильный дизельный вариант того же 2012 года выпуска, проехавший в своей жизни с двумя владельцами 127 000 км. 

Range Rover III поколения и по сей день выглядит благородно и основательно. Слегка угловатый кузов с рублеными формами и точно продуманными пропорциями всем своим видом подчеркивает высокий статус. Именно с этой генерации внедорожник лишился рамной конструкции, а многие элементы и вовсе были позаимствованы у некоторых BMW.

Внедорожник имеет интегрированную в кузов раму, силовые элементы которой отлиты из алюминия. Из этого же металла выполнены капот, передние крылья и двери. Подвески на обеих осях с пневмоэлементами и стабилизаторами поперечной устойчивости: спереди – стойки McPherson, сзади – многорычажная схема. «По кругу» - вентилируемые диски тормозного комплекса с ABS, EBD и другими ассистентами. Реечный рулевой механизм дополнен адаптивным усилителем управления. Комплектации продаваемых на вторичном рынке «Рэнж Роверов», как правило, солидные.

Впечатляет даже минимум: передние и задние подушки безопасности, ABS, ESP, 2-зонный климат-контроль, электростеклоподъемники «по кругу», круиз-контроль, подогрев и электрорегулировки передних кресел, би-ксенон, премиальная «музыка», прочее полезное оборудование.

Иван Братуха
Купить авто Ленд Ровер Рендж Ровер
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Land Rover Range Rover
Очень люблю предстовительские машины , внедорожники. Долго думал, какое авто купить. Выбор упал на Рендж Ровер. Машина просто мечта. Очень красивый кувоз, в необычном стиле. Внутри салона кожа, новый пульт управления. Мощный двигатель v8 5л бензиновый. Машины выпускает британская компания Land Rover ...
Владимир
Эксклюзивный Range Rover SV Coupe получил 585-сильный мотор
Где то я это уже видел? Ах да. Это же они с «Нивы» слизали) ) )
Денис
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Почем предлагают «бэушные» Range Rover?
Рассматриваемая нами генерация (L322) прожила на конвейере долгую жизнь – с 2002 по 2012 г.г. Потому, наверное, этих машин и много. Новых экземпляров в фирменной торговле, конечно же, не увидишь, а вот «бэушный» рынок более-менее разнообразен. Во всяком случае, есть из чего подыскать интересуемый вариант. Мы промониторили петербургские Интернет-предложения и разглядели следующую картину… 2002-2005 г.г.{{model_668}} Это первый дорестайлинговый период выпуска и продаж Range Rover III. Подержанных внедорожников 2002 года выпуска не особо много, и ценовая вилка, в которую укладываются «старички», - от 385 000 рублей (пробег – 230 000 км) за версию с 4,4-литровым 286-сильным мотором до 1 млн рублей (пробег – 10 000 км) с 2,9-литровым 177-сильным дизелем. Естественно, все автомобили – полноприводные, на «автомате». Продавцы декламируют проверенный VIN и надлежащее техническое состояние.Машины 2005 года выпуска встречаются в Сети еще реже. Наименьшая цена, которую мы встретили, - 405 000 рублей и 195 000 км пробега. Это экземпляр с 4,4-литровым бензиновым двигателем, оригинальным ПТС, не требующий ремонта. Так, во всяком случае, гласит  сопроводительная информация. Вариант того же года, но пробежавший 222 000 км, ищет своего нового хозяина, который не пожалеет 750 000 рублей. Мотор такой же, владельцев было двое.    2006-2008 г.г.В 2006-м «Рэнж» подвергся первому серьезному обновлению. Немного «освежилась» внешность, был слегка переработан интерьер, расширена гамма оборудования, модернизирована линейка  силовых агрегатов.{{material_99050}} Выставленные на продажи машины 2006 года выпуска – это ценовой коридор от 420 000 рублей (пробег – 201 000 км) с 4,4-сильным бензиновым двигателем мощностью 306 л.с. до 650 000 рублей (пробег – 180 000 км) с 4,2-литровым 396-сильным мотором и тремя владельцами. Отдельно оговаривается, что владение внедорожником было непродолжительное – всего 2,2 года. Найти экземпляр 2008 года выпуска намного проще. Выбор складывается из ценовых предложений 699 000 рублей (208 000 км пробега) – 1 млн рублей (165 000 км пробега). Оба варианта оснащены 3,6-литровым 272-сильным дизелем. Средняя же ценовая планка машин, подходящих под эти года выпуска, - 750 000-850 000 рублей. 2009-2012 г.г.Второй по счету рестайлинг настиг Range Rover в 2009-м. Он вновь затронул облик, салон и отчасти техническую начинку. Этого внедорожнику хватило, чтобы с гордо поднятым забрадом встретить IV поколение, появившееся в 2012 году. Предложений о продажах - кот наплакал. Ценовой минимум, что мы обнаружили, - 799 000 рублей за дизельный (3,6 литра) вариант 2009 года выпуска, пробежавший 159 000 км. Максимум – 1 200 000 рублей (пробег – 95 000 км), двигатель – 4,2 литра мощностью 396 л.с. У автомобиля было два владельца, которые суммарно владели им 9 лет и 2 месяца. {{params_41597}} За 5-литровый 510-сильный Range Rover, выпущенный в 2012 году, пока еще действующий хозяин просит 1 690 000 рублей. Обещает хорошее состояние и уверяет, что проехал 101 000 км. При этом дополняет, что владел автомобилем 1 год, но перед ним был еще владелец. За 1 950 000 рублей на продажу выставлен 313-сильный дизельный вариант того же 2012 года выпуска, проехавший в своей жизни с двумя владельцами 127 000 км.  Range Rover III поколения и по сей день выглядит благородно и основательно. Слегка угловатый кузов с рублеными формами и точно продуманными пропорциями всем своим видом подчеркивает высокий статус. Именно с этой генерации внедорожник лишился рамной конструкции, а многие элементы и вовсе были позаимствованы у некоторых BMW.Внедорожник имеет интегрированную в кузов раму, силовые элементы которой отлиты из алюминия. Из этого же металла выполнены капот, передние крылья и двери. Подвески на обеих осях с пневмоэлементами и стабилизаторами поперечной устойчивости: спереди – стойки McPherson, сзади – многорычажная схема. «По кругу» - вентилируемые диски тормозного комплекса с ABS, EBD и другими ассистентами. Реечный рулевой механизм дополнен адаптивным усилителем управления. Комплектации продаваемых на вторичном рынке «Рэнж Роверов», как правило, солидные. Впечатляет даже минимум: передние и задние подушки безопасности, ABS, ESP, 2-зонный климат-контроль, электростеклоподъемники «по кругу», круиз-контроль, подогрев и электрорегулировки передних кресел, би-ксенон, премиальная «музыка», прочее полезное оборудование.
2018-08-20
Автор: Иван Братуха
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