Даже опытные водители не знают: чем 92-й бензин лучше 95-го — эксперт объяснил простым языком

Почему АИ-92 часто оказывается предпочтительнее АИ-95 на российских АЗС

Вопрос выбора между АИ-92 и АИ-95 остается актуальным для российских водителей. Качество топлива, особенности производства и влияние погодных условий делают этот выбор непростым. Разбираемся, почему даже опытные автомобилисты не всегда уверены в своем решении.

Вопрос выбора между АИ-92 и АИ-95 остается актуальным для российских водителей. Качество топлива, особенности производства и влияние погодных условий делают этот выбор непростым. Разбираемся, почему даже опытные автомобилисты не всегда уверены в своем решении.

В России споры о том, какой бензин лучше — АИ-92 или АИ-95 — не утихают уже много лет. Причина проста: качество топлива на отечественных АЗС часто вызывает вопросы, а последствия неправильного выбора могут серьёзно сказаться на двигателе. Многие водители предпочитают заправляться только на проверенных станциях, понимая, что мотору критически важно стабильное качество горючего. Однако даже привычная заправка не всегда гарантирует отсутствие проблем.

Особого внимания заслуживает то, как создаётся АИ-95 для внутреннего рынка. Действительно качественный АИ-95 выпускается в ограниченных объёмах и стоит дорого. В большинстве случаев под видом 95-го продаётся обычный АИ-92 с добавлением присадок — чаще всего метилтретбутилового эфира (МТБЭ) или, реже, этилтретбутилового эфира (ЭТБЭ). Иногда для удешевления используют бензол и другие химические компоненты, особенно в летний период. Такая смесь может формально соответствовать стандарту, но в итоге приводит к перегреву мотора и увеличивает риск прогара клапанов и поршней. Некоторые автопроизводители, например Geely, уже выпускают обновления ПО для адаптации двигателей к изменившемуся качеству топлива.

Многие владельцы автомобилей старше семи лет переходят на АИ-92, даже если производитель рекомендует 95-й. Причина не только в экономии: в АИ-92 меньше вредных примесей и тяжёлых фракций, основа — более лёгкие компоненты. Экспериментально это подтверждается: если оставить две канистры с разными бензинами, то в АИ-95 со временем появляется осадок, тогда как АИ-92 просто испаряется, не оставляя отложений. Однако свежий АИ-92 не подходит для длительного хранения — он быстро меняет свои свойства, в отличие от 95-го, который сохраняет стабильность, но может засорить топливную систему из-за выпадающего осадка.

Сезонность и тип двигателя также играют важную роль. В лабораторных условиях октановое число определено чётко, но при реальной эксплуатации многое зависит от погоды и состояния мотора. В дождь, туман или при высокой влажности разница между АИ-92 и АИ-95 почти не ощущается, а вот летом даже 95-й не всегда спасает от потери мощности. Особенно это касается старых атмосферных моторов европейских марок 2005–2017 годов. Современные турбированные двигатели гораздо требовательнее к качеству топлива и могут корректно работать даже на АИ-98. Китайские производители, ориентируясь на российские реалии, часто корректируют настройки новых моделей под более низкое октановое число, чтобы избежать гарантийных случаев.

Выбор бензина в России — это не только следование инструкции производителя, но и постоянная оценка качества топлива на конкретной заправке с учётом возраста и типа двигателя. В условиях, когда на рынке периодически случаются перебои с поставками и очереди на АЗС, этот вопрос становится особенно актуальным, как уже не раз отмечалось в материале об ограничениях на продажу бензина и дизеля , автомобилисты таким образом ищут компромисс между вариантами и реальностью.