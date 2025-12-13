Легендарный двигатель АвтоВАЗа: секреты выживания и преимущества спустя десятилетия

13 декабря 2025, 06:33
Почему 8-клапанный мотор Lada до сих пор актуален и востребован в 2025 году
Почему 8-клапанный мотор Lada до сих пор актуален и востребован в 2025 году
АвтоВАЗ поделился причинами, по которым 8-клапанный двигатель не теряет популярности. Узнайте, что делает этот мотор особенным. Какие плюсы выделяют его среди конкурентов? Почему он остается выбором для новых моделей Lada? Откройте для себя неожиданные детали.
В 2025 году АвтоВАЗ продолжает использовать 8-клапанный двигатель объемом 1,6 литра для своих ключевых моделей. Несмотря на то, что конструкция этого мотора была разработана еще в прошлом веке, он не только не ушел в историю, но и остается востребованным среди российских автолюбителей. Сегодня этот агрегат устанавливается на Lada Granta, Largus и новейшую Iskra, что подтверждает его актуальность и надежность.
Одной из главных особенностей этого двигателя является его безвтыковая конструкция. Это означает, что при обрыве ремня ГРМ клапаны не встречаются с поршнями, что влечет за собой дорогостоящий ремонт и серьезные повреждения. Такой подход обеспечивает дополнительную защиту автомобилей и снижает риск неожиданных поломок.
Еще одним из преимуществ 8-клапанного мотора считается его «дизельный» характер. Уже при 1000 оборотах в минуту доступно 80% крутящего момента, что делает автомобиль более тяговитым и позволяет уверенно трогаться даже с полной загрузкой. Такая компановка положительно влияет на экономичность, поскольку для эффективной работы двигателя не требуются высокие обороты.
Обслуживание данного мотора также не вызывает затруднений. Регулировка клапанов требуется только после 90 тысяч километров пробега, что значительно снижает расходы на обслуживание. Простая конструкция позволяет выполнять большинство работ самостоятельно или в любом сервисе без использования сложного оборудования.
Еще один плюс — можно официально использовать бензин АИ-92. Это особенно важно в условиях роста цен на топливо и нестабильности рынка. Водители могут выбрать более доступный вариант топлива, не опасаясь за ресурс двигателя и его работоспособность.
Таким образом, 8-клапанный двигатель АвтоВАЗа продолжает оставаться актуальным выбором для тех, кто ценит надежность, простоту и экономичность. Его конструкции проверены временем, а эксплуатационные характеристики соответствуют современным требованиям. Даже в эпоху новых технологий и сложных моторов этот агрегат доказывает свою состоятельность и востребованность на российском рынке.
Похожие материалы Лада
-
25.11.2025, 13:51
Названы четыре надежных авто с пробегом в бюджете до 500 тысяч рублей
Найти хороший автомобиль непросто. Особенно с ограниченным бюджетом. Эксперт назвал четыре достойных варианта. Они стоят не более 500 тысяч. У каждой модели есть свои плюсы. Но есть и важные нюансы.Читать далее
-
13.11.2025, 14:43
На базе Lada Granta создали магазин на колесах для российской глубинки
В России появится новый социальный транспорт. Он создан на базе народного автомобиля. Машина доберется до самых отдаленных мест. Проект скоро запустят в серийное производство. Узнайте все подробности о новинке.Читать далее
-
12.11.2025, 08:06
В России продают 250-сильную Lada Granta для гонок за 4 миллиона рублей
На продажу выставили уникальный автомобиль. Это гоночная Lada Granta. Ее мотор выдает 250 лошадиных сил. Машина подготовлена для кольцевых гонок. Цена лота удивляет даже искушенных. Узнайте подробности этого предложения.Читать далее
-
11.11.2025, 08:16
Главные минусы Lada Granta Sportline лифтбек 2025 глазами владельцев и экспертов
Lada Granta Sportline лифтбек 2025 выглядит стильно и стоит недорого. Но у нее есть свои слабые места. Жесткая подвеска, не самый мощный мотор и проблемы с электроникой могут удивить. Разбираемся, что еще скрывает этот автомобиль.Читать далее
-
07.11.2025, 17:39
Мир выбирает Toyota и Tesla, а что покупают в России
Опубликован свежий рейтинг мировых автопродаж. Лидеры рынка оказались весьма неожиданными. В России эти модели официально недоступны. Узнайте, какие автомобили покорили планету. И что выбирают российские водители.Читать далее
-
03.11.2025, 04:44
Топ-10 доступных и надежных седанов для покупки в России в 2025 году
Выбираете недорогой седан в 2025 году? Мы собрали рейтинг лучших моделей для России. В обзоре – плюсы, минусы и особенности каждого автомобиля. Узнайте, какие седаны стали самыми популярными и почему.Читать далее
-
31.10.2025, 09:32
Эволюция зеркал от «копейки» до Lada Granta и ее круговой обзор
Современный город диктует свои правила. Автомобили постоянно меняются и развиваются. У них появляются новые полезные функции. Lada Granta стала настоящим прорывом. Ее обзорность поражает воображение. Узнайте, как это влияет на безопасность.Читать далее
-
17.10.2025, 05:57
Стоит ли покупать подержанную LADA Granta — подводные камни
В материале раскрываются нюансы владения LADA Granta. Читателя ждут неожиданные детали эксплуатации. Не все так просто, как кажется на первый взгляд. Узнайте, что скрывают бюджетные автомобили.Читать далее
-
09.10.2025, 11:29
Владельцы каких машин чаще всего меняют их на новую Lada Iskra
Новинка АвтоВАЗа вызвала большой интерес. Покупатели активно сдают свои автомобили в трейд-ин. Дилеры поделились первой статистикой обмена. Какие машины уходят в прошлое? Ответ может вас сильно удивить.Читать далее
-
06.10.2025, 13:15
Российский авторынок подержанных машин показал рост а Lada Granta стала бестселлером
Рынок автомобилей с пробегом снова оживился. Предпочтения россиян заметно изменились. Некоторые модели показывают уверенный рост. Другие теряют былую популярность. Узнайте лидеров и аутсайдеров сентября. Статистика удивит даже опытных водителей.Читать далее
Похожие материалы Лада
-
25.11.2025, 13:51
Названы четыре надежных авто с пробегом в бюджете до 500 тысяч рублей
Найти хороший автомобиль непросто. Особенно с ограниченным бюджетом. Эксперт назвал четыре достойных варианта. Они стоят не более 500 тысяч. У каждой модели есть свои плюсы. Но есть и важные нюансы.Читать далее
-
13.11.2025, 14:43
На базе Lada Granta создали магазин на колесах для российской глубинки
В России появится новый социальный транспорт. Он создан на базе народного автомобиля. Машина доберется до самых отдаленных мест. Проект скоро запустят в серийное производство. Узнайте все подробности о новинке.Читать далее
-
12.11.2025, 08:06
В России продают 250-сильную Lada Granta для гонок за 4 миллиона рублей
На продажу выставили уникальный автомобиль. Это гоночная Lada Granta. Ее мотор выдает 250 лошадиных сил. Машина подготовлена для кольцевых гонок. Цена лота удивляет даже искушенных. Узнайте подробности этого предложения.Читать далее
-
11.11.2025, 08:16
Главные минусы Lada Granta Sportline лифтбек 2025 глазами владельцев и экспертов
Lada Granta Sportline лифтбек 2025 выглядит стильно и стоит недорого. Но у нее есть свои слабые места. Жесткая подвеска, не самый мощный мотор и проблемы с электроникой могут удивить. Разбираемся, что еще скрывает этот автомобиль.Читать далее
-
07.11.2025, 17:39
Мир выбирает Toyota и Tesla, а что покупают в России
Опубликован свежий рейтинг мировых автопродаж. Лидеры рынка оказались весьма неожиданными. В России эти модели официально недоступны. Узнайте, какие автомобили покорили планету. И что выбирают российские водители.Читать далее
-
03.11.2025, 04:44
Топ-10 доступных и надежных седанов для покупки в России в 2025 году
Выбираете недорогой седан в 2025 году? Мы собрали рейтинг лучших моделей для России. В обзоре – плюсы, минусы и особенности каждого автомобиля. Узнайте, какие седаны стали самыми популярными и почему.Читать далее
-
31.10.2025, 09:32
Эволюция зеркал от «копейки» до Lada Granta и ее круговой обзор
Современный город диктует свои правила. Автомобили постоянно меняются и развиваются. У них появляются новые полезные функции. Lada Granta стала настоящим прорывом. Ее обзорность поражает воображение. Узнайте, как это влияет на безопасность.Читать далее
-
17.10.2025, 05:57
Стоит ли покупать подержанную LADA Granta — подводные камни
В материале раскрываются нюансы владения LADA Granta. Читателя ждут неожиданные детали эксплуатации. Не все так просто, как кажется на первый взгляд. Узнайте, что скрывают бюджетные автомобили.Читать далее
-
09.10.2025, 11:29
Владельцы каких машин чаще всего меняют их на новую Lada Iskra
Новинка АвтоВАЗа вызвала большой интерес. Покупатели активно сдают свои автомобили в трейд-ин. Дилеры поделились первой статистикой обмена. Какие машины уходят в прошлое? Ответ может вас сильно удивить.Читать далее
-
06.10.2025, 13:15
Российский авторынок подержанных машин показал рост а Lada Granta стала бестселлером
Рынок автомобилей с пробегом снова оживился. Предпочтения россиян заметно изменились. Некоторые модели показывают уверенный рост. Другие теряют былую популярность. Узнайте лидеров и аутсайдеров сентября. Статистика удивит даже опытных водителей.Читать далее
- 650 000 РВАЗ (Lada) Granta 2018 в Москве
- 550 000 РВАЗ (Lada) Granta 2017 в Москве
- 800 000 РВАЗ (Lada) Granta 2024 в Москве
- 400 000 РВАЗ (Lada) Granta 2014 в Москве
- 454 000 РВАЗ (Lada) Granta 2015 в Москве
- 620 000 РВАЗ (Lada) Granta 2019 в Москве
- 1 080 000 РВАЗ (Lada) Granta 2025 в Зеленограде
- 500 000 РВАЗ (Lada) Granta 2014 в Москве
- 640 000 РВАЗ (Lada) Granta 2024 в Москве
- 570 000 РВАЗ (Lada) Granta 2015 в Москве