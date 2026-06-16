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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

16 июня 2026, 16:11

Почему 1,5-литровые двигатели вытесняют 1,6-литровые моторы на российском рынке

Почему 1,5-литровые двигатели вытесняют 1,6-литровые моторы на российском рынке

Почему на новые автомобили теперь ставят 1,5-литровые двигатели, а не 1,6 как раньше

Почему 1,5-литровые двигатели вытесняют 1,6-литровые моторы на российском рынке

В последние годы российский рынок новых автомобилей заметно изменился: все больше моделей оснащаются 1,5-литровыми двигателями. Этот тренд связан с экономическими выгодами, техническими особенностями и требованиями к современным авто, что напрямую влияет на выбор покупателей.

В последние годы российский рынок новых автомобилей заметно изменился: все больше моделей оснащаются 1,5-литровыми двигателями. Этот тренд связан с экономическими выгодами, техническими особенностями и требованиями к современным авто, что напрямую влияет на выбор покупателей.

В последние годы российский авторынок переживает поворотный момент: всё больше новых автомобилей комплектуются 1,5-литровыми двигателями вместо привычных 1,6. Эта тенденция обусловлена не только техническими нюансами, но и экономическими реалиями, которые одновременно стимулируют и спрос, и предложение.

Особенно активно на 1,5-литровые моторы переходят китайские бренды — Chery, Geely и Haval. В их линейках встречаются как атмосферные, так и турбированные версии, а универсальность объёма позволяет использовать один двигатель в разных классах: от бюджетных седанов до кроссоверов. Японские производители, например Honda, также придерживаются этой тенденции, что говорит о её глобальном характере.

Главное преимущество 1,5-литровых двигателей — компактность и возможность установки турбины, которая обеспечивает мощность, сравнимую с более крупными моторами. Унификация комплектующих снижает себестоимость производства, а значит, конечная цена для покупателя становится привлекательнее. Кроме того, такие моторы занимают меньше места, что критически важно для гибридных и компактных моделей.

Существенную роль играют и таможенные пошлины: во многих странах, включая Россию, размер сборов зависит от объёма двигателя. Разница между 1,5 и 1,6 литрами может означать ощутимую экономию при оформлении автомобиля, что делает такие машины более доступными. Неудивительно, что производители массово переходят на этот объём, чтобы повысить конкурентоспособность своих моделей.

Интересно, что «АвтоВАЗ» идёт против международного тренда, продолжая делать ставку на 1,6-литровые агрегаты, хотя в 1990-х и 2000-х активно использовались 1,5-литровые моторы. Для российских водителей такой объём не выглядит чем-то необычным — он давно зарекомендовал себя как надёжный и неприхотливый.

Развитие гибридных технологий также поддерживает популярность 1,5-литровых двигателей. В таких системах компактный бензиновый мотор часто работает в паре с электродвигателем, что обеспечивает высокую производительность при минимальных габаритах и расходе топлива. Это решение становится всё более востребованным на фоне ужесточения экологических стандартов.

Согласно статистике, на российском рынке сейчас продаётся вдвое больше новых машин с 1,5-литровыми двигателями, чем с 1,6. Для покупателей это означает не только экономию на пошлинах и топливе, но и снижение транспортных расходов, а также более доступное обслуживание. При этом современные 1,5-литровые моторы по надёжности и ресурсу не уступают более крупным аналогам.

В итоге переход на 1,5-литровые двигатели выглядит логичным шагом для автопроизводителей, стремящихся снизить стоимость, повысить универсальность моделей и сделать автомобили доступнее для российских покупателей. Судя по динамике рынка, эта тенденция сохранится и в ближайшие годы.

Для тех, кто интересуется разработкой силовых установок и их влиянием на рынок, будет полезно обратить внимание на материал о новых технологиях в сегменте внедорожников — например, о том, как различные модели сочетаются в современных конструкциях новых силовых установок BMW X5 .

Упомянутые марки: Honda, Chery, Geely, Haval
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