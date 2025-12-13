Легендарный двигатель АвтоВАЗа: секреты выживания и преимущества спустя десятилетия

Почему 8-клапанный мотор Lada до сих пор актуален и востребован в 2025 году

АвтоВАЗ поделился причинами, по которым 8-клапанный двигатель не теряет популярности. Узнайте, что делает этот мотор особенным. Какие плюсы выделяют его среди конкурентов? Почему он остается выбором для новых моделей Lada? Откройте для себя неожиданные детали.

В 2025 году АвтоВАЗ продолжает использовать 8-клапанный двигатель объемом 1,6 литра для своих ключевых моделей. Несмотря на то, что конструкция этого мотора была разработана еще в прошлом веке, он не только не ушел в историю, но и остается востребованным среди российских автолюбителей. Сегодня этот агрегат устанавливается на Lada Granta, Largus и новейшую Iskra, что подтверждает его актуальность и надежность.

Одной из главных особенностей этого двигателя является его безвтыковая конструкция. Это означает, что при обрыве ремня ГРМ клапаны не встречаются с поршнями, что влечет за собой дорогостоящий ремонт и серьезные повреждения. Такой подход обеспечивает дополнительную защиту автомобилей и снижает риск неожиданных поломок.

Еще одним из преимуществ 8-клапанного мотора считается его «дизельный» характер. Уже при 1000 оборотах в минуту доступно 80% крутящего момента, что делает автомобиль более тяговитым и позволяет уверенно трогаться даже с полной загрузкой. Такая компановка положительно влияет на экономичность, поскольку для эффективной работы двигателя не требуются высокие обороты.

Обслуживание данного мотора также не вызывает затруднений. Регулировка клапанов требуется только после 90 тысяч километров пробега, что значительно снижает расходы на обслуживание. Простая конструкция позволяет выполнять большинство работ самостоятельно или в любом сервисе без использования сложного оборудования.

Еще один плюс — можно официально использовать бензин АИ-92. Это особенно важно в условиях роста цен на топливо и нестабильности рынка. Водители могут выбрать более доступный вариант топлива, не опасаясь за ресурс двигателя и его работоспособность.

Таким образом, 8-клапанный двигатель АвтоВАЗа продолжает оставаться актуальным выбором для тех, кто ценит надежность, простоту и экономичность. Его конструкции проверены временем, а эксплуатационные характеристики соответствуют современным требованиям. Даже в эпоху новых технологий и сложных моторов этот агрегат доказывает свою состоятельность и востребованность на российском рынке.