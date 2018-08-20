Почем предлагают «бэушные» Range Rover?
Рассматриваемая нами генерация (L322) прожила на конвейере долгую жизнь – с 2002 по 2012 г.г. Потому, наверное, этих машин и много. Новых экземпляров в фирменной торговле, конечно же, не увидишь, а вот «бэушный» рынок более-менее разнообразен. Во всяком случае, есть из чего подыскать интересуемый вариант. Мы промониторили петербургские Интернет-предложения и разглядели следующую картину…
2002-2005 г.г.
Машины 2005 года выпуска встречаются в Сети еще реже. Наименьшая цена, которую мы встретили, - 405 000 рублей и 195 000 км пробега. Это экземпляр с 4,4-литровым бензиновым двигателем, оригинальным ПТС, не требующий ремонта. Так, во всяком случае, гласит сопроводительная информация. Вариант того же года, но пробежавший 222 000 км, ищет своего нового хозяина, который не пожалеет 750 000 рублей. Мотор такой же, владельцев было двое.
2006-2008 г.г.
В 2006-м «Рэнж» подвергся первому серьезному обновлению. Немного «освежилась» внешность, был слегка переработан интерьер, расширена гамма оборудования, модернизирована линейка силовых агрегатов.
Найти экземпляр 2008 года выпуска намного проще. Выбор складывается из ценовых предложений 699 000 рублей (208 000 км пробега) – 1 млн рублей (165 000 км пробега). Оба варианта оснащены 3,6-литровым 272-сильным дизелем. Средняя же ценовая планка машин, подходящих под эти года выпуска, - 750 000-850 000 рублей.
2009-2012 г.г.
Второй по счету рестайлинг настиг Range Rover в 2009-м. Он вновь затронул облик, салон и отчасти техническую начинку. Этого внедорожнику хватило, чтобы с гордо поднятым забрадом встретить IV поколение, появившееся в 2012 году.
Предложений о продажах - кот наплакал. Ценовой минимум, что мы обнаружили, - 799 000 рублей за дизельный (3,6 литра) вариант 2009 года выпуска, пробежавший 159 000 км. Максимум – 1 200 000 рублей (пробег – 95 000 км), двигатель – 4,2 литра мощностью 396 л.с. У автомобиля было два владельца, которые суммарно владели им 9 лет и 2 месяца.
|Land Rover Range Rover 2.9 AT
|2.9 л, 177 / 130 при 4000 л.с
|автомат 5
|0-100 - 13.6 с, 179 км/ч
|4950 x 1956 x 1863 мм
|полный
|ДТ
|Все характеристики
Range Rover III поколения и по сей день выглядит благородно и основательно. Слегка угловатый кузов с рублеными формами и точно продуманными пропорциями всем своим видом подчеркивает высокий статус. Именно с этой генерации внедорожник лишился рамной конструкции, а многие элементы и вовсе были позаимствованы у некоторых BMW.
Внедорожник имеет интегрированную в кузов раму, силовые элементы которой отлиты из алюминия. Из этого же металла выполнены капот, передние крылья и двери. Подвески на обеих осях с пневмоэлементами и стабилизаторами поперечной устойчивости: спереди – стойки McPherson, сзади – многорычажная схема. «По кругу» - вентилируемые диски тормозного комплекса с ABS, EBD и другими ассистентами. Реечный рулевой механизм дополнен адаптивным усилителем управления. Комплектации продаваемых на вторичном рынке «Рэнж Роверов», как правило, солидные.
Впечатляет даже минимум: передние и задние подушки безопасности, ABS, ESP, 2-зонный климат-контроль, электростеклоподъемники «по кругу», круиз-контроль, подогрев и электрорегулировки передних кресел, би-ксенон, премиальная «музыка», прочее полезное оборудование.
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